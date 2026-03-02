Ryanair uznany za najgorszą linię lotniczą na krótkich dystansach

W corocznym rankingu Which? uznano Ryanaira za najgorszą linię lotniczą krótkodystansową. Pasażerowie krytykowali słabą obsługę klienta, trudny proces rezerwacji i niewygodne siedzenia. Słabe noty otrzymał również Wizz Air.

Grupa konsumencka Which? przeprowadziła ankietę wśród 5518 pasażerów, którzy w ciągu 12 miesięcy do listopada ubiegłego roku podróżowali z Wielkiej Brytanii klasą ekonomiczną.

Oceny linii lotniczych dokonali w różnych kategoriach. Należały do nich: proces rezerwacji, wejście na pokład, obsługa klienta, komfort foteli, jedzenie i napoje, czystość kabiny oraz stosunek jakości do ceny. Ponadto Which? przyjrzał się również punktualności linii lotniczych i częstotliwości odwoływania lotów w ostatniej chwili.

Najgorsza linia lotnicza według rankingu Which?

Ryanair drugi rok z rzędu zajął ostatnie miejsce w rankingu. Uzyskał słabe wyniki w większości kategorii, w tym w zakresie rezerwacji, wejścia na pokład i obsługi klienta. Pasażerowie stwierdzili, że fotele były „okropne” pod względem komfortu. Niektórzy narzekali też na „brudne” samoloty.

Natomiast irlandzki przewoźnik zdobył jedną gwiazdkę za jedzenie i napoje, komfort siedzeń i wejście na pokład w 2025 roku. Jednak w 2024 i 2023 roku to Wizz Air znalazł się na samym dole tabeli, a pasażerowie narzekali na opóźnienia i słabą komunikację.

W ubiegłym roku pasażerowie twierdzili, że Wizz Air nadal był „fatalny i oferował zawyżone ceny”. Skarżyli się na słabą obsługę klienta i komunikację. Ten tani przewoźnik uzyskał natomiast wysokie noty za punktualność, a 73 proc. lotów odlatywało o czasie.

Najlepsze linie lotnicze w 2025 roku

Miano najlepszych linii lotniczych w rankingu Which? otrzymał Jet2 – już piąty rok z rzędu. Ponadto Lufthansa i Norwegian także uzyskały wysokie noty.

Linie Jet2 bardzo dobrze wypadły pod względem rezerwacji, obsługi klienta oraz stosunku jakości do ceny. Warto przy okazji wspomnieć, że przewoźnik ten pod koniec marca rozpocznie loty z Gatwick i będzie nadal rozwijał się w południowo-wschodniej Anglii.

Z kolei linia EasyJet, która twierdzi, że przewozi 50 mln pasażerów do i z Wielkiej Brytanii, uzyskała przeciętne wyniki. Natomiast pozytywną ocenę otrzymała za łatwy proces rezerwacji i przystępną cenę.

Co ciekawe – największy operator w Wielkiej Brytanii pod względem wielkości floty – British Airways zajął czwarte miejsce w kategorii lotów krótkodystansowych. Natomiast w kategorii lotów długodystansowych uplasował się w środku tabeli. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatniego roku brytyjska linia lotnicza poprawiła punktualność. Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego obecnie 82 proc. jej samolotów odlatuje w ciągu 15 minut od planowanego czasu. W porównaniu z 73 proc. w ubiegłym roku.

Niewiarygodny, czy niewygodny raport?

Tani przewoźnicy lotniczy, którzy uzyskali słabą ocenę, podważają wiarygodność raportu Which? Uważają, że wzięto pod uwagę niewielką liczbę ankietowanych pasażerów.

Ryanair stwierdził: „Ani my, ani nasze 208 milionów pasażerów nie zwraca uwagi na te zmyślone, sfabrykowane ankiety ani ich fałszywe wyniki. Każdy pasażer rezerwujący lot ma wybór. A w zeszłym roku 208 milionów konsumentów wybrało Ryanair. Nikt nie czyta ani nie zwraca uwagi na fałszywe ankiety Which?”.

Natomiast mniej emocjonalnie próbował bronić się Wizz Air twierdząc: „Od października 2024 roku do grudnia 2025 roku poziom zadowolenia klientów wzrósł o osiem punktów procentowych. Jednocześnie wskaźnik realizacji naszych lotów w Wielkiej Brytanii wyniósł 99,7 proc. A nasza punktualność wzrosła o 14 proc. w ujęciu rok do roku”.