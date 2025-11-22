TOP 5 najbardziej mglistych lotnisk w Europie: Gatwick i Balice w czołówce?

Sezon jesienno-zimowy przynosi pasażerom samolotów coroczną udrękę – opóźnienia i przekierowania lotów spowodowane gęstą mgłą. W Europie są porty lotnicze, które ze względu na swoje położenie geograficzne i mikroklimat zmagają się z tym problemem znacznie częściej niż inne. Sprawdź, których lotnisk unikać, planując podróże między Polską a UK, Holandią czy Irlandią w sezonie „mgłowym”.

Mgła jest jednym z najbardziej niedocenianych zjawisk pogodowych w lotnictwie. O ile burze, śnieg czy silny wiatr są łatwe do zauważenia i przewidzenia, o tyle mgła potrafi pojawić się znienacka. Paralizuje ruch lotniczy na wiele godzin. Jej skutki to nie tylko opóźnienia, ale czasem konieczność nocowania na terminalu.

Oto subiektywny ranking 5 europejskich lotnisk, gdzie ryzyko zakłócenia podróży z powodu niskiej widoczności jest największe. Jeśli natomiast miałeś podróż zrujnowaną przez mgłę, przeczytaj kiedy można odstać rekompensatę od linii lotniczej za opóźnienia przez mgłę.

Kraków Airport (KRK), Polska

To lotnisko jest dobrze znane Polakom latającym regularnie z Wielkiej Brytanii, Holandii czy Irlandii. Przez wielu uznawane jest za najbardziej mgliste w Polsce, a nawet w Europie. W okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny, ogromna liczba lotów jest odwoływana lub przekierowywana. Najczęściej do Katowic-Pyrzowic, Rzeszowa, a czasem nawet Warszawy czy Ostravy. To na Balicach padł niechlubny rekord, kiedy to samolot okrążył lotnisko aż 27 razy, po czym został przekierowany do innego portu.

Dlaczego Balice toną we mgle? Położenie w niecce, w pobliżu rzeki Wisły, sprzyja inwersjom temperatury, co powoduje regularne powstawanie gęstych, niskich chmur i mgieł. Dodatkowo, słaby system naprowadzania (ILS) kategorii CAT I tylko potęgował problem. Nie pozwalał lądować w warunkach bardzo niskiej widoczności. Krążenie samolotów nad lotniskiem to tamtejsza codzienność. Zarząd lotniska wdraża obecnie nowoczesne systemy, które mają pomóc w łagodzeniu tych problemów.

London Gatwick Airport (LGW), Wielka Brytania

Lotnisko Londyn Gatwick, kluczowy hub dla połączeń z Polską i popularny punkt wylotów dla Polonii w UK, regularnie doświadcza zakłóceń spowodowanych mgłą. Znajduje się w obszarze West Sussex, który jest geograficznie podatny na powstawanie mgły radiacyjnej, zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych.

LVP, czyli „chaos” na najbardziej efektywnym pasie Europy. Gatwick posiada nowoczesne systemy ILS (Instrument Landing System) i procedury niskiej widoczności (LVP). Teoretycznie pozwala to lądować samolotom nawet w gęstej mgle. Problem leży gdzie indziej: Gatwick to najbardziej efektywne lotnisko z pojedynczym pasem startowym na świecie. W normalnych warunkach start lub lądowanie odbywa się co 65 sekund. Kiedy włączane są procedury LVP, kontrola ruchu lotniczego (ATC) musi zwiększyć bezpieczne odstępy między maszynami. Drastycznie zmniejsza to przepustowość lotniska. Prowadzi to do masowych opóźnień i paraliżu operacyjnego.

Eindhoven Airport (EIN), Holandia

Drugie największe lotnisko w Holandii, obsługujące głównie tanie linie lotnicze (Ryanair, Wizz Air, Transavia), to kolejny „mglisty punkt” na mapie Europy, doskonale znany Polakom mieszkającym w tym kraju.

Mgła pojawia się tu najczęściej od listopada do marca. Holenderskie media regularnie informują o paraliżach lotniska, które potrafią pokrzyżować plany setkom tysięcy pasażerów, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Wilgotne powietrze i niskie wiatry sprawiają, że mgła utrzymuje się tu wyjątkowo długo.

Jersey Airport (JER), Wyspy Normandzkie

Lotnisko na wyspie Jersey posiada unikalną mieszankę czynników, które niemal gwarantują mgłę. Jest nisko położone, otoczone chłodnym morzem, a wilgotne powietrze i słabe wiatry sprawiają, że mgła „siada” i długo się utrzymuje.

Oficjalna strona lotniska podaje, że jako port nadmorski jest „podatne na zamglenie” (susceptible to foggy conditions), które może pojawić się nagle. W praktyce zdarzają się dni, kiedy żaden samolot nie może wylądować ani wystartować, a tysiące osób utykają na wyspie, czekając na poprawę warunków pogodowych.

Podgorica Airport (TGD), Czarnogóra

To lotnisko jest bardzo podatne na mgłę, a problemy z nią związane należą do najczęstszych przyczyn opóźnień i odwołań lotów w Czarnogórze, zwłaszcza w okresie zimowym.

Podgorica leży w dolinie otoczonej górami i dużym Jeziorem Szkoderskim, co sprzyja gromadzeniu się zimnego powietrza i gęstej mgły, która jest trudna do rozproszenia przez wiatr. Lotnisko posiada system ILS kategorii CAT I, który wymaga stosunkowo dobrej widoczności. Gdy mgła jest zbyt gęsta, samoloty są przekierowywane na lotnisko w Tiranie w Albanii.

Ważna porada dla podróżujących

Mgła to jedno z najtrudniejszych zjawisk w lotnictwie, które może wywrócić plany podróży do góry nogami. Jeśli masz ważny cel podróży – egzamin, wydarzenie rodzinne, czy powrót do rodziny na Boże Narodzenie – unikaj podróżowania do lub z lotnisk z naszego TOP 5 w szczycie sezonu mgłowego. Wybieraj loty w południe.

Zawsze sprawdzaj status swojego lotu bezpośrednio na oficjalnych stronach lotnisk (np. London Gatwick Airport, Kraków Airport, Eindhoven Airport, London Luton Airport) lub u swojego przewoźnika przed wyjazdem z domu.

W razie gdy mgła znacząco opóźniła twoją podróż lub wcale nie dotarłeś na lotnisko docelowe, skontaktuj się z przewoźnikiem. Możesz uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot lub zwrot kosztów (np. dodatkowego noclegu, transportu).