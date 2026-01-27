Odkąd Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej zasady wysyłki paczek kurierskich z Anglii i do Anglii uległy zmianie. Tego rodzaju przesyłki muszą przejść odprawę celną. Jak najtaniej wysłać paczkę z UK do Polski, jakie dokumenty celne należy przygotować oraz co warto wiedzieć o wysyłce takiej paczki? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Z tego tekstu dowiesz się między innymi:

jak najtaniej wysłać paczkę z Wielkiej Brytanii do Polski,

jakie dokumenty celne musisz przygotować,

jak zapakować przesyłkę z Anglii.

Paczka z UK do Polski – podstawowe informacje

Wysyłka paczki z Wielkiej Brytanii do Polski nie różni się specjalnie od wysyłki paczki z Polski do Wielkiej Brytanii. Także tutaj należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć przesyłkę, właściwie ją zaadresować i – od momentu, gdy Wielka Brytania znajduje się poza Unią Europejską – wypełnić formularze celne, a dokumenty dołączyć do przesyłki. Warto także pamiętać, że istnieje lista przedmiotów zakazanych, których nie można zapakować do paczki i wysłać przesyłką kurierską.

Jak zapakować przedmioty do wysyłki?

Paczka musi być dobrze zabezpieczona na czas wysyłki, żeby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu. Wybierz wytrzymałe, prostopadłościenne kartonowe pudełko, do którego włożyć wysyłane przedmioty. Te ostatnie owiń kilkoma warstwami folii bąbelkowej, a wolne przestrzenie w opakowaniu wypełnij wypełniaczami, które będą stanowiły dodatkową amortyzację. Możesz w tym celu użyć pomiętych gazet lub woreczków z powietrzem, wełny drzewnej czy chrupek styropianowych. Mając pewność, że środek paczki jest właściwie zabezpieczony, zaklej karton taśmą klejącą, żeby paczka nie otworzyła się podczas transportu.

Pamiętaj, żeby na wierzchniej stronie opakowania w widocznym miejscu nakleić etykietę nadawczą, która będzie zawierała wszelkie niezbędne dane adresowe nadawcy i odbiorcy. Musi być ona czytelna dla kuriera. Do zewnętrznej strony paczki doklej starannie również dokumenty celne (np. w przezroczystej koszulce lub kopercie) – o tym, co będzie ci potrzebne, piszemy w jednym z kolejnych akapitów.

Jak nadać przesyłkę z UK do Polski? Wybór kuriera

Żeby nadać paczkę z Wielkiej Brytanii do Polski, warto skorzystać z usług brokera kurierskiego takiego jak epaka.pl pod adresem https://www.epaka.pl/paczki-do-wielkiej-brytanii, który w jednym miejscu pozwoli porównać oferty różnych firm kurierskich. Cały proces wygląda identycznie jak wysyłka paczki do Wielkiej Brytanii – z tą różnicą, że jako kraj nadania w intuicyjnym formularzu zlecenia przesyłki wybierz “Wielka Brytania”, a jako kraj doręczenia “Polska”. Po wprowadzeniu podstawowych danych do formularza, takich jak rodzaj przesyłki (paczka, koperta itp.), jej wymiary (waga, długość, szerokość, wysokość) oraz sposób nadania/doręczenia system automatycznie zawęzi listę dostępnych kurierów do tych, z których usług w tym przypadku będziesz mógł skorzystać.

Gdy wybierzesz przewoźnika, z którego usług będziesz chciał skorzystać, zostaniesz poproszony o podanie danych adresowych nadawcy i odbiorcy. Wypełnij dokumenty celne (o tej kwestii szerzej piszemy niżej), sprawdź w podsumowaniu, czy wszystkie dane się zgadzają, a po opłaceniu zamówienia czekaj na kuriera, który odbierze od ciebie paczkę.

Dokumenty celne – co warto wiedzieć?

Wysyłając paczkę z Wielkiej Brytanii do Polski, musisz wiedzieć, że przejdzie ona odprawę celną. Wbrew pozorom nie jest to specjalnie skomplikowany proces pod warunkiem, że celnicy będą mieli dostęp do kompletu niezbędnych dokumentów. We wspomnianym wcześniej formularzu znajduje się krok “Obsługa celna”, który należy szczegółowo wypełnić.

Zacznij od zapoznania się z informacją dotyczącą procedur celnych. Następnie opisz szczegółowo zawartość przesyłki (zamiast “ubrania” napisz “spodnie” lub “bluza”), najlepiej podając nazwy przedmiotów w języku polskim i angielskim. Każdy z nich wpisuj osobno, korzystając z opcji “dodaj przedmiot”. Podaj liczbę sztuk, wagę i łączną wartość w złotówkach.

Wybierz z listy, jakie jest przeznaczenie przesyłki (czyli dlaczego wysyłasz dany przedmiot za granicę) – do wyboru masz:

prezent,

rzeczy do użytku własnego,

przedmioty osobiste,

naprawa i zwrot,

próbka,

przeznaczenie firmowe,

dokumenty.

Jeśli twoja przesyłka wymaga większej liczby dokumentów lub posiadasz więcej dokumentów, które mogą być potrzebne podczas odprawy celnej (np. fakturę zakupu danego przedmiotu), to wgraj je w odpowiednie miejsce.

Po uzupełnieniu wszystkich danych system sam wygeneruje potrzebne dokumenty. Należy je podpisać i dołączyć do zapakowanej paczki dla kuriera (nie pakuj ich do środka przesyłki, żeby celnicy mieli do nich dostęp). Pamiętaj, że wartość paczki prywatnej nie może przekroczyć ok. 200 złotych. Z kolei w przypadku paczki firmowej będziesz potrzebował numerów NIP, EORI (unikalny numer dla przedsiębiorców dokonujących operacji celnych) i HMRC (system podatników VAT w Wielkiej Brytanii).

Jak tanio i szybko wysłać paczkę z Anglii do Polski?

Cena paczki może zależeć od wielu czynników. Na koszt przesyłki wpływ mają gabaryty paczki, jej waga, a także sposób dostawy (wybór priorytetowej opcji dostawy będzie wiązać się z wyższą ceną). Niekiedy dochodzi do tego także opłata celna. Z pomocą przychodzi broker kurierski epaka.pl, który pozwala w jednym miejscu porównać różne opcje wysyłki i wybrać usługi tego przewoźnika, którego oferta jest najbardziej korzystna pod kątem kosztów i czasu dostawy.

Czas dostawy przesyłki z Wielkiej Brytanii do Polski za pośrednictwem jednej z wielu firm kurierskich zależy, jak już wspomnieliśmy, od wybranej opcji dostawy. W przypadku firmy FedEx może to być sześć dni lub krótszy czas w przypadku wyboru FedEx Priority. Firma UPS deklaruje doręczenie przesyłki od 3 do 4 dni roboczych, zaś DHL Express – nawet w ciągu jednego dnia roboczego.

Czego nie można zapakować do przesyłki kurierskiej?

Prawo, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, ma wpływ na to, co można wysłać przesyłką kurierską zarówno z Wielkiej Brytanii do Polski, jak i na odwrót. Również każda firma kurierska posiada własną listę zakazanych przedmiotów. Zakazane towary w transporcie kurierskim to między innymi:

leki,

wyroby tytoniowe (w tym e-papierosy),

wyroby alkoholowe,

żywe rośliny i zwierzęta,

materiały łatwopalne,

broń palna, broń biała,

baterie i akumulatory,

szybko psujące się produkty spożywcze i odzwierzęce.

Jak wysłać paczkę z UK do Polski – podsumowanie

Wysyłka paczek z Wielkiej Brytanii do Polski może wydawać się obecnie, ze względu na Brexit, bardziej skomplikowana niż kiedyś, ale tak naprawdę nie jest to szczególnie trudne. Zwłaszcza, jeśli zdecydujesz się nadać paczkę z serwisem epaka.pl, gdzie zrobisz to szybko i prosto, a przy okazji samodzielnie wybierzesz najbardziej korzystną ofertę i od razu wypełnisz dokumenty celne, które system sam wygeneruje do wydrukowania.

Skup się na prawidłowym zapakowaniu przesyłki (musi przebyć daleką drogę, tak samo jak w przypadku wysyłka paczki do Wielkiej Brytanii), starannym jej zaadresowaniu (gdy w danych dla kuriera pojawi się błąd, to paczka nie dotrze do miejsca docelowego), podaniu parametrów (waga, długość, szerokość, wysokość), a także uzupełnieniu dokumentów dla celników.

Koszt wysyłki paczki z UK do Polski może się różnić w zależności od jej gabarytów i wagi, wybranego przewoźnika (zwłaszcza jeśli chodzi o priorytetową dostawę). Pamiętaj, że na każdym etapie transportu możesz śledzić przesyłkę i mieć na bieżąco dostęp do jej lokalizacji i aktualnego statusu – pozwoli Ci to lepiej oszacować czas doręczenia paczki do adresata. To popularne rozwiązanie, które staje się standardem wśród wielu firm kurierskich, zarówno tych działających na terenie kraju, jak i tych oferujących wysyłkę paczki z UK do Polski.