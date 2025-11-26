Przed Black Friday wyprzedaż biletów lotniczych
Przed Black Friday wyprzedaż biletów lotniczych / fot. Shutterstock
Wystartowała wyprzedaż biletów lotniczych w Ryanair, Wizz Air i easyJet

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Walcząc o klientów, czołowe tanie linie lotnicze w Wielkiej Brytanii już rozpoczęły wyprzedaż biletów z okazji Black Friday. Promocja w Ryanair potrwa tylko dzisiaj do północy, dlatego warto się pospieszyć.

Wyznaczony na pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia Black Friday wypada w tym roku 28 listopada. Jednak już teraz linie lotnicze postanowiły wystartować z promocjami. Zarówno Wizz Air, Ryanair, easyJet i Jet2 rozpoczęły wyprzedaż biletów wcześniej.

Wyprzedaż biletów lotniczych przed Black Friday

Tani przewoźnicy, jak Wizz Air, Ryanair, easyJet i Jet2 postanowili zorganizować wyprzedaż biletów lotniczych przed Black Friday. Natomiast irlandzkie linie zaznaczyły, że promocja potrwa u nich tylko do północy w środę (26 listopada).

W tym roku klienci Ryanaira mogą liczyć na 15-procentową obniżkę na połączenia między 1 grudnia 2025 a 31 stycznia 2026 roku. Z wyłączeniem świątecznego okresu od 18 grudnia do 4 stycznia. Wyprzedaż biletów lotniczych obejmuje ponad 235 europejskich kierunków.

Wizz Air także proponuje swoim klientom bilety w promocyjnych cenach. W ofercie ma wiele lotów z Wielkiej Brytanii do zarówno europejskich krajów, jak i Afryki, Azji czy Bliskiego Wschodu.

Już na 4 grudnia możemy kupić bilet do Warszawy za 36 funtów z Londynu Luton. Z kolei na 6 i 7 grudnia za lot na tej samej trasie zapłacimy niewiele więcej, bo 39 funtów. Na lot 9 grudnia z Londynu do Budapesztu zapłacimy 59 funtów.

Z rezerwacją biletów warto się pospieszyć
Z rezerwacją biletów warto się pospieszyć / fot. Shutterstock

Dużo większa promocja w Wizz Air dotyczy lotów styczniowych. Na przykład z Londynu Luton do Warszawy zapłacimy zaledwie 19 funtów za podróż 13, 14 czy 17 stycznia 2026.

Inne popularne w Wielkiej Brytanii linie lotnicze – easyJet także rozpoczęły wyprzedaż biletów lotniczych. Z okazji zbliżającego się Black Friday możemy liczyć na 10-procentową obniżkę na okres od 5 grudnia 2025 do 22 marca 2026 roku. Bilety należy jednak zarezerwować do godziny 23.00 1 grudnia.

Tanie bilety nawet na lato 2026

Natomiast Jet2 ogłosił 20-procentową promocję na 50 000 miejsc w swoich samolotach. A wyprzedaż obejmuje loty od listopada tego roku do lata 2026 roku włącznie. Ceny zaczynają się od 24 funtów i sięgają 84 funtów na przyszłoroczny sezon letni.

Z harmonogramu promocyjnego wynika, że do Krakowa możemy polecieć 1 grudnia z Wielkiej Brytanii za 36 funtów. Natomiast za mniej, bo 24 funty możemy udać się w końcówce listopada i na początku grudnia na Maderę, czy Teneryfę. Z kolei w lecie 2026 możemy polecieć za 45 funtów na Majorkę, Maderę, czy na Ibizę.

