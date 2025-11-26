Najgorszy dzień dla pasażerów Ryanaira. Z tych lotnisk odwołano wszystkie loty

Główne lotniska, wśród których jest także to, z którego najczęściej lata Ryanair, odwołują dzisiaj (26 listopada) wszystkie loty. Ucierpią na tym także podróżni z Wielkiej Brytanii.

Wszystkie loty z największych belgijskich lotnisk będą w środę (26 listopada) odwołane w wyniku trwającego strajku. Ucierpią na tym przede wszystkim pasażerowie Ryanaira, gdyż to głównie ta linia lotnicza obsługuje lotnisko Charleroi. Odwołany lot to koszmar dla każdego pasażera i zwykle oznacza zrujnowane plany. Dlatego przypominamy, że za lot odwołany z powodu strajku, też należy się odszkodowanie, o czym pisaliśmy tutaj.

Wszystkie loty odwołane z powodu strajku

Każdego dnia loty do i z Brukseli odbywają się z i do kilku brytyjskich lotnisk. W tym Heathrow (aż 49 lotów tygodniowo), Gatwick, Stansted, Luton i Southend, a także Manchesteru, Edynburga i Newcastle.

Władze Brukseli ostrzegają podróżnych przed ogólnokrajowym strajkiem, który związany jest z cięciami budżetowymi. Protest jest trzydniowy i rozpoczął się w poniedziałek (24 listopada), jednak największy chaos nastąpi dzisiaj – w środę.

Największy w Belgii port lotniczy Bruksela-Zaventem odwołuje w środę wszystkie odloty i 110 z 203 przylotów – poinformował Reuters. Przez te zakłócenia lonie lotnicze będą musiały zmienić trasy odwołanych lotów.

Wiadomo, że problemy obejmą dzisiaj także 30 lotów do Wielkiej Brytanii. Gdyż takie linie lotnicze jak BA, easyJet i Brussels Airlines obsługują loty na wspomnianym lotnisku. W ten sposób setki brytyjskich pasażerów będą zmuszone do skorzystania z alternatywnych rozwiązań.

Odwołania dotyczą także obsługiwanego głównie przez Ryanaira lotniska Bruksela-Charleroi. Zgodnie z oświadczeniem tego portu lotniczego – nie będzie w środę żadnych odlotów ani przylotów.

Jeśli jesteś pasażerem, którego lot odwołano lub leciałeś lotem opóźnionym z powodu strajków sprawdź czy należy ci się odszkodowanie.

Problemy dla podróżnych Eurostar

Eurostar również ostrzegł podróżnych przed utrudnieniami. Przewoźnik poinformował, że w wyniku belgijskiego strajku niektóre jego połączenia międzynarodowe uległy opóźnieniu.

We wtorek kilka pociągów zostało odwołanych lub opóźnionych, a kolejne utrudnienia nastąpią w środę. Osoby podróżujące z i do Wielkiej Brytanii już odczuły negatywny wpływ belgijskich protestów.

Problemy w komunikacji kolejowej oraz transporcie publicznym

Trzydniowe protesty dotyczą nie tylko lotnisk, ale także transportu publicznego w Belgii. Strajkujący występują przeciwko rządowym planom zmiany przepisów dotyczących świadczeń i emerytur.

Zakłócenia obejmą także połączenia kolejowe krajowego przewoźnika, SNCB, w czasie wszystkich trzech dni strajku. Kursy pociągów będą zredukowane od 23 do 26 listopada.

Ponadto osoby podróżujące transportem publicznym także dostały ostrzeżenie przed problemami. Firma transportowa De Lijn, działająca we Flandrii, poinformowała o „mniejszej liczbie połączeń autobusowych i tramwajowych”.