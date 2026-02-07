Linie lotnicze żądają ETA od osób z settled status? Błąd, który uderza w Polaków

Od 25 lutego 2026 roku będą obowiązywać dodatkowe kontrole przed podróżą do Wielkiej Brytanii. Będzie automatycznie sprawdzane prawo do przebywania na terenie UK, w tym status zasiedlenia już na etapie odprawy online. Jednak już teraz podróżni mają problemy z rezerwacją biletów lotniczych. Mamy sygnały, że systemy wymuszają posiadanie ETA przez osoby z settled status oraz że jest problem z odprawą. Jest to niezgodne z przepisami i prowadzi do ogromnego zamieszania.

ETA a settled status wyjaśniamy

Coraz więcej pasażerów zgłasza poważne trudności już na etapie odprawy online przy podróży do UK. Systemy przewoźników weryfikują status podróżnego i czasami automatycznie wymagają podania numeru ETA (Electronic Travel Authorisation) od każdego, kto nie posiada brytyjskiego paszportu. Powoduje to ogromną dezorientację wśród Polaków posiadających status osiedleńca (settled status), którzy zgodnie z prawem nie muszą wyrabiać ETA podróżując do UK.

Przypominamy, że osoba, która posiada Settled Status (Pre-settled także) nie musi wyrabiać ETA. Jedyne o co należy zadbać to to, żeby dane paszportu w systemie były zawsze aktualne. Czyli jeśli wyrabiamy nowy paszport, dokonujemy aktualizacji w UKVI account. W przypadku, gdy przewoźnik pyta o ETA, osoby z settled status powinny zaznaczyć e-visa, jeśli jest taka opcja lub ETA niewymagane. Systemy lotnicze obecnie powinny od razu przekierowywać na stronę rządową w celu potwierdzenia statusu.

Podróżni muszą się uzbroić w cierpliwość i przyzwyczaić do nowych przepisów. Docelowo systemy linii lotniczych będą zsynchronizowane z bazą rządową i status będzie potwierdzany jednym kliknięciem.

Problemy z odprawą

To kolejny problem, który się pojawia już teraz, jeśli podróż ma się odbyć po 25 lutego. Systemy przewoźników łączą się z rządową bazą danych w celu zweryfikowania podanych informacji (w tym prawa pobytu np. w postaci settled status). Podróżni dokonujący odprawy nie otrzymują od razu dostępu do kart pokładowych, tylko dostają bardzo niepokojące komunikaty, jak ten poniżej z Ryanaira.

W komunikatach można przeczytać, że albo karty pokładowe mają status oczekujący, albo że pasażer ma się zgłosić na lotnisku po odbiór kart papierowych.

Co zrobić jeśli ten komunikat nie zniknie do czasu podróży? Należy na lotnisku udać się do stanowisk odprawy na dany lot i okazać dokumenty. Linie lotnicze nie podają jakich dokumentów oczekują od osób z settled status. Jednak jedyne co może go udowodnić to kod generowany na koncie UKVI. Kod ten jest ważny 90 dni, więc można go wygenerować wcześniej.

Od 25 lutego kontrole statusu imigracyjnego

Kontrole w ramach zaostrzenia systemu zostały wprowadzone od dnia 25 lutego 2026. Home Office zwraca się do osób posiadających status zasiedlenia, aby sprawdziły, czy mają aktualne dane na koncie UKVI. Konto UKVI służy do zarządzania cyfrowym statusem imigracyjnym, znane jest także jako e-Visa. Dzięki niemu możemy bez problemu potwierdzić swoje prawo do pracy i pobytu w Wielkiej Brytanii. W przeciwnym razie mogą je czekać utrudnienia i opóźnienia w podróży do lub z Wielkiej Brytanii. A przewoźnik może odmówić im wejścia na pokład samolotu.

Imigranci, którzy posiadają status zasiedlenia, mają już konto UKVI i nie muszą zakładać nowego. Ważne jednak, aby dopilnowali na nim aktualizacji danych. Ponadto Home Office napomina osoby, które zmieniły dokument tożsamości lub paszport, aby odnotowały konieczne zmiany na swoim koncie. Aktualizacje można zrobić przez stronę rządową.

Osoby posiadające pre-settled status mogą również napotkać problemy z ubieganiem się o settled status, jeśli ich dokument tożsamości nie jest aktualny.

Zmiany, które mogą zaskoczyć

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeśli osoba posiadająca status osoby osiedlonej spędziła ponad 5 lata z rzędu poza Wielką Brytanią, musi liczyć się z tym, że jej status wygasł. Home Office zapewniło, że pracuje obecnie nad zmianami, aby takie osoby znowu mogły się ubiegać o status zasiedlenia. Oczywiście tylko wtedy, gdy spełnią wymagania. Aktualizacje w tej sprawie jeszcze się pojawią.

Ponadto Home Office zapewnia, że w miarę możliwości automatycznie zmienia pre-settled status na settled status po upływie wymaganego okresu. Korzysta w tym celu z brytyjskich rejestrów podatkowych i świadczeń. Twierdzi także, że kontaktuje się mailowo z tymi osobami, których zmiana dotyczy.

Nowe zasady długości pobytu

Przypominamy, że zasada „30 w ciągu 60” została wprowadzona w lipcu 2025 r. i jest znacznie bardziej elastyczna niż poprzednie wymogi dotyczące nieobecności. Aby przejść z pre-settled na settled musisz wykazać łącznie 30 miesięcy fizycznej obecności w UK w ciągu ostatnich 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

W przeciwieństwie do starej zasady „6 miesięcy w ciągu 12”, nie musisz już uzasadniać długich nieobecności (np. z powodu pracy czy studiów), o ile zachowujesz próg 30 miesięcy pobytu.

Przypominamy, że pre-settled status zmieniany jest automatycznie na settled status, jeśli dana osoba mieszkała w UK przez 5 lat, a jej okres nieobecności w kraju był krótszy niż sześć miesięcy w dowolnym 12-miesięcznym okresie. Home Office informuje jednak: „Od początku 2026 roku aktualizujemy nasz system, aby korzystał z nowej zasady 30 miesięcy”.

Zgodnie z przepisami, wnioskodawcy nie muszą wyjaśniać czasu spędzonego poza Wielką Brytanią, pod warunkiem spełnienia nowego wymogu 30 miesięcy.