Zmiany w settled status. Ucierpi na nich 300 000 dzieci imigrantów

W ramach planowanych przez Home Office zmian w polityce imigracyjnej, ponad 300 000 dzieci imigrantów, które mieszkają już w UK, będzie musiało czekać aż 10 lat na settled status.

Rząd chce podwoić czas potrzebny na uzyskanie przez imigrantów settled status z 5 do 10 lat. W przypadku osób pracujących na stanowiskach niewymagających wysokich kwalifikacji domyślny okres zostanie wydłużony nawet do 15 lat.

Zmiany w settled status mało brytyjskie

Mimo planów rządu, około 40 parlamentarzystów z Partii Pracy wyraziło obawy dotyczące wpływu zmian w settled status na imigrantów już mieszkających w Wielkiej Brytanii. Według nich zmiany retrospektywne są w tym przypadku „mało brytyjskie”.

Wdrożenie zmian z mocą wsteczną mogłoby ukarać osoby, które przybyły do UK na innych zasadach. Zwłaszcza, że w oparciu o te zasady podjęły decyzje zmieniające życie. Think tank twierdzi, że propozycje te pogłębią poczucie niepewności w rodzinach. A to z kolei będzie miało szkodliwe konsekwencje dla integracji.

Marley Morris, zastępca dyrektora w IPPR, powiedział:

– Rodziny, które osiedliły się w Wielkiej Brytanii na podstawie jednego zestawu przepisów, nie powinny mieć zmienianych zasad w trakcie starania się o status. Stosowanie tych przepisów z mocą wsteczną jest po prostu niesprawiedliwe.

Wydłużenie oczekiwania na status zasiedlenia dotknie też dzieci

Jak już wspomnieliśmy – wydłużenie oczekiwania na settled status dotknie nie tylko dorosłych. Według analizy IPPR ponad 300 000 dzieci imigrantów będzie musiało czekać 10 lat na settled status.

Brak bezpiecznego statusu może ograniczyć ich możliwości planowania przyszłości. Opóźnione osiedlenie mogłoby także ograniczyć dostęp do szkolnictwa wyższego, finansowania studiów i stabilnych możliwości zatrudnienia w późniejszym życiu.

IPPR argumentuje także, że rodzice mogą zostać pozbawieni wsparcia, którego potrzebują ich rodziny, z powodu ograniczonego dostępu do świadczeń. To natomiast zwiększy ryzyko ubóstwa dzieci w gospodarstwach domowych o niskich dochodach.

Dlatego też think tank apeluje do rządu o wprowadzenie jasnej klauzuli chroniącej imigrantów przed zmianami w settled status z mocą wsteczną.

Morris dodał:

– Dla 300 000 dzieci, które obejmą zmiany, nie jest to abstrakcyjna zmiana polityki. Dorastają w długotrwałej niepewności, a wiele z nich napotka nowe bariery w dostępie do studiów wyższych po ukończeniu 18 lat.