Z Poznania wkrótce polecisz do Shannon. Dwa razy w tygodniu

Rozszerzająca się siatka połączeń z Poznania pokazuje, jak dynamicznie rozwija się regionalny ruch lotniczy w Polsce. W tym kontekście ogłoszenie przez poznanairport nowej trasy do Shannon, realizowanej przez Ryanaira, jest jednym z najbardziej interesujących wydarzeń nadchodzącego sezonu. Taki lot samolotem będzie możliwy za kilka miesięcy.

Kierunek ten otwiera dostęp nie tylko do zachodniej Irlandii, ale również do szerokiej palety dalszych podróży, zwłaszcza tych za ocean.

Shannon posłuży jako turystyczna baza wypadowa

Chociaż w pierwszej chwili uwagę przykuwa sam fakt inauguracji połączenia, równie ważne jest to, co czeka podróżnych po przylocie do Shannon. Miasto położone w hrabstwie Clare od lat uchodzi za idealną bazę wypadową do poznawania zachodniego wybrzeża Irlandii. To właśnie stąd najłatwiej wyruszyć na słynny Wild Atlantic Way. W pobliżu znajdują się Klify Moheru, Park Narodowy Burren czy średniowieczny zamek Bunratty. Wreszcie, dla osób pragnących uciec od masowej turystyki, zachodnia Irlandia pozostaje miejscem unikatowym, bo autentycznym, spokojnym i pełnym lokalnego kolorytu.

Punkt przesiadkowy dla lotów dalekiego zasięgu

Ciekawym aspektem nowego połączenia jest jego funkcja nie tylko turystyczna, lecz także tranzytowa. Shannon należy do najbardziej wysuniętych na zachód lotnisk Europy, co od lat sprzyja rozwijaniu połączeń transatlantyckich. Dzięki temu podróżni z Poznania zyskają wygodny dostęp m.in. do lotów do Nowego Jorku czy Bostonu.

Nowa trasa stanie się więc czymś więcej niż zwykłym połączeniem sezonowym. Ten lot samolotem otworzy realną furtkę do szybszej i często tańszej podróży do USA, co może zainteresować zarówno turystów, jak i osoby odwiedzające bliskich po drugiej stronie Atlantyku.

Z Poznania do Shannon dwa razy w tygodniu

Włączenie Shannon do oferty połączeń z poznańskiej Ławicy wpisuje się w szerszy proces wzrostu znaczenia portu w ruchu regionalnym. Tylko w wakacyjnych miesiącach 2025 roku z lotniska skorzystało ponad milion pasażerów. Roczny wynik ma przekroczyć 4 miliony obsłużonych podróżnych.

Współpraca z przewoźnikami niskokosztowymi i regularne wprowadzanie nowych tras świadczą o rosnącym potencjale popytu w regionie. Nowe połączenie do Shannon, obsługiwane od 31 marca 2026 roku dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty – staje się zatem jednym z elementów większej strategii wzmacniania pozycji Poznania na lotniczej mapie Europy.