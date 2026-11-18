Brytyjski rząd znajduje się pod coraz większą presją udzielenia wsparcia gospodarstwom domowym. Okazuje się, że od stycznia rachunki za energię najprawdopodobniej wzrosną o 26 proc.

Według prognoz firmy analitycznej Cornwall Insight, rządowy limit cen gazu i energii elektrycznej wzrośnie na początku przyszłego roku o 26 proc. Oznacza to wzrost średniego rocznego rachunku za oba te nośniki energii o 443 funty – co stanowi jedną z największych kwartalnych podwyżek w historii.

Wzrosną rachunki za energię

Przewiduje się, że od stycznia roczne rachunki za enegię dla typowego gospodarstwa domowego osiągną kwotę 2166 funtów. Sytuacja ta wywiera presję na rząd, aby zapewnił dodatkowe wsparcie rodzinom najbardziej dotkniętym wzrostem kosztów.

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Te niepokojące prognozy dla milionów gospodarstw domowych pojawiają się tuż przed ogłoszeniem przez Ofgem nowych limitów cen energii. I to na najzimniejsze miesiące roku. Czyli od stycznia do marca. Decyzja ta zostanie ogłoszona w przyszłą środę.

Najnowsza prognoza znacząco przewyższa wcześniejsze szacunki Cornwall Insight z końca września. Zakładały one wzrost limitu o 16 proc. – do poziomu 1999 funtów rocznie. Korekta wynika ze wzrostu cen gazu na rynkach w październiku, spowodowanego eskalacją przemocy na Bliskim Wschodzie. A także rosnącymi obawami o poziom zapasów gazu w Europie.

Wsparcie energetyczne dla gospodarstw domowych

Wzrost cen energii stanowi cios dla rządu. Zwłaszcza że w zeszłym miesiącu John Healey obiecał wyznaczyć „nowy kierunek, który pozwoli obniżyć koszty energii do poziomu europejskiego”.

Oprócz szeregu działań mających na celu długofalowe obniżenie kosztów, Healey zapowiedział wsparcie dla gospodarstw domowych zmagających się z trudną sytuacją finansową. Tej zimy otrzymają one jednorazową wypłatę w wysokości 100 funtów. Pieniądze te trafią w styczniu do 20 milionów gospodarstw domowych. Muszą być one zakwalifikowane do grup podatkowych (council tax bands) od A do D.

Jak wyjaśnił Healey, środki te – w ramach programu „wsparcia energetycznego dla gospodarstw domowych” – wpłyną bezpośrednio na rachunki bankowe odbiorców. Ma to „złagodzić presję finansową w najzimniejszych miesiącach i pomóc ludziom przetrwać do wiosny”.

Wypłata ta stanowi uzupełnienie programu „Warm Home Discount”. Dzięki niemu około sześć milionów gospodarstw domowych w Anglii, Walii i Szkocji może liczyć na 150 funtów zniżki na rachunki za energię w okresie zimowym.

Decyzja ta jest kolejnym krokiem po serii ubiegłorocznych obniżek opłat doliczanych do rachunków za energię elektryczną.