Przez rekordowe ceny paliwa mieliśmy do czynienia w październiku ze wzrostem inflacji do 3,6 proc. Konflikt Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem winduje ceny ropy i destabilizuje gospodarkę światową.

W czasie, gdy gospodarstwa domowe przygotowują się na chłodniejsze zimowe miesiące, mierząc się jednocześnie z gwałtownie rosnącymi kosztami gazu i energii elektrycznej, najnowsze dane wywindowały główny wskaźnik inflacji do najwyższego poziomu od roku. Wzrost inflacji z 3,5 proc. we wrześniu do 3,6 proc. w październiku jest zgodny z prognozami analityków finansowych z City.

Ceny paliwa biją rekordy i napędzają inflację

Średnia cena benzyny wzrosła między wrześniem a październikiem o 5,2 pensa za litr. I osiągnęła poziom 174,7 pensa za litr – najwyższy od czterech lat. Ceny oleju napędowego wzrosły o 7 pensów za litr, do poziomu 199,5 pensa za litr. Stanowi to najwyższą wartość w historii prowadzenia statystyk, czyli od 1996 roku.

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Ceny paliw dla kierowców wzrosły w ujęciu rocznym o 33,2 proc. Był to największy wzrost od lipca 2022 roku, kiedy to pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę wywołała globalny skok cen energii.

Grant Fitzner, główny ekonomista ONS, stwierdził:

– W październiku inflacja nieznacznie wzrosła, a ceny paliw ponownie stały się głównym czynnikiem napędzającym wzrost wskaźnika w ujęciu rocznym. Koszty surowców oraz towarów opuszczających fabryki wciąż rosną w skali roku, co wynika odpowiednio z wyższych cen ropy naftowej oraz benzyny.

Prognozy wskazują jednak na dalszy wzrost inflacji. Bank Anglii przewiduje, że w przyszłym roku osiągnie ona szczytowy poziom bliski 5 proc.

Ceny żywności, energii i biletów lotniczych

Inflacja bazowa – która nie uwzględnia zmiennych cen energii, żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych – pozostała na niezmienionym poziomie 2,8 proc., zgodnie z prognozami ekonomistów. Inflacja w sektorze usług również utrzymała się na poziomie 3,7 proc. Nieco poniżej przewidywań analityków z City, którzy spodziewali się 3,8 proc.

Ceny biletów lotniczych wzrosły między wrześniem a październikiem o 1,8 proc. Co wynikało ze wzrostu cen połączeń długodystansowych, częściowo skompensowanego spadkiem cen lotów wewnątrz Europy. Wzrosły również ceny alkoholu i wyrobów tytoniowych – łącznie o 4,5 proc. – na co wpłynęła podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe, wprowadzona na początku miesiąca.

Ceny żywności wzrosły w najwolniejszym tempie od września 2021 roku. O 0,9 proc., wobec 1,3 proc. we wrześniu.

Najnowsze dane uwzględniają 4-procentowy wzrost górnego limitu cen energii, wprowadzonego przez regulatora Ofgem z początkiem października. W obliczu rosnących cen hurtowych gazu analitycy ostrzegają, że od stycznia może nastąpić kolejny wzrost – nawet o jedną czwartą.

Z drugiej strony, hurtowe ceny energii nieco spadły. Także w związku z osłabieniem pozycji Donalda Trumpa po wyborach uzupełniających w USA. I nadziejami na przełom w negocjacjach dotyczących konfliktu na Bliskim Wschodzie.