Kiedy wyłączają prąd większość z nas rozgląda się za latarką (jeśli jest ciemno) lub nerwowo sprawdza poziom naładowania baterii w komórce. Tymczasem najważniejsze jest zanotować godzinę wyłączenia prądu. Bowiem od tej chwili tyka zegar dla produktów w lodówce i zamrażarce. Przeczytaj ile czasu wytrzyma jedzenie w lodówce bez prądu i co zrobić, aby to było jak najdłużej.

Jedzenie po awarii prądu zwykle nie psuje się od razu, ale czas działa na jego niekorzyść. Brytyjska Food Standards Agency (FSA) podaje wyraźne limity do kiedy jedzenie nadaje się do spożycia. Poniżej znajdziesz najważniejsze liczby i praktyczne wskazówki, jak uniknąć zatrucia i niepotrzebnego marnowania żywności.

Ile czasu mamy?

Oficjalnie najmniej czasu mamy z lodówką. Tylko 4 godziny i to przy zamkniętych drzwiach. Lepiej wygląda sprawa z zamrożonymi produktami. Tutaj bowiem aż 48 godzin wytrzyma pełna zamrażarka oraz 24 godziny wypełniona w połowie.

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Są to jednak tylko szacunki. Bowiem temperatura i czas kiedy jedzenie jest bezpieczne zależą też od modelu urządzenia. Można jednak założyć, że przy awarii krótszej niż 4 godziny jedzenie w lodówce i zamrażarce zwykle pozostaje bezpieczne. A im nowsza lodówka, tym czas ten jest dłuższy.

Producenci nowoczesnych lodówek podają na stronach czas jaki wytrzyma lodówka bez prądu i jest to nawet 6 do 12 godzin. Warto sprawdzić posiadany model.

Im wyższa temperatura otoczenia tym mniej czasu mamy

Na to ile jedzenie wytrzyma w lodówce wpływa też temperatura na zewnątrz. Im wyższa temperatura otoczenia, tym szybciej urządzenie będzie się nagrzewać. W gorącym pomieszczeniu lodówka straci zimno szybciej, co skróci czas przechowywania żywności.

Co robić podczas awarii prądu?

Przede wszystkim nie należy otwierać bez potrzeby drzwi lodówki ani zamrażarki. Każde otwarcie skraca czas, przez który żywność pozostaje chłodna. Jeśli zamrażarka jest niepełna, ułóż paczki blisko siebie. Utworzą “iglo”, które lepiej chroni zawartość. Jeśli wiesz, że coś możesz zużyć z zamrażalnika warto to przełożyć do lodówki, bowiem pomoże to zachować niską temperaturę.

Jeśli masz termometr, sprawdzaj temperaturę. Gdy w lodówce osiągnie 8°C lub więcej, produkty łatwo psujące się, np. resztki i gotowe dania, należy wyrzucić po 4 godzinach, chyba że prąd wróci wcześniej.

Co wyrzucić po 4 godzinach?

Największe ryzyko dotyczy produktów łatwo psujących się oraz tych które są otwarte np. jogurty. Są to m.in.:

mięso, drób i ryby,

jajka i nabiał,

gotowe dania i resztki,

kanapki i sałatki

Kiedy być szczególnie ostrożnym?

Jeśli w domu są małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze lub z osłabioną odpornością, nie ryzykuj. Brytyjscy doradcy medyczni radzą, by takie osoby nie jadły gotowej żywności z lodówki (kanapek, sałatek, resztek) po 4 godzinach bez prądu.

A co z rozmrożoną żywnością?

Jeśli żywność w zamrażarce się rozmroziła, nie musisz jej od razu wyrzucać. Możesz ją traktować jak schłodzoną, przechować w lodówce i zużyć w ciągu kilku dni. Nie zamrażaj jej jednak ponownie bez gotowania. Jeśli masz wątpliwości, wyrzuć.