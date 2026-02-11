Pociągi między London St Pancras a Luton Airport odwołane do końca dnia!
Pociągi między London St Pancras a Luton Airport odwołane do końca dnia!
3 min.czytania

Pociągi między London St Pancras a Luton Airport odwołane. Jak dojechać na lotnisko?

Joanna Baran
Joanna Baran

Podróżni zmierzający na lotnisko Luton lub w okolice północnego Londynu muszą liczyć się dziś z poważnymi utrudnieniami. Uszkodzenie przewodów trakcyjnych w rejonie Elstree & Borehamwood spowodowało kaskadę odwołań i opóźnień. Pociągi między London St Pancras a Luton Airport odwołane do końca dnia! Jak dostać się na lotnisko? 

Awaria oznacza opóźnienia i odwołania przez cały dzień. Dlatego liczba dostępnych połączeń w rejonie West Hampstead, St Albans i Luton jest znacznie ograniczona.

Jak doszło do awarii i dlaczego jest tak poważna

Uszkodzenie sieci trakcyjnej zostało zgłoszone w tunelach Elstree, a inżynierowie Network Rail pracują na miejscu nad naprawą. Skutkiem jest zmniejszenie liczby czynnych torów. To zmusza pociągi do oczekiwania na przejazd. Dlatego zarówno usługi East Midlands Railway (EMR), jak i Thameslink kursują z dużymi opóźnieniami lub w ogóle nie kursują.

Pociągi między London St Pancras a Luton Airport odwołane – zamknięte trasy i linie

Awaria przewodów trakcyjnych w rejonie Elstree & Borehamwood powoduje dziś poważne zakłócenia w ruchu kolejowym na północ od Londynu. Pociągi między London St Pancras a Luton Airport zostały odwołane do końca dnia. Dlatego pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i zwiększoną liczbą podróżnych w dostępnych połączeniach. Problem dotyka zarówno pociągów East Midlands Railway, jak i Thameslink. Natomiast sytuacja może utrudnić dotarcie na lotnisko Luton.

Awaria dotyka kluczowego odcinka Midland Main Line i wpływa na pociągi EMR Intercity do:

  • Nottingham
  • Sheffield
  • Lincoln
  • Corby

W przypadku Thameslink problemy obejmują m.in. trasy:

  • Brighton – Bedford
  • Rainham (Kent) – Luton
  • Sutton – St Albans City
  • Orpington – Luton
  • East Grinstead – Bedford

Szczególnie odczuwalne są utrudnienia na trasach przechodzących przez St Albans, Luton i West Hampstead.

Pociągi między London St Pancras a Luton Airport z problemami – poważne opóźnienia

Najbardziej dotknięci są pasażerowie podróżujący do i z lotniska Luton, a także osoby korzystające z pociągów Intercity EMR na północ od Londynu. W godzinach szczytu pociągi Thameslink i EMR są teraz wyjątkowo zatłoczone. Natomiast alternatywne trasy wymagają wcześniejszego planowania. Podróżni zmierzający na lotniska w Londynie powinni uwzględnić dodatkowy czas, ponieważ standardowe pociągi nie kursują.

Jak dostać się teraz na lotnisko Luton?

Operatorzy uruchomili dodatkowe autobusy zastępcze i rozszerzyli listę akceptowanych biletów na alternatywne środki transportu. Linie Arriva 100 i 101 obsługują trasę Luton Airport Parkway – Luton – Hitchin – Stevenage. Natomiast pasażerowie mogą także korzystać z wybranych połączeń autobusowych Uno i Arriva w Bedfordshire i Hertfordshire. Wiele alternatywnych przewoźników honoruje dzisiaj bilety Thameslink i EMR. Podróżni mogą pojechać London Underground, Southern, Southeastern, South Western Railway, Great Northern i London Northwestern Railway między Bedford a London Euston. Wystarczy jedynie pokazać bilet na jeden z odwołanych pociągów.

Podróżni powinni przed wyjazdem sprawdzać aktualne informacje o kursowaniu pociągów, słuchać ogłoszeń na stacjach i planować dodatkowy czas na podróż, aby nie spóźnić się na lot lub spotkanie.

Awaria na kolei to kaskada problemów z transportem publicznym

Pociągi między London St Pancras a Luton Airport odwołane do końca dnia. Dlatego podróżowanie dzisiaj jest wyjątkowo trudne.. Awaria w rejonie Elstree & Borehamwood jest poważnym utrudnieniem zarówno dla pasażerów lotniska Luton, jak i osób podróżujących północnym korytarzem kolejowym Londynu.

Alternatywne połączenia autobusowe i honorowanie biletów na inne trasy to klucz do dotarcia na czas. Niemniej każdy podróżny powinien liczyć się z dodatkowymi opóźnieniami i zwiększoną liczbą pasażerów w dostępnych środkach transportu.

 

