Londyn zmaga się z poważnymi problemami z dostawami wody. Awaria sieci wodociągowej Thames Water pojawiła się w jednym z najgorętszych momentów tego lata, gdy mieszkańcy stolicy przygotowywali się na kolejną falę upałów.

W wielu domach od wczoraj wieczora mieszkańcy zgłaszali brak wody w kranach albo bardzo niskie ciśnienie. Problemy dotknęły przede wszystkim wschodni oraz północno-zachodni Londyn. Natomiast zakłócenia odnotowano również w częściach południowej Anglii poza stolicą.

Awaria pojawiła się w nocy, gdy temperatury w Londynie utrzymywały się na poziomie około 24 stopni Celsjusza. W ciągu dnia Met Office prognozuje wzrost temperatury nawet do około 33 stopni Celsjusza.

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Problemy z dostawami wody w Londynie – które dzielnice są dotknięte awarią?

Thames Water potwierdziło kilka obszarów, w których wystąpiły problemy z dostawą wody.

Dotknięte londyńskie kody pocztowe:

E1 – okolice Whitechapel, Aldgate i Tower Hamlets

– okolice Whitechapel, Aldgate i Tower Hamlets E2 – Bethnal Green i okolice

– Bethnal Green i okolice E3 – Bow oraz część East London

– Bow oraz część East London E9 – Hackney i okolice Victoria Park

– Hackney i okolice Victoria Park E16 – Royal Docks, Canning Town i okolice

– Royal Docks, Canning Town i okolice NW11 – północno-zachodni Londyn, okolice North Circular

Poza Londynem problemy zgłoszono także między innymi w wybranych obszarach Buckinghamshire oraz Oxfordshire.

Problemy z dostawami wody w Londynie – co było przyczyną awarii?

Według Thames Water główną przyczyną problemów było pęknięcie głównej magistrali wodociągowej. Uszkodzenie rury spowodowało zakłócenia w działaniu sieci i konieczność prowadzenia pilnych prac naprawczych.

W północno-zachodnim Londynie mieszkańcy zmagali się przede wszystkim z obniżonym ciśnieniem wody.

Specjaliści Thames Water pracowali przez noc nad odizolowaniem uszkodzonego odcinka instalacji oraz przywróceniem normalnych dostaw. Firma poinformowała, że w części miejsc woda powinna stopniowo wracać, jednak mieszkańcy mogą jeszcze przez pewien czas zauważać niestabilne ciśnienie.

Problemy z dostawami wody w Londynie – kiedy zakończy się awaria?

Na razie Thames Water nie podało jednej dokładnej godziny zakończenia wszystkich utrudnień. Thames Water zapowiedziało kolejne aktualizacje i zapewniło, że ekipy techniczne pracują nad jak najszybszym usunięciem awarii.

Firma zazwyczaj stara się przywrócić dostawy wody w ciągu kilkunastu godzin od rozpoczęcia poważnej awarii. Jednak czas naprawy zależy od skali uszkodzenia oraz możliwości przekierowania dostaw wody.

Mieszkańcy dotkniętych obszarów powinni sprawdzać bieżące komunikaty i przygotować się na możliwość czasowego obniżenia ciśnienia nawet po powrocie wody.

Brakuje wody, temperatura rośnie. Trudny moment dla mieszkańców

Awaria pojawiła się wyjątkowo niefortunnie – podczas trzeciej fali upałów tego lata. Wysokie temperatury zwiększają zapotrzebowanie na wodę, ponieważ mieszkańcy częściej korzystają z pryszniców, podlewania ogrodów oraz chłodzenia organizmu.

Prognozy przewidywały dziś w Londynie około 33°C, a nocą temperatura również będzie wysoka. To zwiększa ryzyko odwodnienia, szczególnie wśród osób starszych, dzieci i osób cierpiących na przewlekłe choroby.

Problemy z dostawami wody w Londynie pokazują wyzwania starej infrastruktury

Obecna awaria ponownie zwróciła uwagę na stan londyńskiej sieci wodociągowej. Część infrastruktury w stolicy Wielkiej Brytanii pochodzi jeszcze z XIX wieku i jest coraz bardziej obciążona przez wzrost liczby mieszkańców oraz zmiany klimatyczne.

Rosnące temperatury, częstsze fale upałów oraz większe zużycie wody powodują, że system wodociągowy Londynu stoi przed coraz większym wyzwaniem.

Dla mieszkańców najważniejsze pozostaje obecnie szybkie przywrócenie pełnych dostaw oraz monitorowanie kolejnych komunikatów Thames Water.