Awaria Lloyds Bank z marca 2026 objęła pół miliona osób. Kto może starać się o odszkodowanie?
UK
2 min.czytania

Joanna Baran
Lloyds Banking Group potwierdziła, że poważna awaria systemu bankowego z 12 marca 2026 roku doprowadziła do potencjalnego ujawnienia danych finansowych setek tysięcy klientów. Incydent objął użytkowników Lloyds, Halifax oraz Bank of Scotland i miał charakter masowy. Analizy wykazały, że skala mogła być jeszcze większa niż początkowo sądzono. Awaria Lloyds Bank z marca 2026 objęła pół miliona osób i teraz wielu klientów obawia się o bezpieczeństwo danych i rozważa odszkodowanie. Jakie masz prawa? 

Do błędu doszło w wyniku wadliwej aktualizacji oprogramowania przeprowadzonej w nocy. Awaria Lloyds Bank z marcu 2026 spowodowała, że część klientów po zalogowaniu do aplikacji mobilnej mogła zobaczyć nie swoje dane, lecz informacje przypisane do innych osób.

Awaria Lloyds Bank z marca 2026: wrażliwe dane i transakcje innych klientów

Najbardziej niepokojącym elementem incydentu było ujawnienie szczegółów transakcji innych użytkowników. W przypadku ponad 107 tysięcy osób, które aktywnie korzystały z aplikacji w czasie awarii, doszło do sytuacji, w której mogli oni przeglądać cudze operacje finansowe.

Wśród potencjalnie ujawnionych informacji znalazły się nie tylko kwoty i opisy transakcji. Widoczne były również dane uznawane za szczególnie wrażliwe. Przykładowo numery kont bankowych, numery ubezpieczenia społecznego (National Insurance Numbers) czy szczegółowe referencje płatności. Bank potwierdził również, że w niektórych przypadkach widoczne mogły być dane osób niebędących jego klientami.

Dodatkowo wykryto osobną grupę ponad 80 tysięcy współposiadaczy rachunków, których dane mogły być widoczne mimo braku aktywnego logowania w czasie awarii.

Reakcja banku i brak potwierdzonych strat finansowych

Lloyds Banking Group podkreśla, że dotychczas nie wykryto przypadków bezpośrednich strat finansowych wynikających z incydentu. Co istotne, nie odnotowano również wzrostu poziomu oszustw wśród poszkodowanych klientów w okresie po awarii.

Bank wskazuje, że problem został spowodowany błędem oprogramowania wprowadzonym podczas nocnej aktualizacji systemów. Po wykryciu usterki wdrożył działania naprawcze oraz poinformował klientów poprzez aplikację mobilną i oficjalne komunikaty.

Awaria Lloyds Bank z marca 2026: odszkodowania i wypłaty „goodwill”

W odpowiedzi na incydent bank rozpoczął wypłaty rekompensat. Łącznie ponad 5 250 osób otrzymało 201 000 funtów odszkodowań. Dodatkowo 1 625 klientów otrzymało 62 000 funtów w ramach tzw. płatności „goodwill”. Są to rekompensaty za stres i niedogodności, nawet bez wykazania bezpośrednich strat finansowych.

Bank podkreśla, że tego typu wypłaty mają charakter uznaniowy. Dlatego stosuje je  w sytuacjach, gdy doszło do naruszenia komfortu lub zaufania klientów.

Konsekwencje dla sektora bankowego

Incydent ponownie zwraca uwagę na ryzyka związane z cyfryzacją bankowości i zależnością od systemów IT. Nawet krótkotrwały błąd w aktualizacji oprogramowania może prowadzić do masowego ujawnienia danych wrażliwych i naruszenia prywatności setek tysięcy osób.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wskazują, że znaczenie ma nie tylko szybkie wykrywanie takich awarii, ale również ograniczanie ich skutków. Ważna jest również transparentna komunikacja z klientami.

Choć Lloyds zapewnia, że sytuacja została opanowana i nie doszło do masowego wykorzystania danych przez osoby trzecie, skala incydentu sprawia, że sprawa może mieć dalsze konsekwencje regulacyjne i reputacyjne dla całej grupy bankowej.

 

