Chaos na lotniskach i na drogach. Wydano ostrzeżenia dla podróżnych

Ten piątek ma być najtrudniejszym dniem dla podróżnych. Zarówno na lotniskach, na kolei jak i na drogach panuje wzmożony ruch i chaos. Lotniska podały, że dzisiaj odprawią 460 000 podróżnych.

Piątek ma być najtrudniejszym dniem dla podróżnych w sezonie świątecznym. Urząd Lotnictwa Cywilnego w Wielkiej Brytanii poinformował, że loty w Boże Narodzenie stają się coraz bardziej popularne, co przekłada się także na wzmożony ruch.

Kierowcy wyruszający w podróż samochodem także dostali ostrzeżenia przed sytuacją na drogach.

Dzisiaj chaos na lotniskach

W piątek będziemy mieć do czynienia ze szczytem ruchu lotniczego na brytyjskich lotniskach. Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA) będzie to najbardziej intensywny okres świąteczny w historii.

Jak podało CAA – w piątek z lotnisk w UK odleci około 460 000 podróżnych. Natomiast w Boże Narodzenie przewiduje się, że liczba pasażerów wyniesie 160 000 osób. Czyli o 13 proc. więcej niż w ubiegłym roku i o 72 proc. więcej niż w 2015 roku. Z kolei całkowita liczba pasażerów w grudniu ma przekroczyć rekord 22 milionów, który padł w 2024 roku.

W związku z możliwymi opóźnieniami lotów zalecono także podróżnym, aby zapoznali się z przysługującymi im prawami. CAA poinformowało również, że pasażerowie mogą zminimalizować ryzyko opóźnień, upewniając się, że ich walizki są prawidłowo spakowane. Dotyczy to również pozostawiania prezentów bez opakowania, gdyż mogą wymagać kontroli.

Utrudnienia dla kierowców

Kierowcy również powinni zarezerwować sobie dodatkowy czas na podróż. AA ostrzega przed korkami w piątek, gdy na drogach może pojawić się nawet 24,4 miliona samochodów.

Z badania RAC wynika, że większość kierowców udających się na święta wyruszy w podróż 23 lub 24 grudnia, a każdego dnia przewiduje się ponad 4 miliony podróży samochodem w celach wypoczynkowych.

Największe utrudnienia w ruchu pojawią się w pobliżu węzłów na autostradach. Do najbardziej zatłoczonych należą te w pobliżu Londynu i poza nim. Są to: węzeł M3/M4 w Surrey, M25 wokół lotniska Heathrow i M25 wokół Bluewater w hrabstwie Kent.

Natomiast poza Londynem podróżni powinni spodziewać się korków m.in. na autostradzie M8 między Edynburgiem a Glasgow. Ponadto przy węźle M5/M6 w pobliżu Birmingham, na zjeździe 10–15a z autostrady M1 w East Midlands i South Midlands. A także na autostradzie M4 wokół Cardiff i Newport.

Autostrada M27 będzie zamknięta między zjazdem 9 (Whiteley/Park Gate) a zjazdem 11 (Fareham East/Gosport) od Wigilii do 4 stycznia, dlatego osoby podróżujące po Hampshire powinny zaplanować alternatywne trasy.

RAC poinformowało, że spodziewa się teraz najbardziej intensywnego okresu od początku prowadzenia statystyk.

Także władze portu w Dover szacują, że w okresie świątecznym na rejsy w jedną stronę wyruszy około 30 000 samochodów. A szczyt ruchu będzie miał miejsce między godziną 06.00 a 13.00 od piątku do niedzieli.