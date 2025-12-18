Do dzisiaj trwa wyprzedaż biletów w Ryanairze do Polski
Do dzisiaj trwa wyprzedaż biletów w Ryanairze / fot. Shutterstock
IrlandiaŻycie w IrlandiiPodróże i turystyka
2 min.czytania

Wyprzedaż biletów w Ryanairze do Polski z UK i Irlandii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Dzisiaj (18 grudnia) do godziny 23:59 trwa wyprzedaż biletów w Ryanairze. 20-procentowe zniżki obowiązują na podróże w styczniu i lutym 2026. Irlandzki przewoźnik oferuje tanie loty z Wielkiej Brytanii i Irlandii także do Polski.

Jeśli planujemy zimowe wyjazdy po świętach warto pamiętać o tym, że do 18 grudnia potrwa wyprzedaż biletów w Ryanairze. W przystępnych cenach możemy wykupić lot z Wielkiej Brytanii lub Irlandii do Krakowa, Poznania, Gdańska, Warszawy lub Wrocławia. W przystępnej cenie możemy też zwiedzić turystyczne miasta takie jak Praga, Mediolan czy Wenecja.

Wyprzedaż biletów w Ryanairze na loty do Polski z UK

Sezon świąteczny trwa, a irlandzkie linie lotnicze uruchomiły błyskawiczną wyprzedaż. Oferują 20-proc. zniżki na loty w styczniu i lutym 2026 roku. Niezależnie od tego, czy chcemy rozpocząć nowy rok od krótkiego wypadu do Laponii, Krakowa czy Porto, w ofercie jest duża różnorodność.

Jeśli planujemy odwiedzić rodzinę lub przyjaciół w Polsce, warto zainteresować się dzisiejszą wyprzedażą. Dotyczy ona lotów w styczniu i lutym, jednak w lutym ceny są najbardziej przystępne.

Wtedy też możemy polecieć z Londynu Stansted do Wrocławia, Warszawy lub Krakowa za 17 funtów. W takiej samej cenie znajdziemy loty z Londynu Luton do Krakowa lub Wrocławia. Podobnie z Edynburga do Poznania – za 17 funtów, a do Wrocławia za 22 funty. Natomiast z Manchesteru do Wrocławia polecimy za 20 funtów, a do Poznania za 18 funtów.

Promocyjne loty do Polski z Irlandii

Jak już wspomnieliśmy, promocja obejmuje także loty z Irlandii do Polski. Na luty z powodzeniem znajdziemy jeszcze dzisiaj bilety z Dublina do Krakowa za 30 euro, a do Warszawy za 25 euro. Z Cork do Gdańska za 17 euro, a do Poznania za 20 euro. Natomiast z Shannon do Krakowa polecimy za 23 euro, a do Wrocławia za 17 euro.

Tanie loty z UK i Irlandii do innych krajów europejskich

Promocja w Ryanairze obowiązuje także na loty z Wielkiej Brytanii i Irlandii do innych destynacji europejskich. Na przykład z Londynu Stansted do Lizbony w lutym możemy polecieć za 17 funtów, do Faro za 22 funty, a do Porto za 21 funtów. Na Maltę natomiast polecimy za 20 funtów, do Pragi za 19 funtów, a do Oslo za 17 funtów.

Z kolei z Manchesteru polecimy do Lizbony za nieco mniej, bo 19 funtów. Do Mediolanu za 17 funtów, a do Barcelony za 21 funtów.

Ponadto tanie bilety kupimy także z Irlandii. Z Dublina do Wiednia polecimy za 25 euro, na Maltę za 30 euro, do Pragi za 24 euro, do Lizbony za 20 euro, a do Amsterdamu za 30 euro. Natomiast z Shannon do Madrytu polecimy za 20 euro, do Budapesztu za 25 euro. A bilety z Cork zarezerwujemy do Barcelony za 22 euro, do Paryża za 17 euro, a do Rzymu za 28 euro.

Przypominamy jednak, że z rezerwacją lepiej się pospieszyć…

