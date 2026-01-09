Ciała ojca i syna znalezione w Dublinie. Samobójstwo rozszerzone czy zbrodnia z udziałem osób trzecich?

Wczoraj rano (8.01.2026) w Dublinie doszło do tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością. Ciała ojca i syna znalezione w Dublinie. Zwłoki bliskich były w dwóch oddzielnych domach – w Ballyfermot i Clondalkin. Szokujące morderstwo, samobójstwo rozszerzone czy zbrodnia z udziałem osób trzecich? Na razie pytań jest dużo więcej niż odpowiedzi.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie szokującego morderstwa i samobójstwa, które mogło doprowadzić do śmierci 48-letniego Wayne’a O’Reilly’ego i jego 12-letniego syna Oisína.

- Advertisement -

Pierwsze zgłoszenie policja dostała około godziny 8:30 rano. Wówczas również służby ratunkowe zostały wezwane do domu przy Cherry Orchard Drive w Ballyfermot. W ogrodzie za domem odnaleziono ciało dorosłego mężczyzny z podejrzeniem obrażeń samookaleczających. Podczas dalszych poszukiwań w innym domu związanym z rodziną w Clondalkin, policja odkryła ciało chłopca. Syna zmarłego.

Ciała ojca i syna znalezione w Dublinie. Dochodzenie

Policja (Gardaí) prowadzi dochodzenie pod nadzorem starszego oficera śledczego. Funkcjonariusze zabezpieczyli obie lokalizacje do badań kryminalistycznych. Te prowadzi Garda Technical Bureau. Dziś przeprowadzone będą sekcje zwłok obu zmarłych Wyniki sekcji zwłok będą najważniejsze dla ustalenia dokładnych okoliczności tragedii i potwierdzenia przyczyn śmierci ojca i syna.

Dochodzenie koncentruje się na możliwości, że Wayne O’Reilly mógł popełnić samobójstwo, po tym, jak zabił swojego syna. Natomiast policja nie potwierdziła ostatecznie, że ojciec zamordował syna a następnie siebie. Funkcjonariusze podkreślają również, że dopiero wyniki badań medycznych pozwolą potwierdzić przebieg zdarzeń.

Reakcja społeczności i wsparcie

Śmierć chłopca i jego ojca wstrząsnęły stolica Irlandii. Mieszkańcy Clondalkin i Ballyfermot byli wyraźnie poruszeni. Natomiast niektórzy tworzyli symboliczną straż honorową przy przewożeniu ciała Oisína.

Agencja Tusla potwierdziła, że chłopiec był znany instytucji zajmującej się dziećmi i rodzinami. Choć instytucje nie objęły go opieką. W październiku Oisín i jego ojciec zaginęli w niejasnych okolicznościach. Zaginięcie zgłosiła bliska osoba. Jednak bliscy odnaleźli ojca i syna dwa dni później, czyli wkrótce po zgłoszeniu zaginięcia. Wcześniejsze zaginięcie i interwencje instytucji pomocowych w rodzinie powodują, że sprawa wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana. Tusla współpracuje z policją w śledztwie, jednak nie udziela obecnie dodatkowych komentarzy.

Departament Edukacji poinformował, że zespoły wsparcia psychologicznego są obecne w szkole, do której uczęszczał Oisín. Specjaliści będą wspierać zarówno uczniów, jak i personel w radzeniu sobie z traumą spowodowaną tą tragedią.

Ciała ojca i syna znalezione w Dublinie. Niewyjaśnione powody tragedii

Przyczyny dramatu pozostają na razie niejasne. Policja nie ujawnia szczegółów motywu. Natomiast mieszkańcy pozostają w szoku. Kolejny raz w Irlandii powraca problem przemocy domowej. Czy służby powinny zwracać większą uwagę na rodziny, które wcześniej objęły opieką lub monitorowały?

Dla lokalnej społeczności to przede wszystkim szokujące morderstwo i samobójstwo, które pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi i głęboko dotyka wszystkich, którzy znali ojca i syna. Dochodzenie trwa. Natomiast wyniki sekcji zwłok dostarczą odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania o to, co doprowadziło do tej tragedii. Kto zabił i dlaczego.