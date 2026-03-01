Nowa jednostka ochrony transportu publicznego z uprawnieniami do aresztowania

Irlandzki rząd zapowiedział utworzenie formacji, która ma odpowiadać za bezpieczeństwo w pociągach, tramwajach i autobusach. Nowa jednostka ochrony transportu publicznego ma działać jako wyspecjalizowana, umundurowana służba wspierająca policję i reagująca na incydenty w komunikacji publicznej. Według zapowiedzi jej funkcjonariusze mają otrzymać uprawnienia do zatrzymywania i – w określonych sytuacjach – do aresztowania sprawców.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

Minister transportu Darragh O’Brien podkreślił, że nowa struktura nie będzie kolejną policją w klasycznym rozumieniu. Będzie wyspecjalizowaną formacją działającą w ścisłej współpracy z An Garda Síochána. Jej zadaniem będzie wsparcie działań policji w obszarach związanych wyłącznie z transportem publicznym.

Zapowiadane uprawnienia mają obejmować możliwość interwencji w przypadku naruszeń porządku, aktów wandalizmu czy zagrożeń dla pasażerów i personelu. Jeśli sprawca oddali się z miejsca zdarzenia, funkcjonariusze podejmą pościg i zatrzymają podejrzanego.

Jak ma działać nowa formacja?

Zgodnie z planami, nowa jednostka ochrony transportu publicznego będzie centralnie zarządzana przez National Transport Authority. Jej model organizacyjny będzie przypominać rozwiązania stosowane na lotniskach, gdzie istnieją wyspecjalizowane służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury.

Formacja ma obejmować swoim zasięgiem kolej, autobusy miejskie i regionalne oraz tramwaje, w tym system Luas i DART. Minister wskazał, że w praktyce oznacza to obecność umundurowanych funkcjonariuszy w miejscach i pojazdach, w których dochodzi do incydentów lub zagrożeń.

Konieczne zmiany w prawie

Aby nowa jednostka mogła formalnie uzyskać kompetencje do zatrzymań i pościgu, niezbędne będą zmiany legislacyjne. Rząd zapowiada, że prace nad przepisami będą wymagały zaangażowania parlamentarnych komisji transportu i sprawiedliwości.

Władze podkreślają, że istniejące regulacje oraz lokalne przepisy dotyczące transportu wymagają uporządkowania i konsolidacji, tak aby nowa struktura miała jasno określone podstawy prawne działania.

Nowa jednostka ochrony transportu. Rekrutacja i harmonogram wdrożenia

Według obecnych zapowiedzi rekrutacja do służby może rozpocząć się pod koniec 2026 roku. Proces wdrażania ma być stopniowy, a pierwsze etapy będą koncentrować się na przygotowaniu kadr oraz doprecyzowaniu zakresu obowiązków funkcjonariuszy.

Rząd argumentuje, że rosnąca liczba pasażerów i rozwój infrastruktury transportowej wymagają dedykowanej jednostki, która będzie reagować szybciej i bardziej bezpośrednio na incydenty w przestrzeni publicznej.

Projekt budzi zainteresowanie zarówno wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa, jak i pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Zwolennicy podkreślają, że zwiększona obecność służb może działać prewencyjnie. Natomiast krytycy wskazują na konieczność jasnych regulacji i nadzoru nad zakresem uprawnień.