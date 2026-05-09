Praca i zasiłek dla bezrobotnych jednocześnie. Czy świadczenie będzie bardziej elastyczne

Na papierze pomysł wydaje się rozsądny: skoro ludzie pracują nieregularnie i mają niskie dochody, to system powinien pozwalać im łączyć pracę i świadczenia. Praca i zasiłek dla bezrobotnych jednocześnie to coraz częstsze rozwiązanie. I, dla wielu osób, w tym młodych ludzi, jedyne rozwiązanie, jakie obecnie mają.

W praktyce każda taka zmiana dotyka nie statystyk, tylko codziennych decyzji: czy wziąć dodatkową zmianę. Czy zgłosić kilka godzin pracy? Ryzykować, że „coś się nie zgadza” w rozliczeniu.

I właśnie tu zaczynają się problemy, które w debacie politycznej często giną. Niedawno Wielka Brytania wprowadziła program “Right to try”. Teraz Irlandia rozważa wprowadzenie bardziej elastycznych zasad przyznawania świadczenia dla bezrobotnych. Jak w praktyce wyglada praca i zasiłek dla bezrobotnych jednocześnie?

Koniec „bezpiecznej strefy” dla nisko zarabiających?

Dziś wiele osób na zasiłkach funkcjonuje w bardzo precyzyjnie wyliczonym balansie: tyle godzin pracy, żeby dorobić, ale nie stracić świadczenia. To nie jest idealne, ale jest przewidywalne.

Jeśli system przejdzie na model dochodowy, gdzie świadczenie stopniowo się zmniejsza, ta „strefa bezpieczeństwa” znika. Każdy dodatkowy euro czy funt zaczyna mieć natychmiastowy wpływ na wysokość wsparcia.

Dla części osób to może być impuls do większej pracy. Dla innych – źródło ciągłej niepewności, czy dodatkowa zmiana w ogóle się opłaca.

Obecna sytuacja a proponowana reforma

Obecny system Jobseeker’s Allowance w Irlandii i proponowana reforma różnią się nie tylko szczegółami technicznymi, ale przede wszystkim filozofią działania. Dziś praca i zasiłek dla bezrobotnych jednocześnie funkcjonują w modelu progowym: przekroczenie określonej liczby dni pracy lub poziomu dochodu może gwałtownie obniżyć lub całkowicie odebrać świadczenie. W nowym podejściu świadczenie ma stopniowo maleć wraz ze wzrostem zarobków, bez nagłego „odcięcia”.

Jak wygląda sytuacja dziś – sztywny próg i szybka utrata wsparcia

Obecnie podstawowa stawka Jobseeker’s Allowance wynosi 254 euro tygodniowo dla osoby samotnej. W przypadku rodzin dochód może być wyższy, ale mechanizm pozostaje podobny – świadczenie jest uzależnione od statusu bezrobotnego oraz bardzo ograniczonej aktywności zawodowej.

Kluczowe jest to, że osoba może pracować maksymalnie do trzech dni w tygodniu. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli ktoś zarobi relatywnie niewiele, przekroczenie granicy czterech dni pracy automatycznie wyklucza go z systemu. Dochody z pracy są częściowo uwzględniane przy obliczaniu świadczenia. Natomiast system działa skokowo. Dlatego mała zmiana w liczbie godzin może prowadzić do dużej zmiany w wypłacie.

W praktyce wygląda to tak, że osoba pracująca dwa dni w tygodniu może łączyć około 150 euro zarobku z pełnym zasiłkiem, osiągając łącznie około 350 euro tygodniowo. Przy trzech dniach pracy sytuacja się komplikuje. Wówczas dochód z pracy rośnie, ale zasiłek zaczyna gwałtownie maleć, często do kilkudziesięciu euro. Po przekroczeniu limitu dni wsparcie znika całkowicie, nawet jeśli łączny dochód nadal jest niski.

Co zmienia reforma – przejście z progu na płynne zmniejszanie świadczenia

Propozycja rządu zakłada odejście od limitu dni pracy i zastąpienie go modelem dochodowym. W tym systemie nie liczy się już to, ile dni ktoś pracuje, ale ile faktycznie zarabia w skali tygodnia. Świadczenie ma być obliczane jako różnica między ustalonym progiem dochodu a realnymi zarobkami. Natomiast następnie stopniowo redukowane wraz ze wzrostem dochodu.

W praktyce oznacza to, że praca i zasiłek dla bezrobotnych jednocześnie stają się standardowym stanem przejściowym, a nie wyjątkiem regulowanym sztywnymi zasadami. Osoba pracująca dwa dni w tygodniu nadal otrzyma pełniejsze wsparcie, ale już przy trzech, czterech czy pięciu dniach pracy świadczenie nie zniknie nagle. Będzie się stopniowo zmniejszać.

W tym modelu przy dochodzie rzędu około 600 euro miesięcznie świadczenie nadal mogłoby uzupełniać brakującą część do ustalonego minimum. Przy 1000 euro dochodu wsparcie byłoby już wyraźnie niższe, ale nadal obecne. Dopiero przy poziomach zbliżonych do progu dochodowego państwa zasiłek stopniowo wygasałby do zera.

Rynek pracy między elastycznością a niepewnością

Z perspektywy rynku pracy reforma może zwiększyć aktywność zawodową osób o niskich dochodach, ponieważ każda dodatkowa godzina pracy przynosi realny, choć malejący, przyrost dochodu. Jednocześnie może jednak pogłębić trend pracy niestabilnej, opartej na wielu drobnych zleceniach.

Pułapka przejścia – zawsze „prawie lepiej, ale nie do końca”

Najbardziej problematyczny moment w takim systemie to nie bezrobocie ani pełne zatrudnienie, tylko etap pośredni.

Jeśli świadczenie stopniowo się zmniejsza, wiele osób może utknąć w sytuacji, w której każda dodatkowa godzina pracy daje bardzo niewielki realny wzrost dochodu netto.

To tzw. „strefa rozmytej opłacalności” – pracujesz więcej, ale nie czujesz realnej poprawy życia. To często bardziej demotywuje niż klasyczny system „zero albo wszystko”.

Praca i zasiłek dla bezrobotnych jednocześnie to większa rotacja?

Dla rynku pracy w Irlandii taka reforma może mieć jeszcze jeden efekt: zwiększenie rotacji pracowników.

Jeśli ludzie są w systemie „płynnego przejścia” między zasiłkiem a pracą, firmy mogą częściej zatrudniać na krótkie okresy, bez budowania długoterminowych relacji.

To szczególnie ważne w sektorach niskopłatnych – gastronomii, logistyce, opiece czy usługach.

Największy paradoks reformy

Największy paradoks proponowanych zmian polega na tym, że reforma ma zachęcać do pracy, ale może jednocześnie sprawić, że praca stanie się mniej „nagrodą”. Będzie natomiast bardziej elementem ciągłego bilansu.

Jeśli praca i zasiłek dla bezrobotnych jednocześnie stają się standardem, granica między wsparciem a zatrudnieniem zaczyna się zacierać. A wtedy ludzie przestają myśleć w kategoriach „wchodzę do pracy”, tylko „jak balansuję między systemami”.

I to właśnie ta zmiana – bardziej psychologiczna niż finansowa – może mieć największy wpływ na rynek pracy w UK i Irlandii w długim okresie.