Niebezpieczna bakteria w drobiu. Dziesiątki pilnie wycofanych produktów!

W Irlandii wydano pilne ostrzeżenie dotyczące produktów drobiowych sprzedawanych w największych sieciach handlowych. Produkty skażone są bakterią Salmonelli. Władze sanitarne FSAI ostrzegają konsumentów, aby nie spożywali wskazanych partii. Dlatego warto uważnie sprawdzić zawartość swoich lodówek oraz zamrażarek. Niebezpieczna bakteria w drobiu może spowodować poważną chorobę.
Konsekwencje zdrowotne są niebezpieczne. Najczęściej skutkiem spożycia pokarmu skażonego bakterią jest infekcja przewodu pokarmowego. Jednak w wielu przypadkach dochodzi również do hospitalizacji.
Aldi, LIdl, Tesco i inne sieci – skażone produkty dostępne były powszechnie
Produkty były dostępne w popularnych sieciach handlowych, w tym Aldi, Lidl, Tesco, Centra, Dunnes Stores oraz SuperValu. Choć część z nich ma już przekroczony termin przydatności do spożycia, służby podkreślają, że mogły zostać zamrożone i nadal znajdują się w domach konsumentów.
Wycofanie dotyczy konkretnych partii oznaczonych głównie kodem 235753. Natomiast w przypadku części produktów Tesco także kodem 26093.
Produkty objęte wycofaniem
Aldi
- Irish Free Range Whole Chicken 1.5 kg
- Irish Medium Whole Chicken 1.6 kg
- Irish Chicken Drumsticks 915 g
- Irish Chicken Oyster Thighs 915 g
- Cook in Bag Whole Chicken 1.6 kg
- Chicken Breast Fillets (2-pack) 291 g
Lidl
- Free Range 100% Irish Whole Chicken 1.5 kg
- Chicken Legs 815 g
Tesco
- Free Range Irish Chicken Thighs 800 g
- Free Range Irish Chicken Breast Fillets 454 g
- Free Range Irish Chicken Breast Fillets 680 g
- Fire Pit Spicy Chicken Drumsticks 650 g
- Fire Pit Hot Honey Chicken Kebabs 400 g
Dunnes Stores
- Chicken Legs 815 g
- Chicken Breast Fillets (285 g, 435 g, 660 g)
- Chicken Wings 905 g
- Whole Chicken 1.7 kg
- Chicken Thigh Fillets 400 g
Centra
- Chicken Breast Fillets 200 g
- Chicken Portions 1.2 kg
- Chicken Oyster Thighs 800 g
SuperValu
- Chicken Breast Fillets (różne gramatury)
- Whole Chicken 1.6–1.9 kg
- Chicken Wings BBQ
- Chicken Portions i inne warianty
Niebezpieczna bakteria w drobiu
Bakteria Salmonella jest szczególnie niebezpieczna. Głównie dlatego, że powoduje ostre zatrucia pokarmowe. Objawy mogą pojawić się już w ciągu kilku godzin od spożycia zakażonej żywności. Obejmują biegunkę, gorączkę, bóle brzucha oraz ogólne osłabienie. W cięższych przypadkach może dojść również do odwodnienia. Wówczas osoba zakażona wymaga hospitalizacji.
Najbardziej narażone na powikłania są dzieci, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością.
Apel sieci o zwrot produktów do sklepów
Władze apelują, aby nie spożywać produktów objętych wycofaniem, nawet jeśli są po terminie ważności, oraz sprawdzić zamrażarki, ponieważ część z nich mogła być przechowywana w domu. Konsumenci powinni wyrzucić lub zwrócić produkty do sklepu.
Sieci handlowe w takich przypadkach standardowo oferują zwrot pieniędzy za zakupione produkty objęte wycofaniem, często również bez konieczności posiadania paragonu. Dlatego skażone produkty warto odnieść do sklepu, w którym go zakupiliśmy. Jednak warto również pamiętać o ostrożności. Dlatego po kontakcie ze skażoną żywnością należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.