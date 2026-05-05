Praca w sektorze publicznym - czy Polacy mają szanse?
2 min.czytania

Joanna Baran
Jeszcze niedawno praca w sektorze publicznym była postrzegana jako bezpieczna przystań – stabilne zatrudnienie, przewidywalne warunki i jasna ścieżka kariery. Dziś coraz wyraźniej widać, że system zaczyna się chwiać nie z powodu braku ofert, lecz z powodu braku kandydatów, którzy faktycznie docierają do końca procesu rekrutacyjnego.

Z najnowszych danych z Irlandii wynika, że niemal jedna trzecia osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne lub testy online nie pojawia się albo wycofuje swoją kandydaturę. To ponad 30 tysięcy osób w ciągu dwóch lat. Skala zjawiska pokazuje, że problem nie jest incydentalny, lecz systemowy.

Problem „znikających kandydatów”

Eksperci i sami kandydaci wskazują kilka przyczyn. Najczęściej powtarza się kwestia czasu. Procesy rekrutacyjne w sektorze publicznym potrafią ciągnąć się miesiącami. Często również pojawiają się błędy systemowe w procesie aplikacji. Natomiast rynek prywatny działa znacznie szybciej. Kandydat, który dziś składa aplikację, często podejmuje inną pracę, zanim zostanie zaproszony na rozmowę.

W tle pojawiają się także zarzuty o niekonkurencyjne wynagrodzenia oraz skomplikowane procedury aplikacyjne. Te zniechęcają już na starcie. W efekcie wielu kandydatów odpada nie dlatego, że nie spełnia wymagań, ale dlatego, że nie widzi sensu czekania.

Szczególnie wyraźnie widać to w rekrutacjach do służb publicznych, w tym policji, gdzie liczba rezygnacji należy do najwyższych. Podobne problemy występują w administracji oraz przy obsadzaniu stanowisk specjalistycznych, zwłaszcza w ochronie zdrowia.

W niektórych przypadkach liczba kandydatów jest niewielka, a mimo to część z nich rezygnuje jeszcze przed zakończeniem procesu. To prowadzi do sytuacji, w której stanowiska pozostają nieobsadzone mimo formalnie dużego zainteresowania.

Praca w sektorze publicznym: kto dziś ma realną szansę

Powstaje paradoks: państwo poszukuje pracowników, a jednocześnie nie jest w stanie skutecznie ich zatrzymać w procesie rekrutacyjnym. W praktyce oznacza to, że praca w sektorze publicznym jest dostępna. Natomiast wymaga od kandydatów cierpliwości i determinacji.

Coraz częściej wygrywają nie ci, którzy mają najlepsze CV, lecz ci, którzy wytrwają do końca procesu. To zmienia zasady gry i otwiera drzwi dla osób, które są gotowe podejść do rekrutacji strategicznie, a nie impulsywnie.

Czy Polacy mają szanse w Irlandii na pracę w sektorze publicznym?

Na tym tle pojawia się pytanie o szanse dla obcokrajowców, w tym Polaków mieszkających lub planujących przeprowadzkę do Irlandii. Odpowiedź jest bardziej optymistyczna, niż mogłoby się wydawać.

Irlandzki rynek pracy jest otwarty, a braki kadrowe w sektorze publicznym tworzą realne możliwości dla nowych kandydatów. Polacy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i są gotowi dostosować się do lokalnych wymogów, mogą skutecznie konkurować o stanowiska.

Nie oznacza to jednak, że droga jest prosta. Największym wyzwaniem pozostaje język, szczególnie w zawodach wymagających kontaktu z ludźmi i znajomości procedur. Istotne są również formalności, takie jak uznanie kwalifikacji czy orientacja w systemie.

Praca w sektorze publicznym wciąż czeka na ludzi

Można więc mówić o odwróceniu ról. To nie tylko kandydaci walczą o pracę, ale coraz częściej praca w sektorze publicznym „czeka na człowieka”.

Dla tych, którzy rozumieją zasady i potrafią konsekwentnie przejść przez proces rekrutacyjny, może to być moment otwierający drzwi do stabilnej kariery – również dla Polaków.

 

