Tragiczna śmierć Polki i jej nowo narodzonej córeczki
Joanna Baran
W hrabstwie Tipperary w Irlandii doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym życie straciła 33-letnia Polka Monika K. oraz jej nowo narodzona córeczka. Bliski znalazł kobietę w swoim domu w miejscowości Carrick-on-Suir w Greenhill Village w piątek 8 maja 2026 roku. Tragiczna śmierć Polki i jej nowo narodzonej córeczki wstrząsnęła lokalną społecznością. 

Jak wynika z informacji przekazanych przez irlandzką policję An Garda Síochána, ciała kobiety i dziecka odkrył członek rodziny, który następnie natychmiast powiadomił służby ratunkowe. Na miejscu szybko pojawiły się policja oraz pogotowie. Służby medyczne na miejscu stwierdziły  śmierć matki i dziecka.

Okoliczności tragedii i pierwsze ustalenia

Według wstępnych ustaleń śledczych, do zgonu kobiety mogło dojść w wyniku nagłego kryzysu medycznego związanego z ciążą. Policja traktuje sprawę jako tragiczną sytuację rodzinną. Dlatego na tym etapie nie wskazuje na udział osób trzecich.

Sekcja zwłok Moniki K. została przeprowadzona w sobotę. Natomiast policja nie ujawniła jej wyników ze względów operacyjnych. W przyszłym tygodniu służby planują również sekcję zwłok nowo narodzonego dziecka.

Życie rodzinne i przeprowadzka do Irlandii

Monika K. była polską obywatelką, która od kilku lat mieszkała w Irlandii. W ostatnich miesiącach przeprowadziła się wraz z partnerem i dwójką małych dzieci do domu w Carrick-on-Suir. Rodzina wcześniej zmagała się z trudną sytuacją finansową po upadku prowadzonej działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19 i przez pewien czas korzystała z zakwaterowania kryzysowego.

Lokalne źródła przytaczają liczne relacje sąsiadów, którzy bardzo dobrze odbierali rodzinę. Znali zmarłą Polkę i są wstrząśnięci jej niespodziewaną śmiercią.

Śledztwo i reakcja służb

Śledztwo prowadzi An Garda Síochána, która podkreśla, że postępowanie odbywa się z najwyższą ostrożnością i wrażliwością ze względu na tragiczny charakter sprawy. Obecnie przygotowywany jest raport dla koronera.

Rodzinie zmarłych przydzielono funkcjonariusza łącznikowego. Specjalnie przeszkolony funkcjonariusz będzie wspierał bliskich w kontakcie ze służbami i w dalszych formalnościach.

Tragiczna śmierć Polki wstrząsnęła lokalną społecznością

Mieszkańcy Carrick-on-Suir wyrażają szok i współczucie wobec tragedii. W lokalnej społeczności odbywają się modlitwy za zmarłą kobietę i jej dziecko. Natomiast sprawa wywołała duże poruszenie w regionie.

Na tym etapie śledztwa policja traktuje zdarzenie jako nagły wypadek medyczny. Nie jako przestępstwo. Jednak ostateczne ustalenia policja  potwierdzi po zakończeniu wszystkich badań.

