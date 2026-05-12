Strajk pogotowia zaczyna się dzisiaj. Czy jest zagrożenie dla chorych?

Strajk pogotowia ratunkowego rozpoczął się dziś o godzinie 8:00 i potrwa 24 godziny. Do 8:00 13 maja 2026. W tym czasie znaczna część pracowników ambulansów nie wykonuje standardowych obowiązków. To bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego.

Według szacunków służb, w akcji protestacyjnej bierze udział ponad połowa personelu zwykle dyżurującego. Oznacza to poważne ograniczenie zdolności reagowania na zgłoszenia alarmowe w całym kraju.

Strajk pogotowia – powody konfliktu

Strajk pogotowia ratunkowego ma podłoże płacowe i organizacyjne. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych od lat domagają się zmian w systemie wynagrodzeń oraz klasyfikacji stanowisk w ramach modernizacji służby.

Spór dotyczy także wdrażanych reform organizacyjnych, które — według związków — wprowadzono bez pełnego rozwiązania wcześniejszych problemów. Propozycje mediacyjne padały już wcześniej. Jednak większość głosujących pracowników odrzuciła projekt porozumienia.

Strony sporu pozostają w impasie. Natomiast kolejne rundy rozmów nie przyniosły porozumienia.

Funkcjonowanie służby zdrowia podczas protestu

Mimo protestu system ratownictwa medycznego nie jest wstrzymany. Numery alarmowe 999 i 112 nadal działają. Natomiast zgłoszenia są przyjmowane przez przeszkolony personel.

W czasie strajku wprowadzono jednak rozwiązania zastępcze. Część obowiązków przejęli menedżerowie posiadający kwalifikacje medyczne. Dodatkowo działa kryzysowe wsparcie telefoniczne. W wybranych przypadkach korzysta się również z usług prywatnych podmiotów medycznych.

Priorytetem pozostają sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia, takie jak zatrzymanie krążenia, ciężkie urazy czy nagłe stany wymagające natychmiastowej interwencji.

Strajk pogotowia i ryzyko dla pacjentów

Największe obawy podczas strajku pogotowia dotyczą bezpieczeństwa pacjentów. Kierownictwo służby ratunkowej przyznaje wprost, że sytuacja może prowadzić do opóźnień w udzielaniu pomocy. To w niektórych przypadkach może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Problem polega na tym, że system opieki przedszpitalnej opiera się na szybkiej reakcji. Dlatego ograniczenie liczby zespołów ratowniczych oznacza wydłużenie czasu dojazdu karetek. Dodatkowym ryzykiem jest trudność w ocenie stanu pacjenta przez telefon. To może prowadzić do niedoszacowania zagrożenia.

Organizacje reprezentujące pacjentów ostrzegają, że w takich sytuacjach część osób może zwlekać z wezwaniem pomocy, obawiając się przeciążenia systemu.

Długofalowe skutki konfliktu

Obecny strajk pogotowia może być początkiem szerszej eskalacji sporu. W przypadku braku porozumienia zapowiedziano kolejne akcje protestacyjne, w tym strajki trwające 48 i 72 godziny, które jeszcze bardziej obciążą system ratownictwa.

Eksperci podkreślają, że przedłużający się konflikt w sektorze medycznym zwiększa ryzyko dla pacjentów nie tylko w dniu strajku, ale również w kolejnych tygodniach, gdy system będzie nadrabiał zaległości i pracował pod presją.

Strajk pogotowia jako test dla systemu ratunkowego

Dzisiejszy strajk pogotowia jest także testem odporności systemu ratownictwa medycznego. Choć władze zapewniają, że chorzy nie zostaną bez pomocy, rzeczywista skuteczność tych zabezpieczeń zależy od liczby zgłoszeń i skali nagłych zdarzeń.

W praktyce oznacza to, że w dniu strajku pacjenci mogą doświadczać wydłużonego czasu oczekiwania na pomoc. Natomiast służby medyczne działają w warunkach podwyższonego ryzyka operacyjnego.