pobór do wojska
W normalnych warunkach Wielka Brytania nie zmusza obywateli do służby wojskowej / fot. Shutterstock.com
2 min.czytania

Czy Polacy w UK w razie wojny zostaliby powołani do wojska?

Miłosz Magrzyk

W ostatnich latach eksperci coraz częściej zwracają uwagę, że globalne napięcia rosną, a ryzyko dużego konfliktu zbrojnego jest najwyższe od lat. W takiej atmosferze pojawia się również ogniskujący uwagę opinii publicznej temat: ewentualny pobór do wojska. Ta kwestia wzbudza zainteresowanie zarówno wśród obywateli, jak i licznej społeczności imigrantów – w tym Polaków.

Analizy przywoływane przez The Mirror pokazują jednak, że rzeczywistość prawna i funkcjonowanie brytyjskiego systemu obronnego wyglądają zupełnie inaczej, niż często wyobrażają to sobie cywile.

W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązkowej służby wojskowej

Warto zacząć od podstawowej informacji: Wielka Brytania nie ma obowiązkowej służby wojskowej. Armia opiera się na modelu zawodowym – pobór do wojska nie jest narzucony. Oznacza to, że w normalnych warunkach państwo nie przewiduje mechanizmu automatycznego powoływania obywateli do służby.

Teoretycznie w sytuacji skrajnego zagrożenia państwo mogłoby przywrócić pobór. Aczkolwiek nawet w tak czarnym scenariuszu pierwszeństwo w mobilizacji dotyczyłoby przede wszystkim obywateli UK.

Osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii, ale nieposiadające brytyjskiego obywatelstwa, nie byłyby objęte automatycznym obowiązkiem służby.

pobór do wojska
Pierwszeństwo w mobilizacji dotyczyłoby obywateli UK / fot. Shutterstock.com

To szczególnie ważna informacja dla imigrantów – w Wielkiej Brytanii mieszka kilkaset tysięcy Polaków. Posiadanie statusu settled lub pre-settled nie oznacza podlegania brytyjskiemu systemowi poborowemu. Niemniej Polacy za granicą otrzymają wezwanie do stawienia się na kwalifikacji wojskowej w ojczyźnie.

Zawody uznawane za kluczowe dla państwa

Kto w czasie wojny jest bardziej potrzebny na froncie, a kto w gospodarce? W nowoczesnych państwach ogromną rolę odgrywa infrastruktura cywilna, produkcja żywności, energia czy ochrona zdrowia. Dlatego w wielu krajach istnieje koncepcja tzw. zawodów strategicznych. W przypadku poboru szczególną ochroną mogliby zostać objęci przedstawiciele kilku branż.

Na tej liście najczęściej pojawia się personel medyczny – lekarze i pielęgniarki. Są oni niezbędni zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i dla ratowania rannych. Równie ważni są rolnicy, ponieważ bezpieczeństwo żywnościowe kraju staje się jednym z najważniejszych elementów stabilności państwa zwłaszcza w czasie kryzysu.

Do zawodów uznawanych za strategiczne zalicza się także inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury technicznej, pracowników sektora energetycznego oraz specjalistów związanych z przemysłem obronnym i piekarzy.

