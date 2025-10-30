Fala doniesień o UFO w Irlandii
Fala doniesień o UFO w Irlandii / fot. Shutterstock
IrlandiaŻycie w IrlandiiWideo
2 min.czytania

Doniesienia o UFO w Irlandii. Mieszkańcy widzieli duży świetlny obiekt na niebie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wczoraj z każdego zakątka Irlandii napływały doniesienia o UFO. Na niebie widziano duży przelatujący obiekt, który rozbłyskał, ale nie wydawał żadnego dźwięku.

W środę wieczorem na niebie pojawiło się zagadkowe promienne światło, co wywołało falę doniesień o UFO w Irlandii. Osobliwe zjawisko rozpoczęło się po godzinie 18.00 czasu lokalnego. Obserwatorzy opisali je jako „duży obiekt ze światłem z przodu, ale bezgłośny i poruszający się bardzo szybko”.

Doniesienia o UFO w Irlandii

Zagadkowe promienne światło na niebie w środę wieczorem wprawiło w osłupienie obserwatorów i dało początek fali doniesień o UFO w Irlandii. Świecący obiekt widziany był niemal z każdego zakątka kraju.

Alan O’Reilly z Carlow Weather zaczął dostawać masowe zgłoszenia po godzinie 18.00 z całego kraju. Sam także zrobił zdjęcie obiektu, które następnie umieścił w sieci.

Przyznał też, że nie ma pojęcia, czym on jest:

Nie wiem, czym było to światło na niebie, którym się podzieliłem. Moje powiadomienia nigdy nie świeciły tak, jak teraz. Są raporty z południa, przez Midlands, aż na zachód i wschód. Zauważono je w całej Irlandii. Ludzie nagrywali filmy i robili zdjęcia. Jasne światło, bez dźwięku, poruszające się na poziomie chmur lub poniżej. Kilka osób pytało, czy to start Starlinka. Nie, to do tego nie pasuje.

Mężczyzna przyznał, że dopóki obiekt będzie niezidentyfikowany, możemy mówić o UFO (Unidentified Flying Object):

Ludzie, którzy go śledzili, również nic nie widzieli na FlightRadarze. Więc na razie to UFO, co oznacza, że to niezidentyfikowany obiekt latający. Jeśli to kosmici, to pozdrawiam! Mam nadzieję, że podoba wam się pogoda – napisał prześmiewczo Alan.

Rozwiązanie zagadki?

Jeszcze tego samego wieczoru przyszło prawdopodobne rozwiązanie zagadki. Według podanych informacji, dziwne światło „prawie na pewno” miałoby pochodzić ze zrzuconego paliwa na orbitę przez rakietę SpaceX Falcon 9 po jej starcie z Florydy w środę rano.

Wytłumaczenie to szybko podchwycił Alan:

Na podstawie najnowszych informacji, światło na niebie dzisiejszej nocy najprawdopodobniej pochodzi od zrzucenia paliwa na orbitę przez Falcona 9. Tym razem nie są to kosmici.

Nie dla wszystkich jednak wyjaśnienie to było wystarczające. W mediach społecznościowych użytkownicy nadal dzielili się filmami i teoriami na temat tego, co widzieli. A do wytłumaczenia o zrzuconym paliwie odnoszą się nadal sceptycznie.

