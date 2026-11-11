Rewolucja w przepisach. Koniec z limitem £1000 – HMRC będzie mógł zająć z konta dowolną kwotę

Nadchodzą potężne zmiany dla podatników w Wielkiej Brytanii. Dotychczas brytyjski urząd skarbowy (HMRC) mógł sięgać bezpośrednio do konta bankowego, gdy dług podatkowy danej osoby przekraczał 1000 funtów. Nowy plan rządu w ramach Autumn Budget ma znieść ten bezpieczny próg. W przypadku dłużników urząd zyska prawo do egzekucji nawet najdrobniejszych kwot – i to prosto z konta osobistego lub oszczędnościowego.

Brytyjski rząd szuka pieniędzy na załatanie gigantycznej, szacowanej na 60 miliardów funtów dziury podatkowej. Efektem tych działań jest plan drastycznego zaostrzenia przepisów egzekucyjnych, o którym poinformował kanclerz skarbu John Healey.

Szokująca zmiana: koniec „progu bezpieczeństwa”

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami obowiązującymi od 2015 roku (i reaktywowanymi po pandemii), procedura Direct Recovery of Debts (DRD) pozwalała HMRC na wydanie bankowi bezpośredniego nakazu przelewu środków z konta podatnika tylko wtedy, gdy:

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Dług podatkowy wynosił co najmniej 1000 £,

Na koncie dłużnika po pobraniu pieniędzy zostawała kwota minimum 5000 £.

Więcej o tym jak działa Direct Recovery of Debts (DRD) w praktyce.

Nowe regulacje całkowicie zmieniają te zasady. Rząd zamierza obniżyć minimalny próg zadłużenia niemal do zera. Oznacza to, że HMRC otrzyma uprawnienia do ściągania z kont bankowych dławiących budżet drobnych zaległości. W tym kwot opiewających na zaledwie kilka funtów lub pensów, do których zaliczane będą również naliczone odsetki oraz kary umowne.

Dlaczego urząd poluje na drobne sumy?

Z danych urzędu wynika, że problem nie dotyczy wyłącznie wielkich oszustów podatkowych. Szacuje się, że około 4,8 miliona osób fizycznych oraz firm w UK posiada zaległości podatkowe poniżej £10 000 . Łączny dług tej grupy tworzy astronomiczną sumę 4 miliardów funtów, a średnia zaległość pojedynczego podatnika wynosi zaledwie £950. Tak więc są to długi nieściągalne przy obecnie istniejącym limicie £1000.

Dla urzędu skarbowego zniesienie limitu £1000 to najprostszy sposób na automatyczne wyegzekwowanie miliardów funtów, które dotychczas były poza jego bezpośrednim zasięgiem bez kierowania spraw na drogę sądową.

Ostra krytyka i obawy ekspertów

Jak podaje dziennik The Independent, planowane zmiany wywołały falę oburzenia wśród opozycji oraz ekspertów finansowych.

Przedstawiciele opozycji określili nowe przepisy jako „absurdalne”, wskazując, że przyznanie skarbówce tak agresywnych uprawnień może doprowadzić do sytuacji, w której ludziom zabraknie pieniędzy na podstawowe opłaty, takie jak czynsz czy rachunki za prąd.

Z kolei organizacja Association of Taxation Technicians (ATT), zrzeszająca doradców podatkowych, apeluje do rządu o wstrzymanie zmian. Eksperci ostrzegają, że systemy HMRC nie są bezbłędne i bez odpowiednich zabezpieczeń prawnych automatyczne zajęcia kont mogą uderzyć w niewinne osoby, u których dług powstał np. w wyniku błędu urzędnika lub złego kodu podatkowego.

Co to oznacza dla Polaków w UK?

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, rozliczasz się przez Self Assessment lub posiadasz drobne zaległości w płatnościach podatkowych, musisz mieć się na baczności. Bowiem posiadanie kilkuset funtów zaległości nie uchroni już przed automatyczną egzekucją bankową.

Kluczowa jest reakcja na pisma: HMRC kieruje procedurę DRD przede wszystkim do osób, które ignorują ponaglenia i wezwania do zapłaty.

Warto natychmiast ustalić plan spłaty: Najlepszą obroną przed ściągnięciem pieniędzy z konta pozostaje skontaktowanie się z urzędem i ustalenie spłaty ratalnej (tzw. Time to Pay). Dopóki płacisz raty, urząd nie zajmie Twoich środków.