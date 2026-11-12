Od przyszłego roku podwyżka Child Benefit
Od przyszłego roku podwyżka Child Benefit / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
1 min.czytania

Ile wyniesie podwyżka Child Benefit? Podano stawki

Paulina Markowska
Paulina Markowska

HMRC poinformowało, ile wyniesie podwyżka Child Benefit w przyszłym roku. Ponadto podano również, ile wzrośnie tygodniowa wysokość świadczenia Guardian’s Allowance, czyli dodatku dla opiekunów dzieci osieroconych.

Rodziny uprawnione do otrzymywania świadczenia Child Benefit otrzymują obecnie tygodniowo 27,05 funta na najstarsze lub jedyne dziecko. A także 17,90 funta na każde kolejne dziecko. Dane te dotyczą roku podatkowego obejmującego okres od 6 kwietnia 2026 do 5 kwietnia 2027 roku. Natomiast 10 listopada rząd zaktualizował odpowiednią stronę informacyjną.

Podwyżka Child Benefit w przyszłym roku

Urząd skarbowy HMRC ogłosił, że w przyszłym roku wysokość świadczenia Child Benefit ponownie wzrośnie. W roku podatkowym 2027–2028 kwota zasiłku na najstarsze lub jedyne dziecko ma wzrosnąć do 28 funtów. Natomiast stawka na każde kolejne dziecko wyniesie 18,55 funta.

- Advertisement -

Oznacza to wzrost o 49,40 funta w przypadku pierwszej kwoty oraz o 33,80 funta w przypadku drugiej. Choć w tabeli zaznaczono, że wartości te mają charakter „wstępny”, historia aktualizacji strony wskazuje, że poprzednie wstępne szacunki dokładnie pokrywały się z ostatecznymi kwotami.

Świadczenie Child Benefit przysługuje rodzicom wychowującym dziecko w wieku poniżej 16 lat. Lub dziecko w wieku do 20 lat, które kontynuuje „zatwierdzoną naukę lub szkolenie”. Do pobierania świadczenia uprawniona jest tylko jedna osoba. Przy czym obecnie nie ma ograniczeń co do liczby dzieci, na które można pobierać zasiłek.

Do kwietnia bieżącego roku obowiązywał limit, zgodnie z którym rodzice mogli ubiegać się o świadczenie maksymalnie na dwoje dzieci. Ograniczenie to zostało jednak zniesione.

Wzrośnie nie tylko zasiłek na dziecko, ale też Guardian’s Allowance
Wzrośnie nie tylko zasiłek na dziecko, ale też Guardian’s Allowance / fot. Shutterstock

Wzrost Guardian’s Allowance

Jak już wspomnieliśmy – na stronie poinformowano także o wzroście świadczenia Guardian’s Allowance. Opiekuni dzieci osieroconych mogą spodziewać się podwyżki z 22,95 funta do 23,75 funta w roku podatkowym 2027/28.

Świadczenie to przysługuje osobom wychowującym dziecko, którego rodzice zmarli. W określonych okolicznościach można je otrzymać również wtedy, gdy żyje jeden z rodziców.

Kto musi zapłacić podatek High Income Child Benefit Charge?

Rodzice mogą jednak zostać zobowiązani do zapłaty specjalnego podatku (tzw. High Income Child Benefit Charge), jeśli którekolwiek z nich osiąga dochód przekraczający określony próg.

Próg ten zostaje przekroczony, gdy indywidualny dochód jednego z rodziców przekracza 60 000 funtów (w odniesieniu do lat podatkowych rozpoczynających się od 2024/25 roku) lub 50 000 funtów (w odniesieniu do lat podatkowych do 2023/24 roku włącznie).

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Rewolucja w przepisach. Koniec z limitem £1000 – HMRC będzie mógł zająć z konta dowolną kwotę

Nadchodzą potężne zmiany dla podatników w Wielkiej Brytanii. Dotychczas...

Firmy energetyczne dostaną dane o dochodach podatników od HMRC

HMRC ma przekazywać dane o dochodach podatników firmom energetycznym. Na tej podstawie będą ustalać, kto powinien płacić wyższe rachunki.

Samozatrudnieni zapłacą jak pracownicy? Rewolucja w podatkach

Rząd szykuje rewolucyjne zmiany w sposobie płacenia podatku dla...

HMRC zwróci emerytom 19 mln funtów z tytułu nadpłaconego podatku

Ponad trzy miliony osób, które zapłaciły zbyt wysoki podatek od państwowej emerytury, otrzymają zwrot pieniędzy z HMRC.

Ostrzeżenie od HMRC dotyczące MTD. Przedsiębiorcy mają niewiele czasu

Jednoosobowi przedsiębiorcy i landlordzi dostali ostrzeżenie od HMRC dotyczące programu Making Tax Digital (MTD).

Teksty tygodnia

UK

Pilot mówi, jak pozbyć się strachu przed lataniem. Oto 6 złotych rad [wideo]

.Jeśli boisz się latać, warto skorzystać z tych sześciu...
Praca i finanse

Samozatrudnieni zapłacą jak pracownicy? Rewolucja w podatkach

Rząd szykuje rewolucyjne zmiany w sposobie płacenia podatku dla...
UK

Inwazja azjatyckich biedronek w UK. Czy stanowią zagrożenie?

Tysiące gryzących biedronek azjatyckich zalewają Wielką Brytanię. Wraz z...
Praca i finanse

Do soboty można podpisać petycję o wzrost kwoty wolnej od podatku do 20 tysięcy funtów

Autor petycji Wade Reid domaga się podniesienia kwoty wolnej...
Irlandia

Rannym po strzelaninie w Krakowie pomagali wolontariusze Dublin Civil Defence

Jednymi z pierwszych, którzy udzielili pomocy rannym po zamachu w Krakowie, było sześciu wolontariuszy Dublin Civil Defence.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości.

Czytaj więcej