Ile wyniesie podwyżka Child Benefit? Podano stawki

HMRC poinformowało, ile wyniesie podwyżka Child Benefit w przyszłym roku. Ponadto podano również, ile wzrośnie tygodniowa wysokość świadczenia Guardian’s Allowance, czyli dodatku dla opiekunów dzieci osieroconych.

Rodziny uprawnione do otrzymywania świadczenia Child Benefit otrzymują obecnie tygodniowo 27,05 funta na najstarsze lub jedyne dziecko. A także 17,90 funta na każde kolejne dziecko. Dane te dotyczą roku podatkowego obejmującego okres od 6 kwietnia 2026 do 5 kwietnia 2027 roku. Natomiast 10 listopada rząd zaktualizował odpowiednią stronę informacyjną.

Podwyżka Child Benefit w przyszłym roku

Urząd skarbowy HMRC ogłosił, że w przyszłym roku wysokość świadczenia Child Benefit ponownie wzrośnie. W roku podatkowym 2027–2028 kwota zasiłku na najstarsze lub jedyne dziecko ma wzrosnąć do 28 funtów. Natomiast stawka na każde kolejne dziecko wyniesie 18,55 funta.

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Oznacza to wzrost o 49,40 funta w przypadku pierwszej kwoty oraz o 33,80 funta w przypadku drugiej. Choć w tabeli zaznaczono, że wartości te mają charakter „wstępny”, historia aktualizacji strony wskazuje, że poprzednie wstępne szacunki dokładnie pokrywały się z ostatecznymi kwotami.

Świadczenie Child Benefit przysługuje rodzicom wychowującym dziecko w wieku poniżej 16 lat. Lub dziecko w wieku do 20 lat, które kontynuuje „zatwierdzoną naukę lub szkolenie”. Do pobierania świadczenia uprawniona jest tylko jedna osoba. Przy czym obecnie nie ma ograniczeń co do liczby dzieci, na które można pobierać zasiłek.

Do kwietnia bieżącego roku obowiązywał limit, zgodnie z którym rodzice mogli ubiegać się o świadczenie maksymalnie na dwoje dzieci. Ograniczenie to zostało jednak zniesione.

Wzrost Guardian’s Allowance

Jak już wspomnieliśmy – na stronie poinformowano także o wzroście świadczenia Guardian’s Allowance. Opiekuni dzieci osieroconych mogą spodziewać się podwyżki z 22,95 funta do 23,75 funta w roku podatkowym 2027/28.

Świadczenie to przysługuje osobom wychowującym dziecko, którego rodzice zmarli. W określonych okolicznościach można je otrzymać również wtedy, gdy żyje jeden z rodziców.

Kto musi zapłacić podatek High Income Child Benefit Charge?

Rodzice mogą jednak zostać zobowiązani do zapłaty specjalnego podatku (tzw. High Income Child Benefit Charge), jeśli którekolwiek z nich osiąga dochód przekraczający określony próg.

Próg ten zostaje przekroczony, gdy indywidualny dochód jednego z rodziców przekracza 60 000 funtów (w odniesieniu do lat podatkowych rozpoczynających się od 2024/25 roku) lub 50 000 funtów (w odniesieniu do lat podatkowych do 2023/24 roku włącznie).