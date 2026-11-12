Koszt niespodziewanych wydatków gospodarstw domowych w UK

Ujawniono średni koszt niespodziewanych wydatków, z jakimi w minionym roku musiały zmierzyć się gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii.

W październiku bank Santander UK przeprowadził badanie, w którym wzięło udział około 2000 osób z całej Wielkiej Brytanii. Według danych 71 proc. dorosłych miało w ciągu ostatnich 12 miesięcy nieprzewidziane obciążenia finansowe.

Średni koszt niespodziewanych wydatków

Z nowego badania wynika, że ponad 7 na 10 mieszkańców Wielkiej Brytanii musiało w ciągu ostatniego roku stawić czoła niespodziewanym wydatkom, których średni koszt wyniósł 535 funtów.

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Aby poradzić sobie z tymi nagłymi kosztami, 36 procent ankietowanych zwróciło się o wsparcie finansowe do rodziny lub przyjaciół. Mimo że blisko połowa z nich (48 proc.) przyznała, że czuła się z tym niekomfortowo. Kolejne 35 proc. osób sięgnęło po kredyt, by pokryć wydatki. Natomiast 51 proc. zdecydowało się żyć z problemem, na którego naprawę nie było ich stać – na przykład z bólem zęba lub zepsutym samochodem.

Ponad dwie piąte respondentów (44 proc.) stwierdziło, że nie są przygotowani na niespodziewane wydatki. Z badania wynika, że największy niepokój wśród gospodarstw domowych budzą naprawy samochodów (43 proc.). Następnie awarie sprzętów domowych (43 proc.) oraz uszkodzenia pieców grzewczych (34 proc.).

Na kolejnych miejscach znalazły się obawy związane z nagłymi kosztami leczenia weterynaryjnego (30 proc.). A także pilnymi naprawami instalacji hydraulicznych lub elektrycznych (29 proc.). Wśród głównych zmartwień wymieniano również niespodziewane wydatki na leczenie stomatologiczne (23 proc.). A także naprawę telefonu lub laptopa (21 proc.) oraz nieoczekiwane rachunki za media (21 proc.).

Negatywny wpływ na samopoczucie

Perspektywa nagłych wydatków negatywnie wpływa również na dobrostan emocjonalny. Wiele osób z tego powodu cierpi na bezsenność (47 proc.), odczuwa nieustanne napięcie (32 proc.), zmaga się z bólami głowy (30 proc.) lub są bardziej drażliwe (29 proc.).

Eksperci finansowi często zalecają stworzenie łatwo dostępnego „bufora” oszczędnościowego, który pozwoli pokryć koszty w sytuacjach awaryjnych.