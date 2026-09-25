Emeryci mogą liczyć na zwrot pieniędzy z HMRC
Emeryci mogą liczyć na zwrot pieniędzy z HMRC / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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HMRC zwróci emerytom 19 mln funtów z tytułu nadpłaconego podatku

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ponad trzy miliony osób, które zapłaciły zbyt wysoki podatek od państwowej emerytury, otrzymają zwrot pieniędzy z HMRC.

Brytyjski urząd skarbowy zwróci emerytom 19 mln funtów z tytułu nadpłaconego podatku. Okazuje się, że HMRC w błędny sposób obliczało roczny dochód z emerytury państwowej przy ustalaniu należnego podatku.

Emeryci dostaną zwrot pieniędzy z HMRC

Zazwyczaj, gdy wysokość emerytury państwowej wzrasta w trakcie roku podatkowego, roczna kwota dochodu powinna uwzględniać jeden tydzień wypłaty według poprzedniej stawki oraz 51 tygodni według stawki podwyższonej.

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Jednak w niektórych obliczeniach przyjęto wyższą stawkę emerytury dla wszystkich 52 tygodni. Skutkowało to zawyżeniem rocznej kwoty dochodu emerytalnego, co mogło prowadzić do pobrania zbyt wysokiego podatku.

Błąd HMRC trudno było emerytom zauważyć, a osoby, które ucierpiały w jego wyniku powinny otrzymać jasne informacje na temat tego, które konkretnie lata poddano weryfikacji.

Proces korekty prowadzony przez HMRC obejmuje przypadki, w których wystąpił błąd, począwszy od roku podatkowego 2020/21.

Automatyczna korekta nie obejmuje lat podatkowych sprzed roku 2020/21
Automatyczna korekta nie obejmuje lat podatkowych sprzed roku 2020/21 / fot. Shutterstock

Co powinni zrobić emeryci, żeby odzyskać nadpłacony podatek?

HMRC poinformowało, że emeryci na ogół nie muszą składać wniosku o korektę. A zwroty nadpłaconego podatku będą realizowane w sposób automatyczny poprzez korekty w systemie PAYE. Czy zwroty w ramach rozliczeń Self Assessment lub inne metody płatności.

Pamiętać jednak należy o tym, że automatyczna korekta nie obejmuje lat podatkowych sprzed roku 2020/21. Dlatego też emeryci powinni sami zweryfikować wcześniejsze lata.

HMRC nie dysponuje wystarczającymi danymi, aby automatycznie skorygować rozliczenia za tamten okres. Jednak osoby, które uważają, że problem mógł dotyczyć również wcześniejszych lat, mogą wystąpić o indywidualną weryfikację i przedstawić stosowne dowody.

Oznacza to, że emeryci nie powinni automatycznie zakładać, iż otrzymanie zwrotu oznacza rozwiązanie kwestii wszelkich ewentualnych nadpłat.

Ze wstępnych szacunków wynika, że HMRC zwróci pieniądze 3,2 mln emerytów. Przy czym kwoty do zwrotu mogą się różnić. Urząd skarbowy poinformował, że rozwiązał już problem na przyszłość w odniesieniu do emerytów, którym podatek jest potrącany automatycznie ze świadczenia.

Należy jednak spodziewać się, że proces zwrotu nadpłaconego podatku za ostatnie sześć lat podatkowych zakończy się najwcześniej w marcu 2027 roku.

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