Firmy energetyczne dostaną dane o dochodach podatników od HMRC

HMRC ma przekazywać dane o dochodach podatników firmom energetycznym. Na tej podstawie będą ustalać, kto powinien płacić wyższe rachunki.

Firmy energetyczne mogą uzyskać dostęp do danych o dochodach, będących w posiadaniu HMRC. Informacje te pomogłyby zdecydować, które gospodarstwa domowe otrzymają niższe rachunki za energię. A które – w myśl nowych przepisów – mogą zostać obciążone wyższymi kosztami.

Dane o dochodach podatników trafią do firm energetycznych

Z dokumentów rządowych wynika, że przyszłe wsparcie mogłoby być finansowane przez osoby „najbardziej zdolne do ponoszenia kosztów”. Aby skuteczniej kierować wsparcie energetyczne do osób najbardziej potrzebujących, rząd zamierza zmienić prawo tak, by móc przekazywać dostawcom energii więcej posiadanych przez siebie informacji na temat obywateli.

- Advertisement -

Plany te stanowią część ustawy o niezależności energetycznej (Energy Independence Bill). W zeszłym tygodniu trafiła ona pod obrady parlamentu.

Projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań. Od wstrzymania wydawania nowych koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy oraz gazu na Morzu Północnym, po przyznanie organowi Ofgem szerszych uprawnień wobec dostawców.

W przypadku przyjęcia ustawy, ministrowie zyskają również nowe kompetencje. Umożliwią im one tworzenie programów obniżających rachunki dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Kiedy rząd uruchomi program?

Na razie nie opracowano jeszcze żadnego nowego programu wsparcia. Z dokumentów rządowych wynika, że najwcześniej mógłby on zacząć funkcjonować dopiero w sezonie zimowym 2028–2029.

Rząd twierdzi jednak, że nowe uprawnienia pozwoliłyby w przyszłości precyzyjniej adresować pomoc finansową w zakresie rachunków za energię.

Kto będzie płacił więcej?

Przyszłe programy mogłyby natomiast wykorzystywać dane o dochodach, co pozwoliłoby skuteczniej docierać do osób o niskich zarobkach, które nie pobierają świadczeń socjalnych.

Koszty takich rozwiązań mogliby pokryć podatnicy lub same firmy energetyczne.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że, jeśli koszty te zostaną doliczone do rachunków za energię, obciążą one „przede wszystkim te osoby, które są najbardziej zdolne do ponoszenia kosztów”. W dokumentach wskazano, że gospodarstwa domowe niekwalifikujące się do uzyskania pomocy prawdopodobnie osiągają wyższe dochody. I w związku z tym „należy oczekiwać, że będą musiały mierzyć się z wyższymi rachunkami”.

Dodano, że lepsze dane mogłyby pomóc w zidentyfikowaniu „gospodarstw domowych potrzebujących wsparcia. A także tych, które byłyby w stanie w największym stopniu sfinansować taki program”.

Może to oznaczać, że gospodarstwa domowe objęte pomocą zwolniono by z ponoszenia kosztów. Lub że koszty rozdzielanoby w zależności od możliwości finansowych poszczególnych osób. Dokumenty sugerują, że „istnieją możliwości sprawiedliwszego rozłożenia kosztów między konsumentów. W oparciu o ich zdolność płatniczą”.