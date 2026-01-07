Huragan Goretti nadciąga z gigantyczną śnieżycą! Odwołano loty i pociągi Eurostar

Wydano już ostrzeżenia na czwartek i piątek dotyczące obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów, które przyniesie ze sobą huragan Goretti. Już teraz w wyniku trudnych warunków pogodowych odwołano część lotów i pociągi Eurostar.

Huragan Goretti jest pierwszym huraganem w tym roku i poważnie utrudnia podróżowanie nie tylko w Wielkiej Brytanii. Jutro warunki mają być najtrudniejsze przez obfite opady śniegu i silny wiatr.

Ostrzeżenia pogodowe przed śnieżycą – nadciąga huragan Goretti

Met Office wydało nowe ostrzeżenia pogodowe na czwartek i piątek. Żółte alerty dotyczące oblodzeń obowiązują już w środę dla większości rejonów Wielkiej Brytanii.

Niedawno arktyczne masy powietrza przyniosły zimowe opady w całym kraju, w tym w Londynie i hrabstwach Home Counties. Wiele rejonów już teraz zmaga się z chaosem komunikacyjnym.

We wtorek zamknięto ponad 1000 szkół na Wyspach od Oxfordshire po Orkady. Ponadto śnieg utrudnił ruch drogowy, lotniczy i kolejowy w całym kraju. Odwołano prawie 200 lotów.

Rada miasta Aberdeen ogłosiła zamknięcie wszystkich szkół w środę. Władze lokalne ostrzegły, że istnieje „duże prawdopodobieństwo”, iż niektóre społeczności wiejskie zostaną odcięte od świata i mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

Synoptycy przewidują, że huragan Goretti spowoduje utrudnienia w południowo-zachodniej Anglii. Żółte ostrzeżenie przed silnymi wiatrami obowiązuje dla Kornwalii, Devonu i wysp Scilly od godziny 15.00 w czwartek do około północy.

Natomiast ostrzeżenia przed opadami śniegu obowiązują dla dużych obszarów Anglii i Walii od godziny 18.00 w czwartek do południa w piątek. Wtedy też głęboki niż baryczny przesunie się przez południe kraju przynosząc deszcz, śnieg i silne wiatry.

Odwołane loty i pociągi Eurostar

Ze względu na trudne warunki pogodowe odwołano w środę część pociągów Eurostar. W tym połączenia z dworca London St Pancras do Amsterdam Central, Rotterdam Central i Paris Gare du Nord.

Sieć kolejowa poinformowała, że opóźnienia pociągów i odwołania mogą się utrzymać do jutra przez „niesprzyjające warunki pogodowe”.

Poważne utrudnienia dotyczą także lotnisk zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w całej Europie. Rekordzistą jest port lotniczy Amsterdam-Schiphol, który odwołał do tej ponad 700 lotów. Sytuacja jednak nie ulega poprawie, więc pasażerowie muszą liczyć się z kolejnymi odwołaniami.

Z kolei minister transportu we Francji poinformował o odwołaniu 100 lotów na lotnisku Charlesa de Gaulle’a w Paryżu.

Utrudnienia wystąpiły także na lotnisku w Aberdeen, które przestrzegło podróżnych, aby „uważnie monitorowali” najnowsze informacje.

Śnieżyca i mrozy ominą Irlandię?

Met Éireann poinformowało natomiast, że huragan Goretti najprawdopodobniej ominie Irlandię. Środa będzie tam przeważnie sucha i pochmurna. Najwyższe temperatury wyniosą od trzech stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do dziesięciu stopni na południowym-zachodzie kraju. Przy przeważnie słabym wietrze zachodnim.

Należy jednak zaznaczyć, że Met Éireann poinformował, iż nadal istnieje „pewna niepewność co do szczegółów” dotyczących czwartku. Obecne prognozy przewidują jednak, że huragan może ominąć Irlandię.