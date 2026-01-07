W wyniku trudnych warunków pogodowych odwołano setki lotów
W wyniku trudnych warunków pogodowych odwołano setki lotów / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

Huragan Goretti nadciąga z gigantyczną śnieżycą! Odwołano loty i pociągi Eurostar

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wydano już ostrzeżenia na czwartek i piątek dotyczące obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów, które przyniesie ze sobą huragan Goretti. Już teraz w wyniku trudnych warunków pogodowych odwołano część lotów i pociągi Eurostar.

Huragan Goretti jest pierwszym huraganem w tym roku i poważnie utrudnia podróżowanie nie tylko w Wielkiej Brytanii. Jutro warunki mają być najtrudniejsze przez obfite opady śniegu i silny wiatr.

- Advertisement -

Ostrzeżenia pogodowe przed śnieżycą – nadciąga huragan Goretti

Met Office wydało nowe ostrzeżenia pogodowe na czwartek i piątek. Żółte alerty dotyczące oblodzeń obowiązują już w środę dla większości rejonów Wielkiej Brytanii.

Niedawno arktyczne masy powietrza przyniosły zimowe opady w całym kraju, w tym w Londynie i hrabstwach Home Counties. Wiele rejonów już teraz zmaga się z chaosem komunikacyjnym.

We wtorek zamknięto ponad 1000 szkół na Wyspach od Oxfordshire po Orkady. Ponadto śnieg utrudnił ruch drogowy, lotniczy i kolejowy w całym kraju. Odwołano prawie 200 lotów.

Rada miasta Aberdeen ogłosiła zamknięcie wszystkich szkół w środę. Władze lokalne ostrzegły, że istnieje „duże prawdopodobieństwo”, iż niektóre społeczności wiejskie zostaną odcięte od świata i mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

Synoptycy przewidują, że huragan Goretti spowoduje utrudnienia w południowo-zachodniej Anglii. Żółte ostrzeżenie przed silnymi wiatrami obowiązuje dla Kornwalii, Devonu i wysp Scilly od godziny 15.00 w czwartek do około północy.

Natomiast ostrzeżenia przed opadami śniegu obowiązują dla dużych obszarów Anglii i Walii od godziny 18.00 w czwartek do południa w piątek. Wtedy też głęboki niż baryczny przesunie się przez południe kraju przynosząc deszcz, śnieg i silne wiatry.

Met Office wydało już żółte alerty w całym kraju
Met Office wydało już żółte alerty w całym kraju / fot. Shutterstock

Odwołane loty i pociągi Eurostar

Ze względu na trudne warunki pogodowe odwołano w środę część pociągów Eurostar. W tym połączenia z dworca London St Pancras do Amsterdam Central, Rotterdam Central i Paris Gare du Nord.

Sieć kolejowa poinformowała, że opóźnienia pociągów i odwołania mogą się utrzymać do jutra przez „niesprzyjające warunki pogodowe”.

Poważne utrudnienia dotyczą także lotnisk zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w całej Europie. Rekordzistą jest port lotniczy Amsterdam-Schiphol, który odwołał do tej ponad 700 lotów. Sytuacja jednak nie ulega poprawie, więc pasażerowie muszą liczyć się z kolejnymi odwołaniami.

Z kolei minister transportu we Francji poinformował o odwołaniu 100 lotów na lotnisku Charlesa de Gaulle’a w Paryżu.

Utrudnienia wystąpiły także na lotnisku w Aberdeen, które przestrzegło podróżnych, aby „uważnie monitorowali” najnowsze informacje.

Śnieżyca i mrozy ominą Irlandię?

Met Éireann poinformowało natomiast, że huragan Goretti najprawdopodobniej ominie Irlandię. Środa będzie tam przeważnie sucha i pochmurna. Najwyższe temperatury wyniosą od trzech stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do dziesięciu stopni na południowym-zachodzie kraju. Przy przeważnie słabym wietrze zachodnim.

Należy jednak zaznaczyć, że Met Éireann poinformował, iż nadal istnieje „pewna niepewność co do szczegółów” dotyczących czwartku. Obecne prognozy przewidują jednak, że huragan może ominąć Irlandię.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Universal Credit wzrośnie powyżej wskaźnika inflacji. 3 powody wyższych stawek

W kwietniu 2026 roku Universal Credit wzrośnie powyżej wskaźnika inflacji. Nowe stawki są jednym z podstawowych elementów rządowej polityki zabezpieczenia społecznego w nowym roku finansowym. Przedstawiamy wskaźnik i wyliczenia
Londyn

Mieszkasz w Londynie i wydajesz fortunę na dojazdy? Sprawdź, czy należy ci się zniżka

Każda forma wsparcia finansowego na przejazdy w mieście, w którym bez transportu publicznego w zasadzie nie da się żyć, szybko zyskuje na znaczeniu.
Niemcy

Cyfrowy raport z przeglądu aut i nowe normy emisji to nie wszystko. Najważniejsze zmiany dla posiadaczy aut

Motoryzacja w 2026 roku staje się bardziej cyfrowa, bardziej kontrolowana i bardziej wymagająca. Dla jednych to krok w stronę bezpieczeństwa i ekologii, dla innych – kolejny sygnał, że utrzymanie samochodu będzie coraz droższe
Niemcy

W tych niemieckich miastach najłatwiej o mieszkanie w 2026 roku

Trwa kryzys mieszkaniowy w Niemczech. Opublikowano jednak ranking miast, w których najłatwiej będzie znaleźć mieszkanie w 2026 roku.
Niemcy

Niemcy zmieniają zasady segregacji śmieci. Nowe pojemniki, chipy i zmiany od 2026 roku

Według Eurostatu Niemcy już są liderem recyklingu w Unii Europejskiej, ale nie zamierzają się zatrzymać. Reformują system, aby mieć większą kontrolę nad tym, co i gdzie trafia.

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet