Pogoda w UK: Gdzie sprawdzać alerty i jak przygotować się na ekstremalne warunki?

Pogoda w UK zmienia się w ostatnich latach, co zauważył każdy mieszkający tu dłużej Polak. „Siąpiący nieustanie deszcz” coraz częściej ustępuje miejsca zjawiskom ekstremalnym – od niszczycielskich sztormów, przez gwałtowne powodzie, mrozy aż po rekordowe fale upałów. Huragany pojawiające się w UK, jak choćby huragan Goretti, powodują utrudnienia na całe dni.

Ten artykuł to Twój kompleksowy przewodnik po bezpieczeństwie pogodowym w UK. Dowiesz się z niego, gdzie szukać wiarygodnych informacji i jak zabezpieczyć siebie oraz swój dom na każdą ewentualność.

Oficjalne źródła alertów: Gdzie sprawdzać prognozę?

W dobie fake newsów i sensacyjnych nagłówków w tabloidach, kluczowe jest korzystanie z certyfikowanych źródeł. W UK istnieją trzy główne instytucje odpowiedzialne za ostrzeżenia pogodowe i warto z nich korzystać, aby zorientować się w sytuacji.

Met Office: Narodowy serwis meteorologiczny. To tutaj powstają ostrzeżenia NSWWS (National Severe Weather Warning Service). Warto zainstalować ich aplikację i śledzić mapy interaktywne.

Environment Agency: Odpowiada za alerty powodziowe w Anglii. W Szkocji jest to SEPA, a w Walii Natural Resources Wales.

UKHSA (UK Health Security Agency): Wydaje alerty zdrowotne związane z temperaturą (Heat-Health i Cold-Health Alerts), szczególnie ważne dla osób starszych i przewlekle chorych.

Co oznaczają kolory alertów Met Office?

Met Office podaje swoje ostrzeżenia w formie alertów w trzech kolorach. Warto wiedzieć co który z nich oznacza. Bowiem alerty to zaawansowany mechanizm, który nie opiera się wyłącznie na samej sile zjawiska (np. prędkości wiatru), ale przede wszystkim na prognozowanym wpływie (impact) tej pogody na życie ludzi i infrastrukturę.

Oto szczegółowe wyjaśnienie, jak działa ten system.

Matryca Ryzyka (The Warning Matrix)

To najważniejszy element systemu. Met Office nie patrzy tylko na to, jak mocno będzie wiało, ale jak prawdopodobne jest, że ten wiatr wyrządzi szkody. Matryca składa się z dwóch osi:

Prawdopodobieństwo (Likelihood): Jak pewni są meteorolodzy, że zjawisko wystąpi?

Wpływ (Impact): Jak duże będą zniszczenia i utrudnienia?

Wydanie alertu

Po określeniu zagrożenia MetOffice wydaje alert dla danego regionu wraz z określeniem czasu jego trwania.

Co oznaczają kolory alertów Met Office?

Kolor Znaczenie Co powinieneś zrobić? Żółty Możliwe utrudnienia Bądź czujny, śledź prognozy, zaplanuj więcej czasu na podróż. Bursztynowy Wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia Przygotuj się na zmiany w planach, możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Czerwony Zagrożenie życia Podejmij natychmiastowe działania. Unikaj podróży. Stosuj się do poleceń służb.

Ciekawostka: System nadawania imion burzom (Storm Naming) jest powiązany z alertami. Burza otrzymuje imię tylko wtedy, gdy ma potencjał wywołania bursztynowego lub czerwonego alertu.

Jak przygotować dom na ekstremalne warunki?

Prewencja to najtańszy sposób na uniknięcie strat. Oto lista zadań, które warto wykonać, zanim nadejdzie załamanie pogody.

Jeśli zapowiadanie są wichury:

Zabezpiecz ogród: Schowaj meble ogrodowe, trampoliny i donice. To one najczęściej stają się „pociskami” podczas silnego wiatru.

Sprawdź dach: Poluzowane dachówki mogą spowodować ogromne szkody.

Wyczyść rynny: Drożne rynny to mniejsze ryzyko zalania elewacji i fundamentów.

Przed mrozem i śniegiem:

Izolacja rur: Zamarznięta woda w rurach to najczęstsza przyczyna awarii zimą. Użyj otulin piankowych.

Serwis bojlera: Nie czekaj do pierwszych mrozów – sprawdź ciśnienie i sprawność pieca jesienią.

Zapas soli/piasku: Miej pod ręką worek soli do posypania podjazdu i chodnika przed domem.

Przed falą upałów

Zasłony i rolety: Zaciągaj je w ciągu dnia w oknach wychodzących na południe, aby nie dopuścić do nagrzania wnętrza.

Miej w domu zapas wody i lodu w lodówce.

Zestaw przetrwania czy ma sens?

Dla wielu osób przygotowywanie tzw. zestawu przetrwania nie ma sensu. Wydaje im się, że albo będą bez problemu mieli dostęp do wszystkich potrzebnych zasobów, albo zagrożenie będzie tak duże, że posiadanie zestawu przetrwania nic nie zmieni.

Jednak długotrwałe awarie energetyczne np. w Hiszpanii, pokazały, że w razie braku prądu przestają działać współczesne systemy potrzebne choćby do tego, aby kupić wodę w

Dlatego posiadanie zestawu awaryjnego ma sens. Powinien on zawierać latarki i zapasowe baterie, powerbank naładowany do pełna, zapas wody i jedzenia. Dobrze mieć także gotówkę.

Ważne: Sprawdź swoją polisę ubezpieczeniową. Niektóre firmy mogą odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli zignorujesz czerwony alert pogodowy i wyruszysz w trasę bez uzasadnionej przyczyny.