Zamknięte szkoły i przedszkola z powodu mrozów i śnieżyc. Pogoda paraliżuje UK i Irlandię
Zamknięte szkoły i przedszkola z powodu mrozów i śnieżyc. Pogoda paraliżuje UK i Irlandię fot. shutterstock.com
IrlandiaUKŻycie w UK
3 min.czytania

Zamknięte szkoły i przedszkola z powodu mrozów i śnieżyc. Pogoda paraliżuje UK i Irlandię

Joanna Baran
Joanna Baran

Silne mrozy, intensywne opady śniegu oraz lodowate wiatry doprowadziły do poważnych zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ekstremalne warunki pogodowe wymusiły trudne decyzje. W efekcie paraliżu na drogach i silnych mrozów lokalne władze zdecydowały o zawieszeniu pracy placówek edukacyjnych.. Zamknięte szkoły i przedszkola to ogromny problem dla rodziców. 

Synoptycy nie mają wątpliwości – to jeden z najtrudniejszych epizodów zimowych ostatnich lat. Natomiast mieszkańcy UK oraz Irlandii codziennie zmagają się z mrozem, śniegiem i trudnościami.

- Advertisement -

Wielka Brytania: śnieg, wiatr i zamknięte szkoły

W północnej części Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w Szkocji, pogoda doprowadziła do bezprecedensowych utrudnień. Wprowadzone bursztynowe ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem. W efekcie władze wielu regionów podjęły decyzję o pozostawieniu zamkniętych szkół w wielu miastach. Zmiany w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych objęły między innymi Aberdeenshire,  Orkady i Szetlandy. W niektórych miastach, takich jak Aberdeen, zajęcia szkolne rozpoczęto z dużym opóźnieniem. Natomiast placówki przedszkolne w ogóle nie zostały otwarte.

Nagromadzenie śniegu sięgające miejscami kilkudziesięciu centymetrów oraz oblodzone drogi sprawiły, że dojazd do szkół stał się niebezpieczny. Lokalne władze i policja apelowały do rodziców o pozostawienie dzieci w domach. Podkreślają, że zamknięte szkoły to środek zapobiegawczy. Ograniczenia mają chronić zdrowie i życie. Jednocześnie odwoływano połączenia kolejowe i lotnicze. Natomiast służby ratunkowe pracują w trybie kryzysowym. Pomagają m.in. w transporcie personelu medycznego.

Irlandia i Irlandia Północna: mróz, lód i paraliż poranków szkolnych

Równie trudna sytuacja panuje w Irlandii oraz Irlandii Północnej. Tam silne mrozy, marznąca mgła i opady śniegu doprowadziły do masowego zamykania szkół po przerwie świątecznej. W hrabstwie Donegal oraz w regionach północnych dziesiątki placówek edukacyjnych nie otworzyły się z powodu ekstremalnie niskich temperatur i oblodzenia dróg. Zamknięte są również dzisiaj. W wielu miejscach poranki przynosiły temperatury poniżej minus pięciu stopni. Natomiast tak zwany: czarny lód stanowił poważne zagrożenie dla pieszych i kierowców.

Zamknięte szkoły i przedszkola z powodu mrozów i śnieżyc. Pogoda paraliżuje UK i Irlandię
Zamknięte szkoły i przedszkola z powodu mrozów i śnieżyc. Pogoda paraliżuje UK i Irlandię
fot. shutterstock.com

Irlandzkie służby meteorologiczne ostrzegały przed „zdradliwymi warunkami podróżowania”. Podkreślają, że nawet krótkie dojazdy do szkół mogą być ryzykowne. Zamknięte szkoły i przedszkola stały się symbolem zimowego paraliżu, który dotknął zarówno obszary wiejskie, jak i duże aglomeracje, w tym Dublin i Belfast. Władze lokalne apelują o cierpliwość i śledzenie bieżących komunikatów. Zapowiadają, że decyzje o ponownym otwarciu placówek będą uzależnione wyłącznie od poprawy warunków pogodowych.

Zima, która testuje odporność systemów

Obecna fala mrozów i śnieżyc pokazuje, jak silnie pogoda potrafi wpłynąć na funkcjonowanie nowoczesnych państw. Zamknięte szkoły, odwołane zajęcia i sparaliżowany transport to nie tylko chwilowe niedogodności, lecz także wyzwanie organizacyjne dla rodzin, pracodawców i instytucji publicznych. Eksperci podkreślają, że podobne zjawiska mogą pojawiać się coraz częściej. Natomiast kluczowe staje się szybkie reagowanie i jasna komunikacja z mieszkańcami.

Na razie zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii, uwaga skupia się na bezpieczeństwie. Natomiast zamknięte szkoły pozostają jednym z najbardziej widocznych skutków zimy, która na dobre przypomniała o swojej sile.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Ubezpieczenie na życie – Life Cover. Dlaczego warto myśleć o przyszłości już dziś

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny dzięki dobrze dobranemu Life Cover. Sprawdź, dlaczego ubezpieczenie na życie w UK to inwestycja w spokój.

Co dziesiąty nowy samochód w UK pochodzi z Chin. Co z podsłuchami?

Rynek przeszedł konsekwentną transformację, w wyniku której samochody z Chin stały się normalnym elementem krajobrazu motoryzacyjnego na Wyspach.

Zasiłki: zmiany, podwyżki i modyfikacje. Kalendarium świadczeń na 2026 rok

Podwyżki dodatków i wsparcia dla rodzin i opiekunów zwiększają realną wartość świadczeń. Dowiedz się kiedy spodziewać się którego świadczenia.

Kogo dotkną zmiany w świadczeniach od 2026 roku? Kto zyska, kto straci?

Rok 2026 przynosi jedne z najpoważniejszych korekt w systemie...

Kierowcy są wściekli. Dziury w drogach ciągle kosztują ich majątek!

Liczba roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych do lokalnych władz wzrosła w latach 2021–2024 aż o 90 proc.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet