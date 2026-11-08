Ile punktów karnych dostaje się w UK? Pełna lista wykroczeń i punktów

W Wielkiej Brytanii można dostać punkty karne za wykroczenia drogowe również wtedy, gdy jeździ się na polskim prawie jazdy. Także można otrzymać zakaz poruszania się pojazdem. Szczególne zasady przyznawania punktów karnych dotyczą natomiast nowych kierowców. Przeczytaj zasady naliczania punktów karnych w UK.

Ile punktów karnych można dostać w UK?

W Wielkiej Brytanii punkty karne nazywają się penalty points lub endorsements. Zaś maksymalna ilość punktów przy której można stracić prawo jazdy to 12 punktów w ciągu 3 lat. Wówczas otrzymuje się zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 6 miesięcy.

Nieco inaczej jest z nowymi kierowcami. Bowiem dla nich zasady są zaostrzone. Zdobyte 6 punktów w ciągu pierwszych 2 lat od zdania egzaminu oznacza utratę uprawnień. Taka osoba musi ponownie zdać wymagane egzaminy.

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Za pojedyncze wykroczenie można zwykle otrzymać od 3 do 11 punktów, zależnie od rodzaju przewinienia.

Przykładowo:

Korzystanie z telefonu podczas jazdy 6 puntów

Przejazd na czerwonym świetle 3 punkty

Przekroczenie prędkości 3–6 punktów

Pełną listę wykroczeń wraz z kodami i ilością punktów karnych publikujemy na końcu artykułu.

Jednak samo wykroczenie może również skutkować mandatem, a w poważniejszych przypadkach sprawą sądową.

Co z punktami jeśli ktoś jeździ na polskim prawie jazdy?

Polskie prawo jazdy nie chroni przed brytyjskimi punktami karnymi. Ponieważ punkty są rejestrowane w brytyjskim systemie na danego kierowcę i może on mieć prawo jazdy wydane w innym kraju. Po uzbieraniu 12 punktów w ciągu 3 lat sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w UK, zwykle na minimum 6 miesięcy. Nie ma tutaj znaczenia, że kierowca nie ma brytyjskiego prawa jazdy. Taki zakaz obowiązuje również kierowcę z polskim prawem jazdy. Jest to często błędnie rozumiane przez kierowców z Polski. Obecnie zasady wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie, nie wymuszają na kierowcach zmiany dokumentu. Dlatego wielu Polaków mieszkając w UK, jeździ na polskim „prawku”. A przy tym sądzi, że brytyjski system punktów karnych ich nie dotyczy.

Co więcej mandaty i konsekwencje prawne dotyczą również kierowców z zagranicznymi uprawnieniami.

Jak długo punkty karne pozostają w historii kierowcy?

Wpisy dotyczące wykroczeń (endorsements) pozostają w historii kierowcy w Wielkiej Brytanii przez 4 lub 11 lat. Zależy to od rodzaju wykroczenia. Okres ten liczy się od daty skazania przez sąd albo od daty popełnienia wykroczenia.

Wpis pozostaje w historii kierowcy przez 4 lata od daty skazania, jeśli wykroczenie dotyczyło lekkomyślnej lub niebezpiecznej jazdy lub

skutkowało zakazem prowadzenia pojazdów.

Natomiast przez 11 lat od daty skazania, wpis pozostaje w historii kierowcy przez jeśli wykroczenie dotyczyło prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowania śmierci w wyniku nieostrożnej jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowania śmierci w wyniku nieostrożnej jazdy, a następnie nieprzekazania próbki do analizy.

Podmioty, które mają uprawnienia do sprawdzania punktów karnych i wpisów mają wgląd w historię w czasie przechowywania informacji o punktach karnych.

Kody wykroczeń i punkty karne w UK: pełna tabela

Każdy wpis (endorsement) w rejestrze kierowcy ma własny kod i przypisaną liczbę punktów karnych w skali od 1 do 11. Za poważniejsze przestępstwa dostaje się więcej punktów. Przy czym niektóre przestępstwa mogą wiązać się również z zakazem prowadzenia pojazdów, niezależnie od nazbieranych punktów.

Wykroczenia bez punktów karnych. Są to wykroczenia niepodlegające wpisowi (non-endorsable). Czyli wykroczenie drogowe, za które kierowca dostaje zakaz prowadzenia pojazdów, ale nie dostaje punktów karnych. Jeśli kierowca nie dostaje punktów, ale ma zakaz prowadzenia przez 56 dni lub dłużej, musi zapłacić za odnowienie prawa jazdy. Można to zrobić dopiero po zakończeniu okresu zakazu.

Zasada 12 punktów (totting-up). Kod TT99 oznacza zakaz prowadzenia z powodu nagromadzenia punktów. Jeśli suma punktów karnych osiągnie 12 lub więcej w ciągu 3 lat, kierowca może dostać zakaz prowadzenia.

Wypadki

Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty AC10 Niezatrzymanie się po wypadku 5–10 AC20 Niepodanie danych lub niezgłoszenie wypadku w ciągu 24 godzin 5–10 AC30 Nieokreślone wykroczenia związane z wypadkiem 4–9

Jazda mimo zakazu prowadzenia

Kody BA10 i BA30 pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty BA10 Prowadzenie pojazdu mimo zakazu nałożonego wyrokiem sądu 6 BA30 Usiłowanie prowadzenia pojazdu mimo zakazu nałożonego wyrokiem sądu 6

Kody BA40 i BA60 pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wyroku.

Kod Wykroczenie Punkty BA40 Spowodowanie śmierci podczas jazdy mimo zakazu prowadzenia 3–11 BA60 Spowodowanie poważnych obrażeń podczas jazdy mimo zakazu prowadzenia 3–11

Nieostrożna jazda (careless driving)

Kody CD10–CD33 pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty CD10 Prowadzenie bez należytej uwagi i ostrożności 3–9 CD20 Prowadzenie bez należytego uwzględnienia innych uczestników ruchu 3–9 CD30 Prowadzenie bez należytej uwagi i ostrożności lub bez uwzględnienia innych uczestników ruchu 3–9 CD33 Spowodowanie poważnych obrażeń przez nieostrożną lub nieuwzględniającą innych jazdę 3–11

Poniższe kody CD40–CD70 pozostają w rejestrze przez 11 lat od daty wyroku.

Kod Wykroczenie Punkty CD40 Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę pod wpływem alkoholu 3–11 CD50 Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę pod wpływem narkotyków 3–11 CD60 Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę z poziomem alkoholu powyżej limitu 3–11 CD70 Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę, a następnie odmowa oddania próbki do analizy na zawartość alkoholu 3–11

Kody CD80 i CD90 pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wyroku.

Kod Wykroczenie Punkty CD80 Spowodowanie śmierci przez nieostrożną lub nieuwzględniającą innych jazdę 3–11 CD90 Spowodowanie śmierci podczas jazdy bez prawa jazdy, mimo zakazu lub bez ubezpieczenia 3–11

Przepisy techniczne o pojazdach (construction and use)

Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty CU10 Używanie pojazdu z wadliwymi hamulcami 3 CU20 Spowodowanie lub możliwe spowodowanie zagrożenia przez używanie nieodpowiedniego pojazdu albo pojazdu z niebezpiecznie zużytymi częściami lub wyposażeniem (z wyjątkiem hamulców, układu kierowniczego i opon) 3 CU30 Używanie pojazdu z wadliwymi oponami 3 CU40 Używanie pojazdu z wadliwym układem kierowniczym 3 CU50 Spowodowanie lub możliwe spowodowanie zagrożenia przez ładunek lub pasażerów 3 CU80 Naruszenie wymogów dotyczących kontroli nad pojazdem, np. używanie telefonu komórkowego 3–6

Lekkomyślna i niebezpieczna jazda

Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wyroku.

Kod Wykroczenie Punkty DD10 Spowodowanie poważnych obrażeń przez niebezpieczną jazdę 3–11 DD40 Niebezpieczna jazda 3–11 DD60 Nieumyślne spowodowanie śmierci (manslaughter, culpable homicide) podczas prowadzenia pojazdu 3–11 DD80 Spowodowanie śmierci przez niebezpieczną jazdę 3–11 DD90 Szalona jazda (furious driving) 3–9

Alkohol

Kody DR10–DR61 pozostają w rejestrze przez 11 lat od daty wyroku.

Kod Wykroczenie Punkty DR10 Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia z poziomem alkoholu powyżej limitu 3–11 DR20 Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia w stanie nietrzeźwości 3–11 DR30 Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia, a następnie odmowa oddania próbki do analizy 3–11 DR31 Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia, a następnie odmowa zgody na analizę próbki krwi pobranej bez zgody z powodu niezdolności do wyrażenia zgody 3–11 DR61 Odmowa zgody na analizę próbki krwi pobranej bez zgody z powodu niezdolności do wyrażenia zgody, w okolicznościach innych niż prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia 10

Kody DR40–DR70 pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia albo 4 lata od daty wyroku, jeśli nałożono zakaz prowadzenia.

Kod Wykroczenie Punkty DR40 Odpowiedzialność za pojazd (in charge) przy poziomie alkoholu powyżej limitu 10 DR50 Odpowiedzialność za pojazd w stanie nietrzeźwości 10 DR60 Niedostarczenie próbki do analizy w okolicznościach innych niż prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia 10 DR70 Niewspółpracowanie przy teście wstępnym 4

Narkotyki

Te kody pozostają w rejestrze przez 11 lat od daty wyroku.

Kod Wykroczenie Punkty DG10 Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia z poziomem narkotyków powyżej określonego limitu 3–11 DG60 Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę z poziomem narkotyków powyżej limitu 3–11 DR80 Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia pod wpływem narkotyków 3–11

Te kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia albo 4 lata od daty wyroku, jeśli nałożono zakaz prowadzenia.

Kod Wykroczenie Punkty DG40 Odpowiedzialność za pojazd przy poziomie narkotyków powyżej określonego limitu 10 DR70 Niewspółpracowanie przy teście wstępnym 4 DR90 Odpowiedzialność za pojazd pod wpływem narkotyków 10

Ubezpieczenie

Kod IN10 pozostaje w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty IN10 Używanie pojazdu bez ubezpieczenia OC 6–8

Prawo jazdy

Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty LC20 Prowadzenie pojazdu niezgodnie z posiadanym prawem jazdy 3–6 LC30 Prowadzenie po złożeniu fałszywego oświadczenia o stanie zdrowia przy ubieganiu się o prawo jazdy 3–6 LC40 Prowadzenie pojazdu bez zgłoszenia niepełnosprawności 3–6 LC50 Prowadzenie po cofnięciu prawa jazdy lub odmowie jego wydania z powodów medycznych 3–6

Inne wykroczenia

Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty MS10 Pozostawienie pojazdu w niebezpiecznym miejscu 3 MS20 Nielegalne przewożenie pasażera na tylnym siedzeniu motocykla 3 MS30 Wykroczenia na ulicach zabaw (play street) 2 MS50 Wyścigi samochodowe na drodze publicznej 3–11 MS60 Wykroczenia nieujęte w innych kodach (w tym naruszenie wymogów dotyczących kontroli nad pojazdem) 3 MS70 Prowadzenie z nieskorygowaną wadą wzroku 3 MS80 Odmowa poddania się badaniu wzroku 3 MS90 Niepodanie informacji o tożsamości kierowcy 6

Autostrady

Kod MW10 pozostaje w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty MW10 Naruszenie przepisów o drogach specjalnych (z wyjątkiem ograniczeń prędkości) 3

Przejścia dla pieszych

Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty PC10 Nieokreślone naruszenie przepisów o przejściach dla pieszych 3 PC20 Naruszenie przepisów o przejściach dla pieszych przez pojazd w ruchu 3 PC30 Naruszenie przepisów o przejściach dla pieszych przez pojazd stojący 3

Przekroczenie prędkości

Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty SP10 Przekroczenie limitu prędkości dla pojazdów ciężarowych 3–6 SP20 Przekroczenie limitu prędkości dla danego typu pojazdu (z wyjątkiem pojazdów ciężarowych i pasażerskich) 3–6 SP30 Przekroczenie ustawowego limitu prędkości na drodze publicznej 3–6 SP40 Przekroczenie limitu prędkości dla pojazdów pasażerskich 3–6 SP50 Przekroczenie limitu prędkości na autostradzie 3–6

Znaki i sygnały drogowe

Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty TS10 Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych 3 TS20 Niezastosowanie się do podwójnej linii ciągłej 3 TS30 Niezastosowanie się do znaku „stop” 3 TS40 Niezastosowanie się do polecenia policjanta lub strażnika ruchu 3 TS50 Niezastosowanie się do znaku drogowego (z wyjątkiem znaków „stop”, sygnalizacji świetlnej i podwójnych linii ciągłych) 3 TS60 Niezastosowanie się do znaku patrolu szkolnego przy przejściu 3 TS70 Nieokreślone niezastosowanie się do znaku kierunkowego 3

Kod specjalny

Kod TT99 pozostaje w rejestrze przez 4 lata od daty wyroku. Oznacza zakaz prowadzenia z powodu nagromadzenia punktów (totting-up): jeśli suma punktów karnych osiągnie 12 lub więcej w ciągu 3 lat, kierowca może dostać zakaz prowadzenia.

Kod Znaczenie Punkty TT99 Zakaz prowadzenia z powodu nagromadzenia punktów n/d

Kradzież lub nieuprawnione zabranie pojazdu

Kod UT50 pozostaje w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.

Kod Wykroczenie Punkty UT50 Kwalifikowane zabranie pojazdu 3–11

Wykroczenia niepodlegające wpisowi (non-endorsable)

DVLA zapisuje te kody w bazie danych kierowców, żeby kierowca i osoby trzecie (np. firmy ubezpieczeniowe i policja) mogli zobaczyć informacje online.

Kod Wykroczenie NE96 Zakaz prowadzenia nałożony na podstawie ustawy Child Support, Pensions & Social Security Act 2000 NE97 Wykroczenie niepodlegające wpisowi z możliwym trwającym skróceniem okresu zakazu; także wykroczenie niepodlegające wpisowi w wyniku tymczasowego zakazu, gdy wyrok nie zapadł w ciągu 6 miesięcy NE98 Różne wykroczenia niepodlegające wpisowi od 1 stycznia 2004; uprawnienie z sekcji 146 ustawy Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 do orzeczenia zakazu prowadzenia wobec oskarżonego (zachowania antyspołeczne) NE99 Wzajemnie uznawane zakazy prowadzenia uzyskane w Irlandii Północnej lub na Wyspie Man

Kody wzajemnego uznawania (MR)

Kierowca dostaje kod wzajemnego uznawania (MR), jeśli dostanie zakaz prowadzenia w Republice Irlandii. Kody MR są dopisywane do brytyjskiego rejestru kierowcy. Zakaz obowiązuje także w Wielkiej Brytanii, a kod pozostaje w rejestrze przez 4 lata od daty wyroku.

Jeśli kierowca dostanie zakaz w Irlandii Północnej lub na Wyspie Man, na prawie jazdy pojawi się kod NE99.