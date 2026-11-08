Ile punktów karnych dostaje się w UK? Pełna lista wykroczeń i punktów

W Wielkiej Brytanii można dostać punkty karne za wykroczenia drogowe również wtedy, gdy jeździ się na polskim prawie jazdy. Także można otrzymać zakaz poruszania się pojazdem. Szczególne zasady przyznawania punktów karnych dotyczą natomiast nowych kierowców. Przeczytaj zasady naliczania punktów karnych w UK.
Ile punktów karnych można dostać w UK?
W Wielkiej Brytanii punkty karne nazywają się penalty points lub endorsements. Zaś maksymalna ilość punktów przy której można stracić prawo jazdy to 12 punktów w ciągu 3 lat. Wówczas otrzymuje się zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 6 miesięcy.
Nieco inaczej jest z nowymi kierowcami. Bowiem dla nich zasady są zaostrzone. Zdobyte 6 punktów w ciągu pierwszych 2 lat od zdania egzaminu oznacza utratę uprawnień. Taka osoba musi ponownie zdać wymagane egzaminy.
Za pojedyncze wykroczenie można zwykle otrzymać od 3 do 11 punktów, zależnie od rodzaju przewinienia.
Przykładowo:
- Korzystanie z telefonu podczas jazdy 6 puntów
- Przejazd na czerwonym świetle 3 punkty
- Przekroczenie prędkości 3–6 punktów
Pełną listę wykroczeń wraz z kodami i ilością punktów karnych publikujemy na końcu artykułu.
Jednak samo wykroczenie może również skutkować mandatem, a w poważniejszych przypadkach sprawą sądową.
Co z punktami jeśli ktoś jeździ na polskim prawie jazdy?
Polskie prawo jazdy nie chroni przed brytyjskimi punktami karnymi. Ponieważ punkty są rejestrowane w brytyjskim systemie na danego kierowcę i może on mieć prawo jazdy wydane w innym kraju. Po uzbieraniu 12 punktów w ciągu 3 lat sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w UK, zwykle na minimum 6 miesięcy. Nie ma tutaj znaczenia, że kierowca nie ma brytyjskiego prawa jazdy. Taki zakaz obowiązuje również kierowcę z polskim prawem jazdy. Jest to często błędnie rozumiane przez kierowców z Polski. Obecnie zasady wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie, nie wymuszają na kierowcach zmiany dokumentu. Dlatego wielu Polaków mieszkając w UK, jeździ na polskim „prawku”. A przy tym sądzi, że brytyjski system punktów karnych ich nie dotyczy.
Co więcej mandaty i konsekwencje prawne dotyczą również kierowców z zagranicznymi uprawnieniami.
Jak długo punkty karne pozostają w historii kierowcy?
Wpisy dotyczące wykroczeń (endorsements) pozostają w historii kierowcy w Wielkiej Brytanii przez 4 lub 11 lat. Zależy to od rodzaju wykroczenia. Okres ten liczy się od daty skazania przez sąd albo od daty popełnienia wykroczenia.
Wpis pozostaje w historii kierowcy przez 4 lata od daty skazania, jeśli wykroczenie dotyczyło lekkomyślnej lub niebezpiecznej jazdy lub
skutkowało zakazem prowadzenia pojazdów.
Natomiast przez 11 lat od daty skazania, wpis pozostaje w historii kierowcy przez jeśli wykroczenie dotyczyło prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowania śmierci w wyniku nieostrożnej jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowania śmierci w wyniku nieostrożnej jazdy, a następnie nieprzekazania próbki do analizy.
Podmioty, które mają uprawnienia do sprawdzania punktów karnych i wpisów mają wgląd w historię w czasie przechowywania informacji o punktach karnych.
Kody wykroczeń i punkty karne w UK: pełna tabela
Każdy wpis (endorsement) w rejestrze kierowcy ma własny kod i przypisaną liczbę punktów karnych w skali od 1 do 11. Za poważniejsze przestępstwa dostaje się więcej punktów. Przy czym niektóre przestępstwa mogą wiązać się również z zakazem prowadzenia pojazdów, niezależnie od nazbieranych punktów.
Wykroczenia bez punktów karnych. Są to wykroczenia niepodlegające wpisowi (non-endorsable). Czyli wykroczenie drogowe, za które kierowca dostaje zakaz prowadzenia pojazdów, ale nie dostaje punktów karnych. Jeśli kierowca nie dostaje punktów, ale ma zakaz prowadzenia przez 56 dni lub dłużej, musi zapłacić za odnowienie prawa jazdy. Można to zrobić dopiero po zakończeniu okresu zakazu.
Zasada 12 punktów (totting-up). Kod TT99 oznacza zakaz prowadzenia z powodu nagromadzenia punktów. Jeśli suma punktów karnych osiągnie 12 lub więcej w ciągu 3 lat, kierowca może dostać zakaz prowadzenia.
Wypadki
Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|AC10
|Niezatrzymanie się po wypadku
|5–10
|AC20
|Niepodanie danych lub niezgłoszenie wypadku w ciągu 24 godzin
|5–10
|AC30
|Nieokreślone wykroczenia związane z wypadkiem
|4–9
Jazda mimo zakazu prowadzenia
Kody BA10 i BA30 pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|BA10
|Prowadzenie pojazdu mimo zakazu nałożonego wyrokiem sądu
|6
|BA30
|Usiłowanie prowadzenia pojazdu mimo zakazu nałożonego wyrokiem sądu
|6
Kody BA40 i BA60 pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wyroku.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|BA40
|Spowodowanie śmierci podczas jazdy mimo zakazu prowadzenia
|3–11
|BA60
|Spowodowanie poważnych obrażeń podczas jazdy mimo zakazu prowadzenia
|3–11
Nieostrożna jazda (careless driving)
Kody CD10–CD33 pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|CD10
|Prowadzenie bez należytej uwagi i ostrożności
|3–9
|CD20
|Prowadzenie bez należytego uwzględnienia innych uczestników ruchu
|3–9
|CD30
|Prowadzenie bez należytej uwagi i ostrożności lub bez uwzględnienia innych uczestników ruchu
|3–9
|CD33
|Spowodowanie poważnych obrażeń przez nieostrożną lub nieuwzględniającą innych jazdę
|3–11
Poniższe kody CD40–CD70 pozostają w rejestrze przez 11 lat od daty wyroku.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|CD40
|Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę pod wpływem alkoholu
|3–11
|CD50
|Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę pod wpływem narkotyków
|3–11
|CD60
|Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę z poziomem alkoholu powyżej limitu
|3–11
|CD70
|Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę, a następnie odmowa oddania próbki do analizy na zawartość alkoholu
|3–11
Kody CD80 i CD90 pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wyroku.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|CD80
|Spowodowanie śmierci przez nieostrożną lub nieuwzględniającą innych jazdę
|3–11
|CD90
|Spowodowanie śmierci podczas jazdy bez prawa jazdy, mimo zakazu lub bez ubezpieczenia
|3–11
Przepisy techniczne o pojazdach (construction and use)
Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|CU10
|Używanie pojazdu z wadliwymi hamulcami
|3
|CU20
|Spowodowanie lub możliwe spowodowanie zagrożenia przez używanie nieodpowiedniego pojazdu albo pojazdu z niebezpiecznie zużytymi częściami lub wyposażeniem (z wyjątkiem hamulców, układu kierowniczego i opon)
|3
|CU30
|Używanie pojazdu z wadliwymi oponami
|3
|CU40
|Używanie pojazdu z wadliwym układem kierowniczym
|3
|CU50
|Spowodowanie lub możliwe spowodowanie zagrożenia przez ładunek lub pasażerów
|3
|CU80
|Naruszenie wymogów dotyczących kontroli nad pojazdem, np. używanie telefonu komórkowego
|3–6
Lekkomyślna i niebezpieczna jazda
Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wyroku.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|DD10
|Spowodowanie poważnych obrażeń przez niebezpieczną jazdę
|3–11
|DD40
|Niebezpieczna jazda
|3–11
|DD60
|Nieumyślne spowodowanie śmierci (manslaughter, culpable homicide) podczas prowadzenia pojazdu
|3–11
|DD80
|Spowodowanie śmierci przez niebezpieczną jazdę
|3–11
|DD90
|Szalona jazda (furious driving)
|3–9
Alkohol
Kody DR10–DR61 pozostają w rejestrze przez 11 lat od daty wyroku.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|DR10
|Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia z poziomem alkoholu powyżej limitu
|3–11
|DR20
|Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia w stanie nietrzeźwości
|3–11
|DR30
|Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia, a następnie odmowa oddania próbki do analizy
|3–11
|DR31
|Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia, a następnie odmowa zgody na analizę próbki krwi pobranej bez zgody z powodu niezdolności do wyrażenia zgody
|3–11
|DR61
|Odmowa zgody na analizę próbki krwi pobranej bez zgody z powodu niezdolności do wyrażenia zgody, w okolicznościach innych niż prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia
|10
Kody DR40–DR70 pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia albo 4 lata od daty wyroku, jeśli nałożono zakaz prowadzenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|DR40
|Odpowiedzialność za pojazd (in charge) przy poziomie alkoholu powyżej limitu
|10
|DR50
|Odpowiedzialność za pojazd w stanie nietrzeźwości
|10
|DR60
|Niedostarczenie próbki do analizy w okolicznościach innych niż prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia
|10
|DR70
|Niewspółpracowanie przy teście wstępnym
|4
Narkotyki
Te kody pozostają w rejestrze przez 11 lat od daty wyroku.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|DG10
|Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia z poziomem narkotyków powyżej określonego limitu
|3–11
|DG60
|Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę z poziomem narkotyków powyżej limitu
|3–11
|DR80
|Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia pod wpływem narkotyków
|3–11
Te kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia albo 4 lata od daty wyroku, jeśli nałożono zakaz prowadzenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|DG40
|Odpowiedzialność za pojazd przy poziomie narkotyków powyżej określonego limitu
|10
|DR70
|Niewspółpracowanie przy teście wstępnym
|4
|DR90
|Odpowiedzialność za pojazd pod wpływem narkotyków
|10
Ubezpieczenie
Kod IN10 pozostaje w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|IN10
|Używanie pojazdu bez ubezpieczenia OC
|6–8
Prawo jazdy
Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|LC20
|Prowadzenie pojazdu niezgodnie z posiadanym prawem jazdy
|3–6
|LC30
|Prowadzenie po złożeniu fałszywego oświadczenia o stanie zdrowia przy ubieganiu się o prawo jazdy
|3–6
|LC40
|Prowadzenie pojazdu bez zgłoszenia niepełnosprawności
|3–6
|LC50
|Prowadzenie po cofnięciu prawa jazdy lub odmowie jego wydania z powodów medycznych
|3–6
Inne wykroczenia
Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|MS10
|Pozostawienie pojazdu w niebezpiecznym miejscu
|3
|MS20
|Nielegalne przewożenie pasażera na tylnym siedzeniu motocykla
|3
|MS30
|Wykroczenia na ulicach zabaw (play street)
|2
|MS50
|Wyścigi samochodowe na drodze publicznej
|3–11
|MS60
|Wykroczenia nieujęte w innych kodach (w tym naruszenie wymogów dotyczących kontroli nad pojazdem)
|3
|MS70
|Prowadzenie z nieskorygowaną wadą wzroku
|3
|MS80
|Odmowa poddania się badaniu wzroku
|3
|MS90
|Niepodanie informacji o tożsamości kierowcy
|6
Autostrady
Kod MW10 pozostaje w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|MW10
|Naruszenie przepisów o drogach specjalnych (z wyjątkiem ograniczeń prędkości)
|3
Przejścia dla pieszych
Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|PC10
|Nieokreślone naruszenie przepisów o przejściach dla pieszych
|3
|PC20
|Naruszenie przepisów o przejściach dla pieszych przez pojazd w ruchu
|3
|PC30
|Naruszenie przepisów o przejściach dla pieszych przez pojazd stojący
|3
Przekroczenie prędkości
Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|SP10
|Przekroczenie limitu prędkości dla pojazdów ciężarowych
|3–6
|SP20
|Przekroczenie limitu prędkości dla danego typu pojazdu (z wyjątkiem pojazdów ciężarowych i pasażerskich)
|3–6
|SP30
|Przekroczenie ustawowego limitu prędkości na drodze publicznej
|3–6
|SP40
|Przekroczenie limitu prędkości dla pojazdów pasażerskich
|3–6
|SP50
|Przekroczenie limitu prędkości na autostradzie
|3–6
Znaki i sygnały drogowe
Kody pozostają w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|TS10
|Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych
|3
|TS20
|Niezastosowanie się do podwójnej linii ciągłej
|3
|TS30
|Niezastosowanie się do znaku „stop”
|3
|TS40
|Niezastosowanie się do polecenia policjanta lub strażnika ruchu
|3
|TS50
|Niezastosowanie się do znaku drogowego (z wyjątkiem znaków „stop”, sygnalizacji świetlnej i podwójnych linii ciągłych)
|3
|TS60
|Niezastosowanie się do znaku patrolu szkolnego przy przejściu
|3
|TS70
|Nieokreślone niezastosowanie się do znaku kierunkowego
|3
Kod specjalny
Kod TT99 pozostaje w rejestrze przez 4 lata od daty wyroku. Oznacza zakaz prowadzenia z powodu nagromadzenia punktów (totting-up): jeśli suma punktów karnych osiągnie 12 lub więcej w ciągu 3 lat, kierowca może dostać zakaz prowadzenia.
|Kod
|Znaczenie
|Punkty
|TT99
|Zakaz prowadzenia z powodu nagromadzenia punktów
|n/d
Kradzież lub nieuprawnione zabranie pojazdu
Kod UT50 pozostaje w rejestrze przez 4 lata od daty wykroczenia.
|Kod
|Wykroczenie
|Punkty
|UT50
|Kwalifikowane zabranie pojazdu
|3–11
Wykroczenia niepodlegające wpisowi (non-endorsable)
DVLA zapisuje te kody w bazie danych kierowców, żeby kierowca i osoby trzecie (np. firmy ubezpieczeniowe i policja) mogli zobaczyć informacje online.
|Kod
|Wykroczenie
|NE96
|Zakaz prowadzenia nałożony na podstawie ustawy Child Support, Pensions & Social Security Act 2000
|NE97
|Wykroczenie niepodlegające wpisowi z możliwym trwającym skróceniem okresu zakazu; także wykroczenie niepodlegające wpisowi w wyniku tymczasowego zakazu, gdy wyrok nie zapadł w ciągu 6 miesięcy
|NE98
|Różne wykroczenia niepodlegające wpisowi od 1 stycznia 2004; uprawnienie z sekcji 146 ustawy Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 do orzeczenia zakazu prowadzenia wobec oskarżonego (zachowania antyspołeczne)
|NE99
|Wzajemnie uznawane zakazy prowadzenia uzyskane w Irlandii Północnej lub na Wyspie Man
Kody wzajemnego uznawania (MR)
Kierowca dostaje kod wzajemnego uznawania (MR), jeśli dostanie zakaz prowadzenia w Republice Irlandii. Kody MR są dopisywane do brytyjskiego rejestru kierowcy. Zakaz obowiązuje także w Wielkiej Brytanii, a kod pozostaje w rejestrze przez 4 lata od daty wyroku.
Jeśli kierowca dostanie zakaz w Irlandii Północnej lub na Wyspie Man, na prawie jazdy pojawi się kod NE99.
|Kod
|Wykroczenie
|MR09
|Lekkomyślna lub niebezpieczna jazda (niezależnie od tego, czy doszło do śmierci, obrażeń lub poważnego zagrożenia)
|MR19
|Umyślne niewypełnienie obowiązków kierowcy po wypadku drogowym (ucieczka z miejsca wypadku)
|MR29
|Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub innej substancji osłabiającej zdolności psychiczne i fizyczne kierowcy
|MR39
|Prowadzenie z prędkością większą niż dozwolona
|MR49
|Prowadzenie pojazdu mimo zakazu
|MR59
|Inne zachowanie będące wykroczeniem, za które państwo popełnienia czynu nałożyło zakaz prowadzenia