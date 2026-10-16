DVLA przypomina kierowcom w UK o obowiązku wymiany prawa jazdy

DVLA przypomina kierowcom o obowiązującej w Wielkiej Brytanii konieczności odnowienia prawa jazdy. Prawo jazdy w UK należy odnawiać co 10 lat. Częściej jeśli ma się ponad 70 lat. Jeśli kierowcy będą prowadzić i legitymować się wygasłymi uprawnieniami do kierowania pojazdami mechanicznymi, to złamią brytyjskie prawo i mogą ponieść poważne konsekwencje.

Kiedy trzeba wymienić/odnowić prawo jazdy?

Istnieje kilka sytuacji kiedy trzeba wymienić brytyjskie prawo jazdy. W tym obowiązkowa wymiana co 3 lata dla osób po 70-tce oraz co 10 lat dla pozostałych kierowców.

Wymiana standardowa co 10 lat

Plastikowe prawo jazdy (photocard) w Wielkiej Brytanii jest ważne przez 10 lat. Każdy kierowca ma więc obowiązek wymienić dokument co 10 lat. Datę ważności samego dokumentu znajdziesz na przedniej stronie karty w sekcji 4b.

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Koszt: £14 przy wniosek przez internet (GOV.UK) lub £17–£21.50 w przypadku złożenia wniosku pocztą.

Wymiana co 3 lata po ukończeniu 70 lat

Prawo jazdy traci ważność w dniu 70. urodzin kierowcy. Od tego momentu należy odnawiać prawo jazdy co 3 lata.

Koszt: Odnowienie po 70. roku życia jest darmowe.

Zmiana danych osobowych i adresu

Należy jak najszybciej poinformować DVLA i wymienić dokument w przypadku zmiany adresu zamieszkania, nazwiska lub płci.

Przy zmianie adresu odnowienie jest darmowe i można je zrobić szybko online. Kara za brak aktualnego adresu to nawet do £1,000.

Zmiany zdrowotne

Kierowca ma obowiązek poinformować DVLA, jeśli pojawi się u niego schorzenie lub niepełnosprawność mogąca wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów (np. epilepsja, poważne problemy ze wzrokiem, cukrzyca leczona insuliną, przebyty udar itp.).

Zmiana papierowego prawa jazdy na plastikowe

Jeśli nadal posiadasz stare, papierowe prawo jazdy (wydane przed 1998 rokiem), jest ono ważne do 70. urodzin. Zaleca się jednak wymianę na wersję plastikową.

Jak wymienić prawo jazdy?

Najszybszym i najprostszym sposobem jest złożenie wniosku online. Można to zrobić przez GOV.UK pod tym linkiem lub szukając „Renew your driving licence”.

Potrzebne jest do tego konto GOV.UK / One Login lub tzw. Driver and vehicles account.

One Login jest to to samo konto, którego używamy logując się do HMRC. Jeśli zalogujesz się przez One Login i nie posiadasz konta kierowcy zostanie ono założone przez system.

Jakie dokumenty są wymagane do odnowienia prawa jazdy?

brytyjski paszport (aby DVLA mogło pobrać zdjęcie)

jeśli kierowca nie ma brytyjskiego paszportu jest potrzebny kod z konta UK Visas and Immigration UKVI. Jest to tak zwany „shared code” generowany po zalogowaniu się na konto UKVI. Polacy, którzy aplikowali o settled status będą posiadać to konto.

numer National Insurance

adresy zamieszkania z ostatnich 3 lat.

Nowe prawo jazdy dociera zazwyczaj w ciągu 1 tygodnia.

Wymiana prawa jazdy na poczcie (Post Office)

Wybrane placówki Post Office oferują usługę weryfikacji i zrobienia zdjęcia na miejscu.

Można również aplikację wysłać pocztą (należy wypełnić formularz papierowy D1 – dostępny na poczcie lub do zamówienia ze strony GOV.UK). Czas oczekiwania wynosi zazwyczaj od 2 do 3 tygodni.3.

Czy można jeździć w trakcie oczekiwania na nowe prawo jazdy?

Tak, w większości przypadków możesz nadal prowadzić pojazd na mocy tzw. Section 88 of the Road Traffic Act 1988, pod warunkiem że DVLA otrzymało wniosek. Oraz że lekarz nie wydał Ci zakazu prowadzenia pojazdów ze względów zdrowotnych.Nie masz sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Czy trzeba wymienić polskie prawo jazdy na brytyjskie?

Nie ma obowiązku wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjkie, nawet jeśli mieszka się na stałe na terenie Wielkiej Brytanii. Polskie prawo jazdy jest ważne tak długo, jak wskazuje data na dokumencie. Można je wymienić dobrowolnie.