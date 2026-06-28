Na nowy paszport brytyjski trzeba obecnie czekać miesiąc
Na nowy paszport brytyjski trzeba obecnie czekać miesiąc / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaPolskaUK
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Jak długo trzeba czekać na nowy paszport przed wakacjami. Sytuacja w Polsce i w UK

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wyrabianie nowego paszportu przed wakacjami jest dość częste, ale też ryzykowne. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń czas oczekiwania może się wydłużyć. Ile zatem trzeba czekać na nowy paszport w Wielkiej Brytanii, a ile w Polsce?

W związku z wakacjami i planowanymi podróżami, wiele osób potrzebuje nowego paszportu. Po Brexicie każdy posiadacz brytyjskiego paszportu udający się na wakacje do UE powinien upewnić się, że data ważności dokumentu musi wykraczać co najmniej trzy miesiące poza planowany termin opuszczenia strefy Schengen.

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Czas oczekiwania na nowy paszport w Wielkiej Brytanii

Według Biura Paszportowego w Wielkiej Brytanii po złożeniu wniosku o nowy paszport czas oczekiwania na dokument wynosi „zazwyczaj trzy tygodnie”. Jednak obecnie, czyli w szczycie sezonu wakacyjnego wydłużył się on do 31 dni.

Oczywiście terminy mogą się różnić w zależności od wnioskodawcy, a Biuro Paszportowe Jej Królewskiej Mości wyjaśnia: „Może to potrwać dłużej niż trzy tygodnie, jeśli będziemy potrzebować więcej informacji lub będziemy musieli przeprowadzić z Państwem rozmowę kwalifikacyjną. Poinformujemy Państwa o tym w ciągu trzech tygodni. Czas realizacji wniosku jest różny w przypadku osób ubiegających się z innego kraju.”

Jeśli pilnie potrzebujemy duplikatu paszportu, dostępna jest jednodniowa usługa Premium. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z dodatkową opłatą – paszport dla osoby dorosłej kosztuje 239,50 funta.

Dodatkowo, tygodniowa usługa Fast Track jest dostępna w przypadku odnawiania lub wymiany paszportów dla osoby dorosłej i dziecka. Ta opcja kosztuje 192 funty za paszport osoby dorosłej i 156,50 funta za paszport dziecka.

Na paszport brytyjski zazwyczaj należy poczekać 31 dni, jednak w wakacje czas ten może się wydłużyć
Na paszport brytyjski zazwyczaj należy poczekać trzy tygodnie, jednak w wakacje czas ten może się wydłużyć / fot. Shutterstock

Wyrobienie paszportu w Polsce – czas oczekiwania

Czas oczekiwania na nowy paszport w Polsce jest dłuższy w porównaniu z czasem wyrobienia brytyjskiego dokumentu. Proces ten trwa w kraju nad Wisłą zazwyczaj do 30 dni, a w sezonie wakacyjnym wydłuża się od 4 do 6 tygodni.

Poza sezonem trwa to zazwyczaj 2 – 3 tygodnie. A w sezonie wakacyjnym, czyli od maja do sierpnia, nawet od 4 do 6 tygodni. Czas liczy się od momentu złożenia wniosku w urzędzie. Jeśli natomiast dokumenty są niepełne, wtedy proces może się wydłużyć.

 

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