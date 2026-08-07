Polka aresztowana za próbę obrony syna – wideo wyciekło do sieci

Sprawa z Netherton (Merseyside) stała się głośna w mediach społecznościowych. Chodzi o sytuację, gdy Polka usiłowała być obecna podczas kontaktu jej syna z policją. Zdaniem policji matka zakłócała porządek i dlatego ją aresztowano. Jednak jej zdaniem policja dopuściła się do przemocy na tle rasowym. Do sieci wyciekło szokujące nagranie, gdy policjant szarpie się z matką.

O co chodzi ze sprawą polskiej rodziny?

W sieci pojawiło się już wiele sprzecznych informacji. Z oświadczenia policji wynika, że służby odpowiedziały na wezwanie dotyczące domniemanego włamania przy Hereford Drive w Netherton. Funkcjonariusz chciał porozmawiać z chłopcem, lat 12, w ramach prowadzonego postępowania.

I tu zaczynają się sprzeczności.

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Zdaniem policji chłopiec miał uciekać i utrudniać rozmowę. Matka uniemożliwiała przesłuchanie go.

Jednak według rodziny chłopiec był niesłusznie zatrzymany i odniósł obrażenia (mówi się o złamanej ręce). Zaś Polka została aresztowana na oczach dziecka, za to, że chciała mu pomóc. Rodzina Polki oskarża policję o rasizm.

Matka, która usiłowała być obecna w czasie przesłuchania chłopca, była odsuwana od rozmowy i kilkukrotnie odepchnięta. Teoretycznie jako opiekun prawny nieletniego ma prawo uczestniczyć w rozmowie dziecka z policją. Kobieta ostatecznie została aresztowana.

Z ustaleń dziennika Liverpool Echo wynika, że chłopiec nie był podejrzanym.

Co widać na nagraniu?

Zdarzenie nagrała nieznana osoba. Widać na nim, jak policjant próbuje rozmawiać z chłopcem, ale matka im przerywa. Nie reaguje na wezwania policjanta, aby się odsunęła. Wyjaśnia, że chłopiec jej jej synem. Policjant po kilku prośbach odpycha ją silnie. Słychać jak matka mówi do policjanta: „Are you stupid?” Kobieta szarpie się z policjantem.

Na nagraniu wydaje się, że policjant odpychając kobietę dotyka jej twarzy lub szyi.

Funkcjonariusz wyciąga pojemnik z gazem PAVA (gaz pieprzowy stosowany wobec osób mogących zachowywać się agresywnie) i grozi jego użyciem. Słychać też jak chłopiec mówi: „If you spray me, I am done” (chodzi o gaz pieprzowy) oraz „”You just tackled my mum…I don’t want to speak to you after what you’ve done” (Przewróciłeś moją mamę… Nie chcę z tobą rozmawiać po tym, co zrobiłeś.)

Słychać jak osoba nagrywająca film nawołuje, aby policjant przestał.

Pokłosie sprawy Henry’ego Nowaka

Nagranie wzbudziło oburzenie. Wciąż świeża jest sprawa Henry’ego Nowaka, którego policja brutalnie potraktowała, kiedy on umierał od zadanych ran. Policja nie uwierzyła, że to on jest ofiarą napaści i skuła w kajdanki. Zdaniem wielu nieudzielenie pomocy i skucie kajdankami przyczyniło się bezpośrednio do śmierci Nowaka. W tamtej sprawie również dopiero nagranie, które wyciekło do sieci pokazało prawdę o działaniu policji.

Część osób uważa, że nagranie z Netherton pokazuje nadmierne użycie siły wobec 12-latka. Chłopiec na nagraniu jest spokojny. Reaguje tylko, gdy policjant szarpie jego matkę. Jednak inni twierdzą, że funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami, a krążące w sieci klipy pokazują tylko fragment interwencji. Nie wiemy, co działo się wcześniej, ani jaka jest historia rodziny. Pojawiają się również zarzuty, że materiał publikowany przez rodzinę nie obejmuje początku zdarzenia, który może być kluczowy.

Na dzień dzisiejszy nie ma publicznie dostępnego, zweryfikowanego pełnego nagrania z kamery policjanta, na podstawie którego można byłoby jednoznacznie ocenić przebieg całej interwencji. Jeśli taki materiał zostanie oficjalnie opublikowany lub ujawniony w postępowaniu, będzie można znacznie pewniej ocenić, czy użycie siły było proporcjonalne.

Oświadczenie policji

Policja Merseyside potwierdziła, że kobieta została zatrzymana pod zarzutem naruszenia porządku publicznego (breach of the peace). Przepis ten daje policji prawo do interwencji i zatrzymania osoby, jeśli istnieją podstawy sądzić, że może ona spowodować zagrożenie lub wyrządzić komuś krzywdę.

Policja Merseyside poinformowała, że po zakończeniu interwencji kobieta została zwolniona, a funkcjonariusz opuścił miejsce zdarzenia.

Kiedy rodzic ma być prawo obecny przy kontaktach dziecka z policją?

W komentarzach internetowych wiele osób twierdziło, że policjant powinien był pozwolić matce być obecną podczas rozmowy z jej synem.

Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami, ponieważ chłopiec nie był przesłuchiwany jako podejrzany ani zatrzymany, nie miały zastosowania przepisy PACE (Police and Criminal Evidence Act). To właśnie te przepisy w takich sytuacjach wymagają obecności wyznaczonej osoby dorosłej (tzw. appropriate adult).