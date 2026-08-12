Rządowy program obniży rachunki za prąd o 250 funtów rocznie. Sprawdź, kto może skorzystać

Tysiące gospodarstw w Wielkiej Brytanii położonych blisko nowych słupów i linii energetycznych otrzyma zniżkę za prąd co sześć miesięcy od dostawcy.

Gospodarstwa domowe zlokalizowane w pobliżu nowo odsłoniętej infrastruktury sieciowej i słupów energetycznych mają skorzystać z niższych rachunków za energię. Wynika tak ze szczegółowych informacji opublikowanych przez rząd.

Niższe rachunki za prąd dla osób mieszkających w pobliżu nowych słupów energetycznych

Ministerstwo Energii przedstawiło w środę 43 wstępne projekty, które będą objęte „programem zniżek na rachunki”. Według urzędników, osoby mieszkające w odległości do 500 metrów od nowych lub zmodernizowanych napowietrznych linii przesyłowych będą otrzymywać zniżkę na rachunki za prąd. Nastąpi to w pierwszej połowie przyszłego roku.

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W ciągu 10 lat dzięki programowi zniżek, gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać 2500 funtów zniżki na rachunki za prąd. Pierwsza fala projektów obejmie infrastrukturę przesyłową National Grid od Bramford do Twinstead we wschodniej Anglii. Także projekt North London Reinforcement oraz podstację Emmock w północno-wschodniej Szkocji.

Rządowa ocena skutków przeprowadzona na początku tego roku wykazała, że w nadchodzących dekadach z programu mogłoby skorzystać ponad 100 000 gospodarstw domowych.

Wśród pierwszych projektów ogłoszonych w środę znajduje się również infrastruktura przesyłowa z North Humber do High Marnham w regionie Midlands. A także z Pentir do Trawsfynydd w północnej Walii. Oraz podstacji Coalburn, Mark Hill, Branxton i Sanquhar w całej Szkocji.

Zniżka co sześć miesięcy

Większość gospodarstw domowych kwalifikujących się do programu otrzyma zniżkę automatycznie co sześć miesięcy. Urzędnicy poinformowali, że nastąpi to za pośrednictwem dostawcy energii. Chociaż niektóre gospodarstwa, na przykład te korzystające z liczników komercyjnych, mogą wymagać złożenia wniosku.

Minister energii Michael Shanks powiedział:

– Modernizacja brytyjskiej sieci elektroenergetycznej jest kluczowym elementem sposobu, w jaki dostarczamy bezpieczną, lokalną energię i stymulujemy wzrost gospodarczy w całym kraju.

– To moment narodowej odnowy – modernizacja tego, co zostało zbudowane w dużej mierze w latach 60. XX wieku. Dostosowanie tego do współczesnych warunków jest naszą drogą do obniżenia rachunków za prąd dla gospodarstw domowych w całym kraju.

– Konieczne jest, abyśmy odbudowali się jako kraj. Jesteśmy zdeterminowani, aby społeczności, w których znajdują się słupy wysokiego napięcia, odniosły korzyści. Dlatego obniżamy rachunki za energię dla tych, którzy obsługują tę kluczową infrastrukturę krajową – dodał Shanks.