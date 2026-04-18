Dlaczego wniosek o paszport bywa odrzucany? Oto częsty powód

Podróżowanie kojarzy się z wolnością i spontanicznością, ale zanim pojawi się bilet lotniczy i walizka przy drzwiach, trzeba przejść przez znacznie bardziej prozaiczny etap – formalności. To one najczęściej decydują o powodzeniu całego wyjazdu. Jednym z najbardziej niedocenianych elementów jest zdjęcie paszportowe, a to ono uważa się za bardzo częstą przyczynę odrzucania wniosków.

Doświadczenia brytyjskich instytucji pokazują, że problemy z paszportami nie tkwią w skomplikowanych procedurach, lecz w drobnych błędach, które łatwo przeoczyć.

Kiedy urząd nie wyda paszportu?

Z perspektywy urzędów paszportowych liczy się precyzja. Wniosek o paszport i proces wydawania dokumentów jest w dużej mierze zautomatyzowany, a zdjęcie to podstawa identyfikacji biometrycznej. Nawet minimalne odstępstwa od obowiązujących standardów mogą skutkować odrzuceniem wniosku – wniosek o brytyjskie obywatelstwo a polski paszport – lub koniecznością jego poprawy.

Opłaty za wyrobienie paszportu regularnie rosną i w przypadku osoby dorosłej wynoszą ponad 100 funtów, a każda pomyłka może generować kolejne wydatki i wydłuża czas oczekiwania. W okresach wzmożonego ruchu turystycznego opóźnienia sięgają tygodni, co dla wielu osób kończy się utratą zaplanowanych wakacji – sprawdź: wjazd do UK na paszporcie, który zaraz traci ważność.

Co istotne, nawet spełnienie podstawowego warunku, jakim jest obywatelstwo, nie gwarantuje otrzymania dokumentu. Przy toczących się postępowaniach sądowych, ograniczeniach podróży czy zaległościach wobec państwa władze mogą unieważnić paszport lub odmówić jego wydania.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Zdjęcie paszportowe powinno mieć wymiary 35 na 45 mm i nie powinno przypominać zdjęcia do mediów społecznościowych. Oczy nie powinny być zamknięte, usta otwarte, a wyraz twarzy nienaturalny przez wymuszony uśmiech. Neutralny wyraz twarzy, zamknięte usta i neutralne spojrzenie to absolutna podstawa. Nie należy dopuszczać do zbyt dużego napięcia mięśni ani przesadnie dążyć do „idealnego” wyglądu. Niepożądany jest również efekt czerwonych oczu.

Oświetlenie jest jednym z głównych czynników decydujących o akceptacji zdjęcia. Nawet subtelne cienie za sylwetką bądź włosy przysłaniające twarz mogą skutkować jego odrzuceniem. Tło ma być jednolite i jasne oraz równomierne oświetlone, najlepiej naturalnym światłem. Twarz musi być wyraźna, a głowa pozbawiona nakrycia (chyba że nakrycie ma związek z wyznawaną religią).

Zdjęcie musi być ostre, kolorowe i wykonane niedawno – najlepiej w ostatnim miesiącu albo przynajmniej nie później niż pół roku temu. Głowę należy ustawić prosto. W przypadku noszenia okularów należy unikać odbić światła.

Dzieci mają mieć większą swobodę w mimice, a niemowlęta nie muszą mieć otwartych oczu. Jednak zdjęcie zawsze musi jednoznacznie identyfikować osobę.

Wielka Brytania wydaje darmowe paszporty.