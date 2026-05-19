Zarobki Polaków w UK. Ile wynoszą na tle innych narodowości?

Migration Observatory opublikowało wysokość wynagrodzenia imigrantów różnych narodowości na Wyspach. Podano także, ile wynoszą średnie zarobki Polaków w UK.

W grudniu ubiegłego roku mediana zarobków imigrantów w Wielkiej Brytanii (zarówno tych pochodzących z UE jak i spoza UE) była w ujęciu rocznym nieznacznie wyższa niż obywateli brytyjskich. Polacy uplasowali się za obywatelami Indii, Ghany, Portugalii, Węgier czy Zimbabwe.

Zarobki Polaków w Wielkiej Brytanii na tle innych narodowości

Zarobki pracowników są z oczywistych względów ściśle związane z wykonywanym zawodem. Imigranci pracujący w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, zazwyczaj osiągają wyższe zarobki. To z kolei może zależeć od szeregu czynników. W tym poziomu wykształcenia, czy znajomości języka angielskiego.

W grudniu 2025 roku mediana zarobków imigrantów w momencie pierwszej rejestracji w celu uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego, była nieznacznie wyższa niż zarobków obywateli Wielkiej Brytanii.

Najwyższe średnie zarobki odnotowano wśród obywateli krajów anglojęzycznych. Na szczycie listy uplasowali się obywatele Australii. Ze średnim wynagrodzeniem w wysokości 53 700 funtów rocznie. Następnie Nowozelandczycy (51 900 funtów rocznie), Amerykanie (48 200 funtów rocznie) i Kanadyjczycy (48 100 funtów rocznie). Co jednak istotne populacja pracowników z każdej z tych grup w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo niewielka.

Skupiając się na większych grupach narodowościowych (czyli ponad 100 000 osób) pracownicy z Irlandii mieli najwyższą medianę zarobków. Podczas gdy pracownicy z Bangladeszu i Pakistanu mieli najniższą.

Zgodnie z danymi Migration Ovservatory średnie zarobki Polaków w UK w ujęciu rocznym wyniosły 31 600 funtów. Zaraz za naszymi rodakami na liście znaleźli się pracownicy z Litwy oraz Łotwy (30 400 funtów rocznie). Następnie z Rumunii (29 100 funtów rocznie), Nepalu (28 300 funtów rocznie) i Chin (28 200 funtów rocznie).

Różnice w zarobkach w zależności od narodowości

Powyższe różnice w zarobkach w zależności od narodowości w dużej mierze odzwierciedlają różne rodzaje wiz i powody migracji do Wielkiej Brytanii. Przy czym wyższe zarobki odnotowują osoby przybywające z wizami dla wykwalifikowanych pracowników.

Natomiast niższe – osoby przybywające jako uchodźcy lub partnerzy brytyjskich rezydentów. Stosunkowo niskie zarobki obywateli Chin mogą częściowo wynikać z faktu, że wielu z nich przebywa w Wielkiej Brytanii na wizach studenckich. A studenci zagraniczni nie mogą pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo.

Co także ciekawe – w porównaniu z obywatelami Wielkiej Brytanii, imigranci częściej podejmowali pracę na stanowiskach, do których posiadają zbyt wysokie kwalifikacje. Czyli ich poziom wykształcenia jest wyższy niż zazwyczaj wymagany na danym stanowisku.