Pod względem wysokości zarobki Polaków w UK plasują się za zarobkami obywateli Indii, Ghany, Portugalii, Węgier czy Zimbabwe
Pod względem wysokości zarobki Polaków w UK plasują się za zarobkami obywateli Indii, Ghany, Portugalii, Węgier czy Zimbabwe / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
1 min.czytania

Zarobki Polaków w UK. Ile wynoszą na tle innych narodowości?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Migration Observatory opublikowało wysokość wynagrodzenia imigrantów różnych narodowości na Wyspach. Podano także, ile wynoszą średnie zarobki Polaków w UK.

W grudniu ubiegłego roku mediana zarobków imigrantów w Wielkiej Brytanii (zarówno tych pochodzących z UE jak i spoza UE) była w ujęciu rocznym nieznacznie wyższa niż obywateli brytyjskich. Polacy uplasowali się za obywatelami Indii, Ghany, Portugalii, Węgier czy Zimbabwe.

Zarobki Polaków w Wielkiej Brytanii na tle innych narodowości

Zarobki pracowników są z oczywistych względów ściśle związane z wykonywanym zawodem. Imigranci pracujący w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, zazwyczaj osiągają wyższe zarobki. To z kolei może zależeć od szeregu czynników. W tym poziomu wykształcenia, czy znajomości języka angielskiego.

- Advertisement -

W grudniu 2025 roku mediana zarobków imigrantów w momencie pierwszej rejestracji w celu uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego, była nieznacznie wyższa niż zarobków obywateli Wielkiej Brytanii.

Najwyższe średnie zarobki odnotowano wśród obywateli krajów anglojęzycznych. Na szczycie listy uplasowali się obywatele Australii. Ze średnim wynagrodzeniem w wysokości 53 700 funtów rocznie. Następnie Nowozelandczycy (51 900 funtów rocznie), Amerykanie (48 200 funtów rocznie) i Kanadyjczycy (48 100 funtów rocznie). Co jednak istotne populacja pracowników z każdej z tych grup w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo niewielka.

Skupiając się na większych grupach narodowościowych (czyli ponad 100 000 osób) pracownicy z Irlandii mieli najwyższą medianę zarobków. Podczas gdy pracownicy z Bangladeszu i Pakistanu mieli najniższą.

Zgodnie z danymi Migration Ovservatory średnie zarobki Polaków w UK w ujęciu rocznym wyniosły 31 600 funtów. Zaraz za naszymi rodakami na liście znaleźli się pracownicy z Litwy oraz Łotwy (30 400 funtów rocznie). Następnie z Rumunii (29 100 funtów rocznie), Nepalu (28 300 funtów rocznie) i Chin (28 200 funtów rocznie).

W grudniu 2025 roku mediana zarobków imigrantów była nieznacznie wyższa niż zarobków obywateli Wielkiej Brytanii
W grudniu 2025 roku mediana zarobków imigrantów była nieznacznie wyższa niż zarobków obywateli Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock

Różnice w zarobkach w zależności od narodowości

Powyższe różnice w zarobkach w zależności od narodowości w dużej mierze odzwierciedlają różne rodzaje wiz i powody migracji do Wielkiej Brytanii. Przy czym wyższe zarobki odnotowują osoby przybywające z wizami dla wykwalifikowanych pracowników.

Natomiast niższe – osoby przybywające jako uchodźcy lub partnerzy brytyjskich rezydentów. Stosunkowo niskie zarobki obywateli Chin mogą częściowo wynikać z faktu, że wielu z nich przebywa w Wielkiej Brytanii na wizach studenckich. A studenci zagraniczni nie mogą pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo.

Co także ciekawe – w porównaniu z obywatelami Wielkiej Brytanii, imigranci częściej podejmowali pracę na stanowiskach, do których posiadają zbyt wysokie kwalifikacje. Czyli ich poziom wykształcenia jest wyższy niż zazwyczaj wymagany na danym stanowisku.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Styl życia

Spór z sąsiadem o ogrodzenie. Jak go rozwiązać?

Spór o ogrodzenie: Zgodnie z radą Citizens Advice: „Zanim rozwiążemy problem związany z ogrodzeniem, musimy wiedzieć, gdzie przebiega granica między posiadłościami.
Praca i finanse

Funt po 7 złotych to już historia? 20 lat kursu GBP/PLN oczami Polish Express

W redakcji Polish Express doskonale pamiętamy czasy, kiedy funt...
UK

Nadchodzi zmiana pogody w Wielkiej Brytanii. Kiedy zrobi się cieplej?

Dobra wiadomość dla mieszkańców UK spragnionych prawdziwej wiosny!
Crime

Oszustwa parkingowe w UK coraz częstsze. Ich liczba wzrosła aż o 1300 proc.

Oszustwa parkingowe, w których fałszywy kod QR jest wykorzystywany do kradzieży danych płatniczych, stają się coraz częstsze w UK.
UK

Uszkodziłeś auto na drodze? Dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie od lokalnych władz!

Wiele roszczeń nie kończy się wypłatą, ponieważ brakuje odpowiednich dowodów albo nie da się jednoznacznie powiązać uszkodzenia z konkretną dziurą. Jak starać się o odszkodowanie?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie