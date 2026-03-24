Masz nieaktualne prawo jazdy? Grożą ci grzywna, punkty karne i utrata ubezpieczenia

Nieaktualne prawo jazdy to nie drobiazg. Takie przeoczenie może mieć bardzo konkretne i kosztowne konsekwencje. Jak wynika z danych przywoływanych przez Birmingham Live, problem nie jest marginalny.

Dbanie o aktualność dokumentów jest obowiązkiem kierowcy, dlatego warto regularnie sprawdzać ich ważność, by podróżować spokojnie.

Co dwunasty młody kierowca z błędnym adresem

W grupie wiekowej 18–27 lat aż co dwunasta osoba przyznaje, że ma nieaktualny adres w dokumentach. To ponad 8 proc. młodych kierowców funkcjonujących na co dzień z błędnymi danymi, często niezdających sobie sprawy z konsekwencji. Średni czas zwłoki w aktualizacji informacji wynosi około dwóch lat.

Problem nie ogranicza się do adresu. W tej samej grupie pojawiają się błędy dotyczące statusu cywilnego czy ważności dokumentów – 8 proc. badanych wprost przyznaje, że ich prawo jazdy jest już nieważne.

Kierowcy po sześćdziesiątce są bardziej zdyscyplinowani

Osoby powyżej 60. roku życia częściej dbają o aktualność dokumentów i rzadziej popełniają formalne błędy. Ta różnica wynika z podejścia do obowiązków i większej świadomości konsekwencji prawnych wśród ludzi z większym stażem za kółkiem.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Direct Line na grupie 2000 dorosłych pokazuje wyraźną przepaść pokoleniową. Starsi kierowcy traktują dokumenty jako element odpowiedzialności, młodsi raczej jako techniczny detal. Tymczasem przepisy nie uwzględniają wieku ani intencji – liczy się stan faktyczny. Za niedopatrzenia sypią się kary.

1000 funtów grzywny, 6 punktów karnych, utrata ubezpieczenia

Za nieaktualne dane w dokumentach kierowcę można ukarać grzywną sięgającą 1000 funtów i nałożyć na niego 6 punktów karnych. W skrajnych przypadkach kierowca straci ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli uzna, że polisa została zawarta na podstawie nieprawdziwych informacji.

Prawo jazdy musi być aktualizowane raz na 10 lat. Nawet jeśli twoje dane nie zmienią się w tym okresie, to i tak będziesz musiał zaktualizować swoje zdjęcie. Do DVLA należy zgłaszać oprócz zmiany adresu również zmianę nazwiska i wszelkie choroby mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu; choroby oczu, padaczkę, chorobę Parkinsona itp.

