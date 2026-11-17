We wtorek w Wielkiej Brytanii opady śniegu mogą poważnie utrudnić podróżowanie. Met Office wydało już żółte ostrzeżenie, które obowiązuje do godziny 11.00.

W części północnej Anglii i południowej Szkocji zima zawitała wcześniej. We wtorek rano na wyżej położonych terenach zaczął padać śnieg, w związku z czym Met Office wydało żółte ostrzeżenie. Na wysokościach powyżej 300 – 400 m n.p.m. może spaść od 5 do 15 cm śniegu.

Opady śniegu utrudnią podróżowanie

Na głównych trasach – takich jak A74(M), A66 i M62 – mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Problemy mogą dotknąć również transport kolejowy, co przełoży się na wydłużenie czasu podróży pociągami.

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Ponadto Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) wydała ostrzeżenia zdrowotne związane z niskimi temperaturami dla północnej Anglii. Obowiązują one do godziny 09.00 w czwartek.

Dodatkowy ciężar śniegu w połączeniu z porywami wiatru osiągającymi prędkość 40–50 mil na godzinę (ok. 65–80 km/h) na wyżej położonych terenach może doprowadzić do łamania gałęzi i zrywania linii energetycznych, co stwarza ryzyko lokalnych przerw w dostawach prądu.

Na niżej położonych terenach śnieg prawdopodobnie szybko stopnieje i w wielu miejscach przed południem zamieni się w deszcz. Jednak na najwyższych wzniesieniach i w górach Szkocji oraz północnej Anglii zimowa aura może utrzymać się aż do popołudnia.

Przelotne opady i słoneczna aura

We wtorek po południu w większości północnych regionów Wielkiej Brytanii nadal występować będą chłodne opady deszczu, którym towarzyszyć mogą mgły na wzniesieniach oraz przejmujący wiatr. Tymczasem na południu pojawi się słońce i przelotne, dość silne opady deszczu, ale będzie też łagodniej – temperatury mogą sięgać 14 stopni Celsjusza.

W Irlandii Północnej, Anglii i Walii przez najbliższe dni nadal należy spodziewać się deszczu i przelotnych opadów śniegu. Wystąpią one w środę także w Szkocji, jednak później zacznie dominować wyż, dzięki czemu powróci bardziej słoneczna aura.

Pod koniec tygodnia suchsza i bardziej słoneczna pogoda obejmie większość terytorium Wielkiej Brytanii, przesuwając się w kierunku południowym. Jednocześnie powróci chłodniejsze powietrze, pojawią się nocne przymrozki, a na wybrzeżach możliwe będą przelotne opady.