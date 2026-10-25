Spóźniony lub odwołany pociąg w UK? Odzyskaj pieniądze lub odszkodowanie

Brytyjskich przewoźników kolejowych czeka kolejna zima, kiedy to z powodu złej pogody więcej pociągów jeździ niezgodnie z rozkładem. Pasażerowie, którzy nie dojechali na czas lub w ogóle mieli odwołany pociąg mogą nie tylko odzyskać pieniądze ale także uzyskać odszkodowanie.

Każdy już chyba słyszał o odszkodowaniach za spóźniony lot. Jednak pasażerowie kolei w Wielkiej Brytanii mogą też odzyskać pieniądze za bilet, jeśli ich pociąg zostanie odwołany lub opóźniony. W niektórych przypadkach przysługuje pełny zwrot kosztów, a w innych rekompensata za spóźnienie. Wiele osób może złożyć wniosek przez internet, ale warto znać zasady, które określają, kiedy można ubiegać się o pieniądze.

Podróż pociągiem w Wielkiej Brytanii nie zawsze przebiega zgodnie z rozkładem. Odwołany kurs, długie oczekiwanie na stacji lub dotarcie do celu ze znacznym opóźnieniem mogą pokrzyżować plany pasażerów. Nie każdy jednak wie, że w takich sytuacjach można ubiegać się o zwrot kosztów biletu lub rekompensatę.

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Jak informuje National Rail, uprawnienia podróżnych zależą przede wszystkim od tego, czy pasażer zrezygnował z podróży, czy mimo problemów dotarł do celu, a także od rodzaju biletu i zasad obowiązujących u danego przewoźnika.

Odwołany pociąg? Możesz odzyskać pełną cenę biletu

Jeśli pociąg został odwołany lub opóźniony, a pasażer zdecyduje się nie jechać albo nie może dokończyć podróży, może ubiegać się o zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet.

W takiej sytuacji zwrot powinien zostać dokonany bez dodatkowych opłat przez sprzedawcę, u którego kupiono bilet.

Wniosek należy złożyć u pierwotnego sprzedawcy. Może to być firma kolejowa lub inny punkt sprzedaży biletów. Jeśli bilet został kupiony w automacie na stacji, informacje dotyczące procedury zwrotu powinny być dostępne na urządzeniu.

Warto pamiętać, że zwrot za niewykorzystany bilet to coś innego niż rekompensata za opóźnienie. Jeśli pasażer rezygnuje z podróży, zwykle ubiega się o zwrot kosztów. Jeżeli natomiast kontynuuje podróż i dociera do celu później, może mieć prawo do odszkodowania za opóźnienie.

Pociąg się spóźnił? Sprawdź, czy należy ci się rekompensata

Osoby, które mimo opóźnienia odbyły podróż, mogą ubiegać się o rekompensatę od przewoźnika odpowiedzialnego za połączenie.

Wysokość wypłaty i warunki jej przyznania zależą od kilku czynników:

Przewoźnika kolejowego – poszczególne firmy mogą stosować różne zasady rekompensat.

Rodzaju biletu – inaczej mogą być obliczane należności za bilet jednorazowy, a inaczej za bilet okresowy, na przykład tygodniowy.

Długości opóźnienia – znaczenie ma czas, o jaki pasażer spóźnił się do miejsca docelowego.

Każdy przewoźnik określa progi opóźnień uprawniające do rekompensaty w swoim dokumencie Passenger’s Charter, czyli karcie praw pasażera. Zazwyczaj dłuższe opóźnienie oznacza możliwość uzyskania wyższej kwoty.

Nie należy jednak zakładać, że każda firma wypłaca rekompensatę na identycznych zasadach. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić regulamin przewoźnika, z którego usług korzystaliśmy.

Delay Repay. Tak można ubiegać się o pieniądze

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje ogólnokrajowy system Delay Repay, który ułatwia pasażerom uzyskiwanie rekompensat za opóźnione podróże koleją.

Jeśli dana podróż odbywała się pociągiem objętym tym systemem, pasażer może złożyć wniosek zgodnie z zasadami przewoźnika. Rekompensata może przysługiwać niezależnie od przyczyny opóźnienia, o ile spełnione są warunki programu.

Przy ustalaniu opóźnienia brany jest pod uwagę zwykły rozkład jazdy lub zmieniony rozkład opublikowany z wyprzedzeniem, na przykład w związku z zaplanowanymi pracami modernizacyjnymi na torach.

Wniosek można zazwyczaj złożyć przez internet. Niektórzy przewoźnicy umożliwiają również przesłanie dokumentów pocztą, korzystając z formularza dostępnego na ich stronie lub na obsługiwanej stacji kolejowej.

Niektóre firmy pozwalają ponadto zarejestrować określone rodzaje biletów online, co może przyspieszyć składanie kolejnych wniosków o rekompensatę.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot lub rekompensatę?

Procedura zależy od tego, o jakie pieniądze ubiega się pasażer.

Jeśli nie odbyłeś podróży: skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiono bilet, i sprawdź zasady zwrotu za niewykorzystany przejazd.

Jeśli dotarłeś do celu z opóźnieniem: złóż wniosek o rekompensatę bezpośrednio u przewoźnika kolejowego. Sprawdź, czy oferuje system Delay Repay i jakie progi opóźnień obowiązują.

Dane kontaktowe firm kolejowych można znaleźć na stronie National Rail oraz poniżej.

Nie przegap możliwości odzyskania pieniędzy

Odwołany pociąg lub opóźniona podróż nie zawsze oznaczają, że pasażer musi ponieść pełne koszty niedogodności. W zależności od sytuacji może przysługiwać mu zwrot za niewykorzystany bilet albo rekompensata za spóźnienie. Według różnych źródeł jedynie około 10% osób stara się o odszkodowanie za utrudnienia w podróży.