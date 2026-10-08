Łatwy dostęp do aktualnych cen paliw ma dać większą przejrzystość kierowcom
Łatwy dostęp do aktualnych cen paliw ma dać większą przejrzystość kierowcom / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKPraca i finanse
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Kierowcy mogą sprawdzić teraz aktualne ceny paliw w prosty sposób

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W czasie gdy cena oleju napędowego osiągnęła rekordowy poziom 2 funtów za litr, weszło nowe udogodnienie dla kierowców w UK. Teraz mogą sprawdzać aktualne ceny paliw w Mapach Google.

Od czwartku kierowcy w Wielkiej Brytanii mogą po raz pierwszy sprawdzać aktualne ceny paliw w Mapach Google. Ma to im ułatwić znalezienie najtańszego paliwa i zapobiec zawyżaniu cen przez stacje benzynowe.

Aktualne ceny paliw w Google Maps

Łatwy dostęp do aktualnych cen paliw ma zwiększyć przejrzystość cen na stacjach i pobudzić konkurencję. Dzięki wyszukiwaniu lokalnych stacji w aplikacji Google miliony kierowców mogą znaleźć najtańszą benzynę i olej napędowy. Ponadto niektórzy twierdzą, że krok ten może być przełomowy w dążeniu do bardziej uczciwych cen paliw.

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Firma technologiczna wykorzysta dane z rządowej platformy Fuel Finder. Pokazuje ona ceny w czasie rzeczywistym na 99 proc. stacji w Wielkiej Brytanii. Jest to wyjątkowo istotne w kontekście rekordowych kosztów paliwa, z jakimi zmagają się obecnie kierowcy.

Jak wspomnieliśmy – średnia cena oleju napędowego w Wielkiej Brytanii osiągnęła niedawno rekordowy poziom 2 funtów za litr. Oznacza to wzrost o ponad 40 proc. od końca lutego.

Polly Billington, minister ds. konsumentów energii, powiedziała:

– Znalezienie najtańszego paliwa powinno być proste. Dlatego też wyświetlanie w Google Maps cen paliw aktualizowanych niemal w czasie rzeczywistym – co dzieje się w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy – stanowi prawdziwy przełom. Pomaga kierowcom w znalezieniu najlepszej oferty i zaoszczędzeniu pieniędzy.

Średnia cena oleju napędowego w Wielkiej Brytanii osiągnęła niedawno rekordowy poziom 2 funtów za litr
Średnia cena oleju napędowego w Wielkiej Brytanii osiągnęła niedawno rekordowy poziom 2 funtów za litr / fot. Shutterstock

Rządowy program Fuel Finder

Rządowy program „Fuel Finder” uruchomiono w lutym – w następstwie rekomendacji wydanej w 2023 roku przez Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA). Ma on pomóc kierowcom w znalezieniu bardziej konkurencyjnych cen paliw. Usługa jest już dostępna za pośrednictwem aplikacji takich jak Waze, PetrolPrices, AA, Confused.com czy RAC Fuel Watch.

Luke Bosdet, rzecznik organizacji AA, stwierdził, że wprowadzenie tej funkcji przez Google niekoniecznie osłabi zainteresowanie istniejącymi aplikacjami. Zwłaszcza teraz – biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na informacje o cenach paliw.

Zauważył jednak, że może to oznaczać kłopoty dla branży paliwowej. Z tego względu, że ujawni w pełnej skali stosowane na stacjach taktyki cenowe, które utrzymują lokalne ceny na sztucznie zawyżonym poziomie.

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