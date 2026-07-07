Jak znaleźć tanie paliwo w UK? Stacje paliw nie zgłaszają cen do systemu Fuel Finder.

Ceny paliwa w Wielkiej Brytanii są jednym z największych obciążeń dla kierowców. Aby pomóc mieszkańcom znaleźć tańsze stacje i zwiększyć konkurencję między sprzedawcami, brytyjski rząd uruchomił system Fuel Finder. Założenie było proste – każda stacja miała przekazywać aktualne ceny benzyny i diesla. Natomiast kierowcy mieli dzięki temu łatwo sprawdzić, gdzie najbardziej opłaca się zatankować. Jednak system nie działa, jak powinien. Jak zatem znaleźć tanie paliwo w UK, gdy Fuel Finder zawodzi?

Program miał sprawić, że kierowcy nie będą już musieli jeździć „w ciemno” i wybierać pierwszej napotkanej stacji. Wystarczyło sprawdzić ceny w systemie, wybrać najtańszą ofertę w okolicy i zaoszczędzić pieniądze.

Problem w tym, że skuteczność całego programu zależy od jednej rzeczy – aktualnych danych. A właśnie z tym pojawiły się problemy.

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Stacje paliw nie zawsze zgłaszają ceny, mimo że mają taki obowiązek

Zgodnie z przepisami wszystkie brytyjskie stacje paliw mają obowiązek przekazywać informacje do systemu Fuel Finder i aktualizować ceny w ciągu 30 minut od ich zmiany. Dotyczy to zarówno dużych sieci, supermarketów, jak i małych niezależnych stacji.

Okazuje się jednak, że część punktów sprzedaży paliwa nie wywiązuje się z tego obowiązku. Analizy danych wykazały, że tysiące stacji nie przesłały aktualizacji cen. Natomiast niektóre nigdy nie przekazały informacji do systemu.

Dla kierowców oznacza to poważny problem. System, który miał pomagać w znalezieniu najtańszego paliwa, może pokazywać dane nieaktualne. Cena widoczna w aplikacji lub serwisie korzystającym z Fuel Finder może różnić się od tej, którą kierowca zobaczy przy dystrybutorze.

Coraz więcej kierowców traci zaufanie do Fuel Finder

Sam pomysł stworzenia jednej, ogólnokrajowej bazy cen paliw jest bardzo dobry. Kierowcy od dawna narzekali, że trudno jest szybko sprawdzić, gdzie paliwo jest najtańsze, szczególnie gdy ceny zmieniają się kilka razy w tygodniu.

Problemem nie jest więc sama idea programu, ale sposób, w jaki działa on w praktyce. Jeśli dane nie są regularnie aktualizowane, kierowcy zaczynają traktować Fuel Finder z ostrożnością. A gdy system zawodzi, jak znaleźć tanie paliwo w UK?

Jak znaleźć tanie paliwo w UK?

Chociaż ceny paliwa różnią się w zależności od regionu, istnieją pewne miejsca, gdzie kierowcy częściej znajdują korzystniejsze oferty.

Jednym z najpopularniejszych sposobów na tańsze tankowanie są stacje przy supermarketach. Duże sieci, takie jak Tesco, Asda, Sainsbury’s czy Morrisons, często utrzymują konkurencyjne ceny, ponieważ paliwo jest dla nich także sposobem na przyciągnięcie klientów do sklepów.

Nie oznacza to jednak, że każda stacja supermarketowa będzie zawsze najtańsza. W niektórych miejscach lokalne, niezależne stacje potrafią zaoferować lepszą cenę. Szczególnie tam, gdzie konkurują ze sobą kilka punktów sprzedaży.

Najdroższe paliwo bardzo często można znaleźć przy autostradach. Stacje te pobierają zazwyczaj wyższe ceny, ponieważ kierowcy zatrzymują się tam z wygody i często nie mają wielu alternatyw. Dlatego przed dłuższą podróżą warto zatankować wcześniej, kilka lub kilkanaście mil przed wjazdem na autostradę.

Jak płacić mniej za paliwo na co dzień?

Największym błędem wielu kierowców jest tankowanie dopiero wtedy, gdy kontrolka rezerwy już się świeci. W takiej sytuacji często wybieramy pierwszą dostępną stację, nawet jeśli jest ona droższa.

Lepszym rozwiązaniem jest regularne sprawdzanie cen w swojej okolicy i planowanie tankowania wcześniej. Kilka pensów różnicy na litrze wydaje się niewielką różnicą, ale przy pełnym baku i częstym korzystaniu z samochodu może oznaczać realne oszczędności w ciągu roku.

Warto również porównywać ceny w kilku źródłach, ponieważ żadna aplikacja nie daje dziś absolutnej pewności. Fuel Finder może być dobrym punktem wyjścia, ale najlepiej traktować go jako jeden z elementów poszukiwania najtańszego paliwa.