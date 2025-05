Kolejna linia lotnicza zaostrza zasady dotyczące bagażu podręcznego

Brytyjska linia lotnicza idzie w ślady Ryanaira i zaostrza zasady dotyczące bagażu podręcznego. Postanowiła pobierać opłaty od pasażerów, gdy ich torby podróżne nie będą mieściły się pod siedzeniami w samolocie.

Jedne z najmniej popularnych i najczęściej krytykowanych przez pasażerów reguł Ryanaira przejęła inna linia lotnicza… Okazało się, że politykę irlandzkiego przewoźnika, polegającą na pobieraniu od pasażerów dodatkowych opłat za bagaż podręczny, który nie mieści się pod siedzeniem przed nimi, przejęła jedna z najpopularniejszych tanich linii lotniczych w Wielkiej Brytanii.

Surowe zasady dotyczące bagażu podręcznego wprowadza kolejna linia lotnicza

Wygląda na to, że nie tylko Ryanair będzie krytykowany za swoje mało przyjazne zasady dotyczące bagażu podręcznego. W jego ślady postanowiła pójść brytyjska linia lotnicza.

Słynący raczej z pozytywnych opinii easyJet będzie pobierał od pasażerów opłatę za umieszczenie przedmiotu w schowku nad głową.

Wysokość opłaty zaczyna się od 5,99 funta za lot, czyli zasadniczo tyle samo, co w Ryanairze. Przypomnijmy, że irlandzki przewoźnik pobiera opłatę zaczynającą się od 6 funtów. A może ona wynieść nawet 36 funtów.

W przypadku linii Ryanair pasażerowie mogą zapłacić za odprawę bagażu o wadze 10 kg lub 20 kg. Natomiast easyJet oferuje szereg opcji dotyczących bagażu o wadze 15 kg, 23 kg lub 32 kg. Warto wspomnieć także, że ceny różnią się w zależności od trasy.

Bagaż podręczny w easyJet

W easyJet możemy wnieść na pokład mały bagaż podręczny o wymiarach 45x36x20 cm bez żadnych dodatkowych opłat. Powinien on zmieścić się pod siedzeniem przed nami.

Natomiast opłata podstawowa za duży bagaż podręczny o maksymalnych wymiarach 56x45x25 cm wynosi 5,99 funta. Przy czym musi on zmieścić się w mierniku bagażu i w schowku nad głową. Tylko wtedy unikniemy dodatkowych opłat.

Lepszy easyJet czy Ryanair?

Brytyjski organ ds. oceny konsumenckiej porównał obie linie lotnicze na podstawie ich zasad dotyczących bagażu. Według Which? limit bagażu w Ryanairze jest najmniej hojny w porównaniu do wielu brytyjskich linii lotniczych.

Podstawowa oferta tanich linii lotniczych uprawnia pasażerów tylko do jednej, małej torby, która powinna zmieścić się pod siedzeniem przed nimi. Zwykła oferta Ryanair uprawnia pasażerów do priorytetowego wejścia na pokład i dwóch bagaży podręcznych, w tym dodatkowej walizki o wadze 10 kg, którą można schować w schowku nad siedzeniem. Może to kosztować od 6 do 36 funtów, jeśli opcja ta zostanie wybrana podczas rezerwacji. Lub od 20 do 60 funtów, jeśli zostanie dodana w późniejszym terminie.

Jeśli chodzi o easyJet, Which? potwierdził, że posiadacze biletów Standard będą musieli zapłacić dodatkowo za wszystko poza małą torbą pod siedzeniem (o wymiarach 45x36x20 cm, wliczając uchwyty i kółka, ważącą maksymalnie 15 kg).

Jednak podczas gdy easyJet oferuje taryfę Standard Plus, która obejmuje dużą torbę podręczną, Which? twierdzi, że pasażerowie mogą uzyskać lepszą ofertę, wybierając taryfę Standard i dodając bagaż podręczny ręcznie, tak jak ma to miejsce w przypadku Ryanair.