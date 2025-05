Najlepsze linie lotnicze 2025 według „Which?”

Eksperci z „Which?” przygotowali zestawienie najlepszych linii lotniczych działających w Wielkiej Brytanii. Która z nich okazała się najgorsza, a która najlepsza?

Podstawą badania przeprowadzonego przez znaną na Wyspach organizację prokonsumencką były ankiety wypełniane przez pasażerów. W sumie prawie 8 tysięcy osób oceniło ponad 9 tysięcy podróży powietrznych zrealizowanych przez brytyjskich przewoźników.

W ich ramach linie lotnicze były oceniane pod wieloma kątami. Od czystości w kabinie po organizację wejścia na pokład, od jakości jedzenia i napojów po ogólny komfort podróżowania. Na bazie tego stworzono obszerny i wiarygodny raport dotyczący usług oferowanych przez przewoźników lotniczych na Wyspach. Zarówno na krótkich, jak i na długich dystansach.

Natomiast w naszym artykule będziemy odwoływać się wyłącznie do ocen linii lotniczych realizujących połączenia na krótkich dystansach.

easyJet najlepszym „tanim” przewoźnikiem w UK

Wśród tanich linii lotniczych na wyróżnienie zasłużył sobie easyJet. Brytyjski przewoźnik zajął 10. miejsce w rankingu, ale wyprzedził wszystkich innych konkurentów ze swojej niskokosztowej niszy. Nota ogólnego zadowolenia pasażerów sięgnęła 61 proc., a na trzy gwiazdki oceniono proces rezerwacji i obsługę klienta.

Co ważniejsze, stosunek jakości do ceny znajduje się na solidnym poziomie, a odsetek odwołań w ostatniej chwili to tylko 0,9 proc. EasyJet może się również pochwalić relatywnie wysokim wynikiem połączeń realizowanych na czas (67 proc.). Jak widać, pasażerowie są raczej zadowoleni z jego usług.

Fatalne oceny Ryanair i Wizz Air

Ryanair i Wizz Air są „tanimi” liniami, ale tylko z nazwy. Co to znaczy? Pasażerowie bardzo nisko ocenili stosunek ceny do jakości oferowanych usług (dwie gwiazdki na pięć). Natomiast do ceny „gołego” biletu często trzeba dopłacać za bagaż podręczny lub wybór miejsc. Bądź co bądź sprawia to, że wielu pasażerów czuje się po prostu oszukanych.

A nawet jeśli się uda nie przepłacić, to jakość podroży na pokładzie Ryana albo Wizza nie jest doświadczeniem komfortowym. Czystość, boarding, wygoda foteli, jedzenie – w zasadzie wszystkie inne linie prezentują się lepiej w tych wszystkich kategoriach.

Co stało się z British Airways?

Niestety, na tle innych najlepiej ocenianych linii lotniczych (zarówno na krótkich, jak i długich dystansach) British Airways wypada blado. Lotniczy gigant z UK wypada gorzej nie tylko na tle najlepszych, czyli Jet2, Norwegian i SAS dla lotów krótkodystansowych oraz Singapore, Etihad i Emirates dla lotów długodystansowych.

British Airways jest również niżej notowane od easyJet i TUI. Boarding, komfort siedzenia oraz jedzenie i napoje są oceniane zaledwie na dwie gwiazdki. Jest zatem kiepsko, ale przynajmniej sytuacja się nie pogarsza. Wynik zadowolenia pasażerów na poziomie 57% jest podobny do wyników z poprzednich lat.

10 najlepszych linii lotniczych w UK (na krótkie dystanse) wg. „Which?”

1. Jet2 – 80% (ocena pasażerów) 68% (terminowość lotów) 0.10% (współczynników odwołań w ostatniej chwili) [rekomendacja 'Which?”].

2. Logan Air 72% (ocena pasażerów) 71% (terminowość lotów) 3.60% (współczynników odwołań w ostatniej chwili).

3. SAS Scandinavian Airline 71% (ocena pasażerów) 77% (terminowość lotów) 1.40% (współczynników odwołań w ostatniej chwili).

4. Norwegian 69% (ocena pasażerów) 63% (terminowość lotów) 0.60% (współczynników odwołań w ostatniej chwili).

5. Aegen Airlines 67% (ocena pasażerów) 55% (terminowość lotów) 0.10% (współczynników odwołań w ostatniej chwili).

6. KLM 67% (ocena pasażerów) 65% (terminowość lotów) 3.90% (współczynników odwołań w ostatniej chwili) [rekomendacja 'Which?”].

7. Aer Lingus 66% (ocena pasażerów) 69% (terminowość lotów) 2.60% (współczynników odwołań w ostatniej chwili).

8. TUI 64% (ocena pasażerów) 59% (terminowość lotów) 0.20% (współczynników odwołań w ostatniej chwili).

9. Turkish Airline 63% (ocena pasażerów) 51% (terminowość lotów) 0.60% (współczynników odwołań w ostatniej chwili).

10. easyJet 61% (ocena pasażerów) 67% (terminowość lotów) 0.90% (współczynników odwołań w ostatniej chwili).

5 najgorszych linii lotniczych w UK (na krótkie dystanse) wg. „Which?”

1. Ryanair 49% (ocena pasażerów) 65% (terminowość lotów) 0.20% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

2. Wizz Air 51% (ocena pasażerów) 63% (terminowość lotów) 0.90% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

3. Lufthansa 55% (ocena pasażerów) 61% (terminowość lotów) 3.70% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

4. TAP Portugal 57% (ocena pasażerów) 51% (terminowość lotów) 0.80% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

5. British Airways 57% (ocena pasażerów) 65% (terminowość lotów) 2.20% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)