Nastolatkom będzie trudniej sięgnąć po e-papierosy

Podatek od produktów e-liquid (EPT), ogłoszony w zeszłorocznym budżecie, przesunięto, aby branża miała czas na przygotowanie się do jego wprowadzenia. Nowy podatek obejmuje zarówno produkty zawierające nikotynę, jak i te beznikotynowe. Chodzi o preparaty stosowane w e-papierosach i vape’ach. Stawka wynosi 50 centów za mililitr.

Wprowadzenie podatku jest krokiem w stronę ochrony zdrowia publicznego i ograniczenia negatywnych skutków rosnącej popularności e-papierosów wśród młodych ludzi.

Dostawcy produktów objętych EPT muszą działać od pierwszej dostawy

Dostawcy produktów objętych EPT będą musieli zarejestrować się w urzędzie skarbowym przed pierwszą dostawą swoich wyrobów w kraju. Zarejestrowane podmioty będą zobowiązane do składania okresowych deklaracji podatkowych oraz regulowania należności poprzez systemy elektroniczne Revenue.

Na poziomie Unii Europejskiej trwają prace nad zharmonizowaniem podatków od produktów vape, jednak w okresie przejściowym Irlandia, podobnie jak inne państwa członkowskie, wprowadza własne przepisy krajowe. To oznacza, że krajowe przepisy mają pełną moc prawną i będą stosowane niezależnie od przyszłych regulacji unijnych.

Tylko 2 funty za vapa? Rząd chce ograniczyć dostęp młodzieży

Wzrost popularności e-papierosów wśród młodzieży budzi niepokój władz. Jennifer Murnane O’Connor, minister stanu odpowiedzialna za zdrowie publiczne, wskazała, że młodzi ludzie są szczególnie podatni na atrakcyjność produktów do wapowania. Ich niska cena tylko zwiększa dostępność. Niektóre vapy można kupić już za 2 funty.

Podatek ma ograniczyć dostępność tanich produktów i wzmocnić dotychczasowe działania rządu w zakresie ochrony młodych ludzi przed uzależnieniem od nikotyny. Priorytetem rządu jest ograniczenie ekspozycji młodzieży na e-papierosy i inne tego typu wyroby.

Koniec kolorowych i jednorazowych vape’ów

W przyszłym roku w życie wejdą przepisy nakazujące rejestrację sprzedawców detalicznych oraz ograniczenia w pakowaniu i wyglądzie produktów. Dołączą do nich zakaz reklam skierowanych do młodzieży i zakaz sprzedaży jednorazowych i aromatyzowanych vape’ów. Regulacje obejmą również kolorystykę produktów, tak aby ich wygląd nie był zbyt atrakcyjny wizualnie dla dzieci oraz nastolatków. Ponieważ e-papierosy nie będą atrakcyjne wizualnie, to powinna spaść chęć nastolatków do sięgania po nie.

Celem tej inicjatywy jest ograniczenie dostępności i atrakcyjności produktów do wapowania dla młodzieży, a jednocześnie wsparcie rozpoczętych działań rządu w zakresie kontroli używania wyrobów nikotynowych.