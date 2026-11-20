Wpadka obywateli Niemiec, którzy ukradli w Polsce samochód, założyli na niego fałszywe tablice rejestracyjne i próbowali wywieźć go za Odrę, natychmiast rozpaliła internet. W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy, że „świat stanął na głowie”.

Informacja o zatrzymaniu w województwie lubuskim sprawców z niemieckim obywatelstwem, którzy próbowali przerzucić skradzione w Polsce auto na zachód, błyskawicznie stała się viralem. Trudno się dziwić. Przez lata utarł się schemat, w którym to drogie samochody z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji znikały z parkingów i trafiały na wschód. Kiedy więc polscy funkcjonariusze zatrzymują przy granicy obywateli Niemiec jadących kradzionym w Polsce autem na podrobionych tablicach, emocje w sieci sięgają zenitu.

Złapani w Lubuskiem wywozili auto do Niemiec

Auto zostało skradzione w okolicach Wadowic i był to Renault Rafale. Wartość pojazdu oszacowano na kwotę ponad 180 tys. złotych. Policja szybko ustaliła, że skradzione auto przemieszcza się w stronę granicy z Niemcami. Informację o możliwej trasie przejazdu Renault przekazano jednostkom policji oraz placówkom Straży Granicznej.

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Samochód zauważono w województwie lubuskim. Miał już założone niemieckie tablice rejestracyjne. W efekcie zatrzymano trzech obywateli Niemiec w wieku 27, 28 i 44 lat.

Dlaczego kradną samochody w Polsce?

Dlaczego Niemcy w ogóle kradną samochody w Polsce, skoro za zachodnią granicą wciąż jest więcej luksusowych i droższych aut? Eksperci i policjanci wskazują na główne powody.

Po pierwsze w Polsce mają miejsce kradzieże „na zamówienie” pod konkretne części. W Niemczech koszty napraw blacharsko-lakierniczych oraz ceny oryginalnych podzespołów są bardzo wysokie. Dotyczy to zwłaszcza elektroniki, reflektorów LED, systemów radarowych czy elementów układu napędowego. Jeśli za Odrą ktoś potrzebuje konkretnego „dawcy” do naprawy rozbitego auta, wyspecjalizowana grupa potrafi namierzyć dokładnie taki model w Polsce.

Dodatkowo mimo wszystko w Niemczech naprawia się też starsze auta, do których części nie są dostępne w sprzedaży. Jedyną drogą pozyskania jest uzyskanie części z auta używanego.

Często kradzież nie dotyczy całego auta, a samych podzespołów. Na parkingach celem padają elementy, które można zdemontować w kilka minut. Taki towar bez problemu trafia potem na niemiecki rynek wtórny.

Na pograniczu polsko-niemieckim nie działają już odizolowane grupy z jednego kraju. W rozbijanych przez policję szajkach współpracują obywatele Polski, Niemiec oraz innych państw europejskich.

Czy Niemcy naprawdę zaczęli masowo kraść auta w Polsce?

Choć zatrzymanie w Lubuskiem działa na wyobraźnię, twarde policyjne statystyki studzą emocje i obalają mit o „masowej fali” kradzieży dokonywanych przez Niemców w Polsce.

Ogólna liczba kradzieży w Polsce od lat spada. Według danych Komendy Głównej Policji w całym kraju ginie obecnie około 5–6 tysięcy samochodów rocznie. Dla porównania na przełomie wieków było to ponad 70 tysięcy aut rocznie).

Główny kierunek przerzutu auto wciąż jest na linii z Niemiec do Polski. Mimo pojedynczych głośnych zatrzymań na zachodniej granicy, zdecydowana większość przestępczości samochodowej w regionie nadal polega na kradzieży pojazdów w Berlinie, Brandenburgii czy Saksonii i przerzucaniu ich przez Polskę dalej na wschód.

Sytuacje, w których obywatele Niemiec kradną auto w Polsce i na fałszywych tablicach próbują wrócić nim do siebie, zdarzają się kilkanaście razy w roku. Każdy taki przypadek budzi jednak ogromne zainteresowanie w internecie właśnie dlatego, że całkowicie łamie utarte schematy.

Na jakie samochody trzeba dziś uważać najbardziej?

Niezależnie od narodowości sprawców, metoda kradzieży pozostaje niemal zawsze taka sama. W ponad 80 procentach przypadków złodzieje wykorzystują elektroniczne urządzenia do przechwytywania sygnału z kluczyków. Jest to tzw. metoda „na walizkę” lub „gameboya”. Wśród najczęściej kradzionych marek w Polsce niezmiennie dominują Toyota, Hyundai, Kia, Audi, BMW oraz Mercedes, a w rejonach przygranicznych również samochody dostawcze, które łatwo zamaskować w ruchu tranzytowym.