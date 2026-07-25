W Niemczech wejdzie w życie zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych
W Niemczech wejdzie w życie zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych / fot. Shutterstock
NiemcyTransportŻycie w Niemczech
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Zakaz spożywania alkoholu na dworcach. Jakie kary grożą za złamanie przepisów?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wkrótce w całych Niemczech zostanie wprowadzony zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych i peronach. Informację tę podał krajowy operator kolejowy Deutsche Bahn.

Na 5400 dworcach kolejowych w całym kraju będzie obowiązywał zakaz spożywania alkoholu. Pasażerowie nadal będą mogli go konsumować w barach i kawiarniach na dworcach kolejowych.

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Kiedy wejdzie zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych?

Linie lotnicze od dłuższego czasu walczą z pasażerami, którzy uprzykrzają podróż innym przez swoje nieznośne zachowanie pod wpływem alkoholu. Efekty wprowadzenia zakazu spożycia alkoholu już są jednak widoczne. Teraz czas na przewoźników kolejowych, którzy chcą ograniczyć do minimum uciążliwych pasażerów.

Zakaz spożywania alkoholu już obowiązuje na niektórych niemieckich dworcach kolejowych. Między innymi w takich miastach jak Hamburg, Monachium i Frankfurt. Teraz Deutsche Bahn będzie ubiegać się o zgodę władz lokalnych na stopniowe rozszerzanie zakazu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakaz będzie obowiązywał na wszystkich 5400 dworcach już od 15 października 2026 roku.

Od czasu objęcia stanowiska dyrektora generalnego w październiku 2025 roku, Evelyn Palla, prezes Deutsche Bahn ogłosiła szereg działań, które mają poprawić komfort pasażerów. Będzie to inwestycja w wysokości 50 milionów euro w aktualizację informacji o opóźnieniach. A także zamrożenie cen biletów do maja 2027 roku oraz wprowadzenie kilku nowych tras pociągów nocnych.

Zakaz pożywania alkoholu obowiązuje już na dworcach w Hamburgu, Monachium i Frankfurcie
Zakaz pożywania alkoholu obowiązuje już na dworcach w Hamburgu, Monachium i Frankfurcie / fot. Shutterstock

Jakie będą kary za złamanie przepisów?

Według DPA, każda osoba przyłapana na spożywaniu alkoholu ryzykuje wyrzuceniem z dworca kolejowego. Natomiast osoby przyłapane na wielokrotnym łamaniu przepisów ryzykują zakaz wstępu na dworzec. Pasażerowie nadal będą mogli wnosić na dworce napoje alkoholowe w zamkniętych butelkach. A także będą mogli wnosić własny alkohol do picia w pociągach Deutsche Bahn.

DB twierdzi, że zakaz spożywania alkoholu poprawi bezpieczeństwo:

– Chcemy większego porządku i bezpieczeństwa na naszych dworcach i w pociągach – powiedziała Evelyn Palla, w rozmowie z agencją DPA.

Bezpieczeństwo pracowników Deutsche Bahn budzi coraz większe obawy od lutego, kiedy pasażer zaatakował kontrolera biletów. W wyniku ataku kontroler zmarł około 24 godzin później.

Według najnowszych danych Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2026 roku 1630 pracowników Deutsche Bahn padło ofiarą ataków w pracy. 622 przypadki dotyczyły obrażeń ciała, 175 – niebezpiecznych obrażeń ciała, a 661 – gróźb.

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